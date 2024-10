"Jsme jako žáby v hrnci. Pálí nás oči, bolí hlava." Rekordman znečišťování dusí město

Továrna Synthos v Kralupech nad Vltavou je největším výrobcem pěnového polystyrenu v Evropě. Patří ale také mezi největší znečišťovatele ovzduší v Česku. V novém žebříčku se stala "skokanem roku". Loni vypustila více než dvojnásobek nebezpečného styrenu, který může způsobovat rakovinu. Místní si stěžují na bolesti hlavy i silný zápach. Firma tvrdí, že za to mohou poruchy a situace se letos zlepší.

"Chemický, čpavkový zápach," popisuje paní Radka běžnou součást života obyvatel Veltrus. Toto dvoutisícové město pár kilometrů severně od Prahy je známé pro svůj barokní zámek a rozlehlý park. Výhled z jejího rodinného domu ale nabízí naprosto odlišný pohled.

Pár stovek metrů odtud se tyčí vysoké komíny a chladicí věže průmyslového areálu, který svou plochou přesahuje i samotné Veltrusy. "Jakmile fouká vítr k nám, což se většinou děje, tak je to špatné. Pálí z toho oči, má to vliv na bolest hlavy i na alergické reakce," říká Radka.

Množící se stížnosti místních potvrzuje i místostarosta Veltrus Lukáš Kohout (Piráti). "Snažili jsme se to řešit s provozovateli. Například prosadit, abychom na jejich náklady nainstalovali měřicí zařízení. Zatím jsme se ale nesetkali s úspěchem," říká.

V areálu působí chemička Orlen Unipetrol a také továrna firmy Synthos, dříve známá jako Kaučuk Kralupy. Je největším výrobcem pěnového polystyrenu či syntetického kaučuku v Evropě.

Jenže teď má společnost ještě jeden, méně lichotivý rekord. Stala se "skokanem roku" v čerstvě zveřejněném žebříčku největších znečišťovatelů Česka za rok 2023. Ten každoročně sestavuje organizace Arnika na základě dat registru znečišťování, který vede ministerstvo životního prostředí.

"Docházelo k vysokým únikům styrenu do ovzduší. Což je látka potenciálně karcinogenní a současně poškozuje hormonální systém člověka," uvádí Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady Arniky. Data ukazují, že Synthos vypustil za rok celkem 11 739 kilogramů této látky. To je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku a nejvíce za posledních deset let.

Jdou až na hranu, říká expert

Synthos vybočuje z letošního žebříčku, který jinak přinesl spíše dobré zprávy o úbytku škodlivých látek vypuštěných do ovzduší. Zařadil se na první místo, co se týče emisí styrenu, a na druhé místo mezi společnostmi vypouštějícími potenciálně rakovinotvorné látky.

Negativní účinky styrenu na zdraví zatím vědci pozorovali zejména u pracovníků chemických provozů. Látka podle výzkumů způsobuje častější výskyt depresí, svalovou slabost, únavu, nevolnosti nebo problémy se soustředěním. Přímé vystavení způsobuje štípání očí a podráždění sliznic v krku a nosu.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila styren mezi možné lidské karcinogeny. "Některé studie prokázaly, že vdechování styrenu u pracovníků v chemickém průmyslu může vést ke vzniku leukemie," uvádí Arnika.

"Synthos je poměrně velký znečišťovatel po řadu let. A vždycky jde až tam, kam mu to povolení, které má, dovolí. Cesta by byla, kdyby státní orgány při vydávání dalších povolení pro provoz zpřísnily limity," míní Petrlík.

Za to by byli rádi i místní. "Já bych řekla, že je to horší, než to bylo předtím. Kolikrát jsem šla se psem kolem a bylo vidět, že jim tam něco uniká," říká paní Radka. "Já to příliš nevnímám. Ale zřejmě jsme tady jako žába, kterou pomalu vaříte v hrnci a nevšimne si, že je uvařená," doplňuje pan David.

Chemička slibuje výrazný pokles emisí

Synthos vysvětluje zvýšení emisí tím, že během roku došlo k několika krátkodobým poruchám. Ty se prý povedlo odstranit v zákonem předepsaných termínech. "Po přijatých opatřeních očekáváme výrazný pokles emitovaného množství styrenu v roce 2024," uvádí za firmu sídlící v Polsku mluvčí Agata Kościelniková.

"Na všech technologiích, kde dochází k manipulaci se styrenem, máme instalována koncová zařízení pro likvidaci technologických odplynů vznikajících při výrobě. Vzhledem k tomu, že naše jednotky podléhají režimu integrovaného povolení, je pravidelně potvrzován soulad s tzv. nejlepšími dostupnými technikami," dodává.

Celkovým "vítězem" žebříčku největších znečišťovatelů za rok 2023 jsou uhelné elektrárny. Nejvíce skleníkových plynů (čtyři miliony tun) i rtuti vypustila elektrárna Počerady v Ústeckém kraji.

V rakovinotvorných látkách drží první místo chemička Spolana Neratovice, která jich jen loni vypustila 35 tun. Na druhém místě je Deza z holdingu Agrofert, která množství rakovinotvorných látek navýšila víc než o polovinu.

Firmy se sice hájí tím, že splňují zákonné limity, například na rtuť ale mají uhelné elektrárny vyjednané rozsáhlé výjimky. Celkově však objem nebezpečných látek vypuštěných do ovzduší vloni klesl. "Souvisí to s postupným odklonem od uhlí," řekl Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Oproti předchozím letům také z prvních příček zmizela Liberty Ostrava, která od zimy omezuje provoz.

