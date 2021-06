KSČM zahájila volební kampaň. Chce odchod z NATO a lepší vztahy s Ruskem a Čínou

Se sloganem Šance na nový začátek a programem shrnutým do pěti priorit zahájila v pátek na pražském Střeleckém ostrově kampaň do sněmovních voleb KSČM. Předseda strany Vojtěch Filip při představení programu a lídrů kandidátek řekl, že volba KSČM znamená jistotu pro budoucnost. Strana se podle něj ale nestydí ani za svou minulost a za to, že v posledních letech tolerovala vládu ANO a ČSSD.

Filip uvedl, že komunisté mají za sebou řadu kampaní, ale i úkolů, které zvládli. V posledních 30 letech podle něj KSČM dokázala hrát roli konstruktivní opozice, ale také vedoucí roli v krajích a městech. "Je schopná nést odpovědnost za vývoj v celém státě," řekl. Komunisté se podle něj nestydí, že v posledních třech letech tolerovali vládu Andreje Babiše (ANO), připouští si svou odpovědnost za vládní politiku, i když přímo v kabinetu nebyli. Související Piráti a STAN si v průzkumech pohoršili, volby by ale vyhráli. Spolu snižuje náskok Mezi pět priorit komunistické kampaně, označených jako 5P, patří pomoc potřebným, péče o děti, podmínky pro život v bezpečí, právo na důstojný život a příroda a životní prostředí. KSČM chce na alespoň 20 000 korun zvýšit minimální mzdu, která nyní činí 15 200 korun, prosazovat chce i kratší pracovní týden o 35 hodinách. Komunisté chtějí také "výrazně zdanit" nadnárodní firmy a internetové giganty či zavést tzv. miliardářskou daň. Cílem komunistů je také odchod Česka ze Severoatlantické aliance a obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou. Prosazují rovněž obědy zdarma v mateřských školkách a na prvním stupni základních škol, ale i učebnice a školní pomůcky zdarma. V programu je také návrat správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí a dostavba jaderných elektráren v rámci tendru "bez záměrného strašení bezpečnostními hrozbami". Filip zdůraznil, že strana nemá za sebou žádné korupční aféry, nevyjasněné majetkové vztahy či minulost s přeběhlíky. Vždy podle něj plnila slovo a program. "Volba KSČM znamená jistotu pro budoucnost, novou šanci na lepší život," uvedl. KSČM v posledních volbách do sněmovny získala 7,76 procenta hlasů a se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. Filip v dubnu uvedl, že komunisté nechtějí klesnout pod výsledek z roku 2017. Podle volebních modelů KSČM osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory. Dolejš: Chceme to Babišovi nandat sami, neposadíme ho na lopatu opoziční ježibaby 18:53 Chceme být vidět, podporu Babiše jsme vždy brali jako časově omezený a taktický krok, říká poslanec KSČM Jiří Dolejš. | Video: Martin Veselovský