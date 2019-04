Filip KSČM vysvětloval kauzu údajného lobbování, vedení strany ho podrželo

Předseda KSČM Vojtěch Filip na zasedání širšího vedení komunistů vysvětlil svým kolegům informace, podle nichž lobboval ve prospěch První chráněné dílny obviněného podnikatele Tomáše Horáčka. Zopakoval, že pouze interpeloval. První místopředseda Stanislav Grospič už dopoledne avizoval řekl, že Filip má důvěru výboru.

Na začátku jednání Ústředního výboru nikdo nenavrhl zařazení bodu na program jednání, odpoledne Filip podle mluvčí KSČM Heleny Grofové vystoupil a nabídl širšímu vedení KSČM, že o věci podá i písemnou zprávu. Výbor nabídku odmítl a Filipa tak podpořil.

Severočeský podnikatel Horáček podle médií ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což žádal podle vyšetřovatelů úplatky. Filip čelí v souvislosti se zveřejněnými informacemi kritice protikorupčních organizací či hnutí Starostové a nezávislí, které požaduje jeho odchod z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny, ale také z řad vlastní strany. Filip řekl deníku Právo, že se "pouze ptal", a připomněl také, že působí jako advokát.

Filip podle informací Práva lobboval za První chráněnou dílnu na Finančním úřadu Ústeckého kraje na přelomu předloňského a loňského roku. V dopisech úřadu kritizoval podle deníku kontroly, které v dílně odhalily možné zneužívání evropských dotací.

Filip na začátku jednání výboru vedení o záležitosti informoval. Zopakoval, že je předmětem mediálního útoku. "Mám informaci, že to činil jako poslanec z výkonu svého mandátu. To řekl už minulý týden, zopakoval to tento týden a i dnes ta informace byla takto podána," řekl novinářům Grospič. "Co jsem měl možnost vidět dopisy, nevidím důvod, který by vedl k něčemu dalšímu, co by opravňovalo nějaké spekulace o střetu zájmu," dodal.

Někteří členové strany vyzývali v dopise Filipa k vysvětlení, podle Grospiče jde ale o jednotlivce. "Já vždycky budu respektovat rozhodnutí stranických orgánů," poznamenal.

Už při příchodu na dnešní jednání řekla europoslankyně a jednička komunistické kandidátky pro květnové volby do Evropského parlamentu Kateřina Konečná, že Filip má její důvěru. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik novinářům později řekl totéž.