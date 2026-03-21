„Netlač vodu v řece.“ Má náměstkovat na obraně, Motoristovi se ale k Zůnovi nechce

Po nekonečných debatách o tom, kam upíchnout Filipa Turka, řeší vláda Andreje Babiše další problematickou personálii Motoristů. Tentokrát jde o ministerstvo obrany. Náměstkem Jaromíra Zůny se má stát blízký kolega Petra Macinky z jižní Moravy. Jenže i čtvrt roku po jmenování kabinetu zůstává jeho křeslo na obraně stále prázdné. Lubor Novák totiž tvrdí, že je pracovně vytížený. Navíc nemá prověrku.
Veletoče kolem Filipa Turka, čestného předsedy Motoristů, který dlouhodobě odmítal přijmout fakt, že jej prezident nejmenuje ministrem, zakryly jiné potíže, jež strana Petra Macinky řeší. Jde třeba i o místo náměstka na obraně. O to si Motoristé řekli hned na konci loňského roku.
Jejich adeptem je Lubor Novák. Šéf jihomoravské buňky strany, jejíž kandidátku do voleb vedl právě Macinka. Jak si ověřil reportér deníku Aktuálně.cz u několika zdrojů, sám Novák se už dokonce v prosinci 2025 na ministerstvu obrany objevil a sondoval, co bude pozice náměstka obnášet. Dokonce prý měl zjišťovat i to, jestli zvládne tuto funkci vykonávat na částečný úvazek.
A ani čtvrt roku poté, co začal kabinet Andreje Babiše pracovat, Novák ministrovi Jaromíru Zůnovi (za SPD) nepomáhá. Motoristé jsou tak jedinou koaliční stranou, která dosud křeslo politického náměstka na obraně neobsadila.
„Buď to bude, nebo nebude“
Lubor Novák stále nemá bezpečnostní prověrku, bez níž se na ministerstvu neobejde. „Teprve o ni budu žádat, jsem poměrně vytížený ve své soukromé práci,“ popisuje Novák během rozhovoru s novinářem. „Všechno nějakým způsobem pokračuje dál, ale já na to nějak extra ani netlačím. Buď to bude, nebo nebude,“ vykresluje Novák svou nihilistickou strategii.
Přestože potvrzuje, že stále zůstává náměstkovským adeptem Motoristů na obranu, z jeho slov je zřejmé, že své priority vidí jinde. „Pětadvacet let dělám kariéru, že organizuju sportovně střelecké závody po celém světě, takže je to poměrně náročná práce,“ vykresluje.
„Budu se muset rozhodnout, ještě teda úplně nejsem rozhodnutý,“ vzkazuje vládě. A aby bylo jasné, jak to myslí, dodá: „Já jsem řekl, že se určitě nebudu nechávat do něčeho tlačit. Víte, jak se to říká,“ obrátí se řečnicky na novináře, „netlač vodu v řece, teče sama.“
„Na to fakt neumím odpovědět,“ zareaguje pak na dotaz, jestli své profesní dilema hodlá vyřešit v průběhu letošního roku. Jak vyplývá z obchodního rejstříku, od roku 2020 je Novák jednatelem a majitelem firmy Extreme Gun Group s velmi širokým podnikatelským záběrem – od činnosti zpravodajských kanceláří až po zastavárny.
„Teďka v květnu mám největší závody světa tady v České republice, kde přijede 800 střelců z 65 států na 10 dnů. Jsem prezidentem toho světového poháru ve střelbě, plus moje politická práce jako předsedy Motoristů v Jihomoravském kraji, řítí se na nás komunální volby, práce je až až,“ vypočítává Novák.
A tvrdí, že to, jestli bude nebo nebude náměstkem Jaromíra Zůny, není věc, která by pro něj byla prioritní.
Macinka: „Budeme řešit výhledově“
Lubor Novák ve výčtu svých aktivit zapomněl vypíchnout, že působí také jako asistent středočeského poslance Igora Červeného (Motoristé). Ten se po neúspěchu Filipa Turka stal ministrem životního prostředí. Jak upozornil projekt PastVina.cz, Novák navíc před volbami jako sponzor přispěl Motoristům sumou 210 tisíc korun.
Reportér deníku Aktuálně.cz s dotazy na ministerské angažmá oslovil i Lukáše Koutníka, mluvčího Motoristů. Telefon nezvedl a požádal o zaslání textové zprávy. Po jejím obdržení se odmlčel a na novinářské otázky přestal reagovat.
„Budeme řešit výhledově, k personálním spekulacím se nevyjadřuji,“ nechtěl být k dalšímu osudu Lubora Nováka konkrétní ani sám Petr Macinka.
