„Nešlo tomu předejít,“ říká psycholog k únosu hocha na Zlínsku. Pro rodiče má pár rad

Únos 12letého školáka na Zlínsku vyděsil nejednoho rodiče. Někteří na sociálních sítí prohlašují, že budou dítě doprovázet častěji do školy, jiní přemýšlí nad chytrými zařízeními, jež by hlásila polohu jejich ratolesti. Ovšem podle dětského psychologa Václava Mertina byly okolnosti únosu chlapce v Halenkovicích tak specifické, že tomu předejít nešlo. Rodičům nicméně poradil, co by měli nyní dělat.
Případ z minulého týdne v sobě stále nese několik nezodpovězených otázek a nejasností. Motiv 25letého únosce a rodinného známého policie dosud nezveřejnila, pachatel totiž nevypovídá. Rovněž se neví, co se přesně odehrálo v chatě ve Žlutavě, kde bylo dítě několik dní vězněno.
Není proto žádným překvapením, že znepokojivá událost nenechává rodiče chladnými a pod články si v internetových diskusích navzájem radí, jak mít své potomky pod dozorem. Někdo navrhuje chytré hodinky s rodičovskou kontrolou, jiní mobilní aplikace s výstražnou funkcí.
Podle dětského psychologa Václava Mertina, kterého oslovila redakce Aktuálně.cz, byl však zlínský případ natolik specifický, že se mu běžnými opatřeními nedalo nejspíše předejít. I proto, že roli únosce sehrál rodinný známý.
„Bohužel si myslím, že se s tím nedalo dělat nic. Jako když vám spadne na Lazarské na hlavu kus římsy. Zde vám nepomůže žádná rada,“ přirovnal psycholog událost k nepředvídatelné nehodě z loňského roku, která se odehrála v centru Prahy a jež připravila o život jednoho člověka.
V reakci na znepokojení rodičů ohledně bezpečnosti dětí nicméně odborník doporučuje především zvýšit intenzitu preventivních rad, které běžně dávají. Podle něj není nutné vymýšlet složité strategie, ale spíše častěji a důsledněji nabádat k ostražitosti.
Neméně důležité je mít přehled o pohybu dítěte – kam jde, s kým tam bude a kdy se vrátí. Rodiče by se podle Mertina neměli bát pojmů jako „kontrola“ nebo „dohled“, pokud jsou podány správným způsobem.
„Fakt to není nějaké velké sledování, spíše bych řekl, že je to přátelský zájem o jejich bezpečí. Někteří rodiče mnohdy vůbec neví, co jejich potomci dělají a kde jsou,“ zdůraznil psycholog.
Vyzdvihl i praktické využití mobilních telefonů. Místo pouhé kritiky jejich nadměrného používání by měli rodiče děti vést k tomu, aby telefon sloužil jako bezpečnostní pojistka – například pro zaslání SMS zprávy v případě, že se dítě někde zdrží.
Stejně tak si myslí, že by rodiče neměli chránit děti před zprávami o případu ze Zlínska, jelikož se k nim v éře internetu a sociálních sítí dostanou tak či onak. Naopak by se měli zajímat o to, co vše se k jejich ratolestem dostalo.
„S dětmi o těchto informacích mluvte citlivě. Vysvětlete jim okolnosti, pokud mají strach, a ptejte se na jejich názor místo toho, aby se děti snažily informacím za každou cenu vyhnout,“ uzavřel Mertin.
Vzkaz má i psycholožka z Halenkovic
V reakci na případ začala nabízet škola v Halenkovicích individuální konzultace dětem i rodičům. Ačkoliv unesený 12letý hoch chodí do jiné školy, z vesnice se všichni znají a celá obec tak žije událostmi z minulého týdne.
„Musíme dětem ukázat, že v tom nejsou samy, že mají vedle sebe dospělého, že jsou v bezpečí, poskytnout jim jistotu,“ uvedla psycholožka Milena Toman. Škola také poslala rodičům zprávu, aby se dětem věnovali a byli jim nablízku.
„Je důležité, abychom společně prožili Vánoce a využili toho, že máme 14 dnů společného času. Abychom společně sdíleli, komunikovali a abychom dětem tou naší společností a sdílením dali najevo, že svět je ještě pořád bezpečné místo, kde můžou zažívat jistotu,“ dodala Toman.
