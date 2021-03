Školáci se mají testovat a vracet podle původního plánu, záleží ale na epidemiolozích

Ministerstvo školství předpokládá, že k testování žáků na covid-19 po návratu výuky do škol využije svůj návrh z února, podle kterého se jako první měli začít testovat středoškoláci a deváťáci. Případná nová strategie by podle úřadu záležela na názoru epidemiologů. Testy, které jsou vhodné, by mělo určit ministerstvo zdravotnictví. Nákup by měla obratem obstarat Správa státních hmotných rezerv.

S původní strategií testování ve školách zatím počítá i ministerstvo vnitra, uvedla jeho mluvčí Klára Dlubalová. Úřad podle ní splnil svůj úkol nakoupit pro školy 3,6 milionu testů a v tuto chvíli žádný další směrem ke školám nemá. O změně by musela rozhodnout vláda, řekla Dlubalová. Ministerstvo zdravotnictví zatím nereagovalo.

Vláda v únoru začala připravovat testování pro návrat posledních ročníků středních a základních škol a obnovení praktické výuky ve středních školách. Otevřené tehdy byly první a druhé třídy základních škol, speciální a mateřské školy. O testování dětí v nich se ale nehovořilo, i když i mezi nimi podle statistiků od ledna přibývalo nakažených. Kvůli zhoršení epidemie se nakonec testování ve školách neuskutečnilo a na výuku na dálku naopak přešly od 1. března i nejmenší děti.

"Stále předpokládáme, že využijeme stávající strategii. Případná nová strategie by závisela na aktuální epidemiologické situaci při znovuotevření škol a názoru či doporučení epidemiologů," řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Epidemiologové by podle ní měli rozhodnout například i o tom, zda se budou testovat již očkovaní učitelé. Na dotaz, jak by mohlo testování ve školách fungovat a jak starých dětí by se mělo týkat, dodala, že to v tuto chvíli nelze předjímat.

Vláda pro testování žáků v únoru vybrala čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se pro testování odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy. Někteří odborníci ale poukazují na to, že nejsou spolehlivé. Ministerstvo vnitra objednalo 3,6 milionu testů. První zásilka dorazila do Česka 27. února. Hasiči je převezli do skladu ve Svojšicích, s jejich distribucí se počítalo, až bude aktuální návrat dětí do škol. Část těchto testů má být nyní použita ve státní správě.

Ministerstvo školství podle Lednové požádalo minulý týden ministerstvo zdravotnictví o specifikaci testů vhodných pro další nákup, a to i s ohledem na dostupnost testů na českém trhu. Zásoby pro veřejný sektor a školy má podle vlády udělat Správa státních hmotných rezerv, má shromáždit 7,65 milionu testovacích sad. Ministerstvo zdravotnictví by podle Lednové mělo upřesnit specifikaci možných testů dnes.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) minulý týden uvedl, že zatím neví, jak a kdy se děti do škol vrátí. Vyšší prioritu by ale podle něj nově mohlo mít víc ročníků prvního stupně, ne pouze první a druhé třídy. Opozice poukazuje na to, že pro návrat dětí do lavic chybí jasná strategie. Například podle Pirátů by se měla s předstihem připravit pilotáž testování dětí, mělo by se zajistit dost funkčních testů umožňujících samoodběr i u malých dětí a navýšit personál laboratoří, kde se vyhodnocují PCR testy.