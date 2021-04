Jak pomáhá rotování i méně spolehlivé testy? Nejčastější otázky k návratu do škol

Proč rotace tříd snižují šíření nákazy nejméně o 80 procent?

Jak vysvětluje Tomáš Diviák, sociolog a výzkumník z University of Manchester a člen katedry sociologie Filozofické fakulty UK, každý z žáků přináší do školy svoje kontakty, které mají nějakou strukturu, jak se potkává s dětmi z jiných tříd na chodbě, v jídelně, ve školních kroužcích. Do sítě kontaktů tak zanáší další a další spojnice.

"Když rotujeme třídy na týdenní bázi, tak ze sítě nemizí jen dané děti, ale i jejich spojnice kontaktů. Nejen že ubývá vliv individuálních dětí, ale i jejich vliv na další děti. Rotace dokáží zachovat nějakou formu prezenční výuky a dokáží nejméně o 80 procent zamezit nákaze," popisuje.