Chvíli poté, co na čtvrteční odborářský mítink dorazil premiér Andrej Babiš, přijel do Vítkovic i vládní zmocněnec Filip Turek. I když se oba muži zdvořilostně pozdravili a na pódiu před nespokojenými zaměstnanci stáli vedle sebe, příliš času spolu nestrávili. Bylo to jen den poté, co Babiš po schůzce na Hradě oznámil, že „otázka Turka ve vládě“ je uzavřena. „Nebyl na mě naštvaný,“ řekl pak Turek.
Na pódiu před hlasitým davem zaměstnanců protestujících proti systému emisních povolenek vydrželi v nízkých teplotách jen několik desítek minut. Pak se jak ministerský předseda Andrej Babiš (ANO), jeho ministr práce Aleš Juchelka (ANO) i vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) schovali do vyhřívaného zázemí pod dávnou vyhaslou vítkovickou pecí číslo 1.
Tam se Turek po dotazech novinářů chtě nechtě vrátil o několik hodin dozadu. Tedy k události ze středy 4. února, která jemu i celému Česku měla dát jasný signál, že ministrem životního prostředí se definitivně nestane.
„Pro nás to není signál vůbec k ničemu,“ odmítá však Turek takto hodnotit výsledek setkání mezi Babišem a prezidentem Petrem Pavlem, po němž premiér ohlásil, že se Turek ministrem životního prostředí ani ničeho jiného v současné vládě nestane. „Nám je to úplně jedno. Pan premiér nechce, abyste se ho ptali furt na mě, pan premiér chce pracovat, já chci pracovat,“ odpověděl Turek na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz.
Ještě předtím prohlásil, že rozumí tomu, když u Babiše tohle téma vzbuzuje naštvanost: „Premiér se snaží dělat práci, já taky a my všichni taky. Pokud se vás někdo 500krát za den zeptá na Filipa Turka a jste premiér země, který se několik let těšil na to, až bude znovu premiér a bude napravovat ty škody, tak já chápu, že ho to štve.“
„Můj vztah s panem premiérem je korektní, on si přeje, abych byl ministrem já. To není, že by pan premiér byl naštvaný na mě. ,Vím, že máte pravdu, ale nemohu prezidenta chytit takhle za ruku,‘ říkal mi,“ parafrázuje Turek údajný středeční dvacetiminutový rozhovor s Babišem.
Novinářům nicméně vládní zmocněnec Turek několikrát zdůrazní, že z výsledku jednání mezi ministerským předsedou a Petrem Pavlem dvakrát nadšený není. „Já nejsem spokojený,“ říká. „Podle mě prezident republiky nedodržuje zákon. Obviňuje mě, že nedodržuju pravidla, přitom on nedodržuje ústavu,“ hřímá Turek z Ostravy směrem k Pražskému hradu. „Nejsem spokojený,“ odpovídá dál.
Během rozhovoru, který občas proloží státnickými hesly („o mě nejde, jde o tu zem, já jsem se měl lépe před politikou, dělám to pro vás“) se dostane i k popisu své práce vládního zmocněnce pro Green Deal. Tu mu Babišův koaliční kabinet vymyslel, když začínalo být stále zřejmější, že ministrem životního prostředí se nestane.
„Já sedím od rána do večera v kanceláři ve sněmovně, mám jednu schůzku za druhou, do jedenácti do večera,“ přibližuje svůj denní rytmus, aniž by upřesnil, s kým konkrétně se v parlamentu schází.
A když padne dotaz na to, jestli chce být ministrem, novinářům odpoví: „My nemáme jinou možnost. Já jsem chtěl být ministrem zahraničí. My jsme udělali tento ústupek (přesun na životní prostředí - pozn. red.), další ústupek prezidentovi dělat nebudeme, to si musí prezident uvědomit,“ vzkazuje Turek směrem k Hradu a vlastně také k celé vládě Andreje Babiše.
