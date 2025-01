Ani pomoc Schillerové Papouška neohrozila. Přitom si na Senát stěžoval

Zdeněk Papoušek se může označit za nekorunovaného krále Brna. V sobotních senátních volbách zvítězil právě v Brně naprosto přesvědčivě hned v prvním kole. A to přesto, že proti němu stála kandidátka ANO, která je náměstkyní brněnské primátorky a v kampani měla podporu vlivné političky ANO Aleny Schillerové. Papoušek přitom už jednou v Senátu byl, ale měl pocit, že se tam nedá nic efektivně dělat.

"Člověk proseděl spoustu času na schůzkách a nemělo to takový efekt. Obracela se na mě spousta lidí a já jsem jim nemohl pomoct," vysvětloval v roce 2020 Zdeněk Papoušek, proč po šesti letech už do něj nebude kandidovat.

Podle svých tehdejších slov byl sice v Senátu celkem rád, ale chyběly mu větší výsledky. "Občas se něco podařilo, ale na druhé straně spousta věcí vyzněla do prázdna a já bych potřeboval konkrétnější výsledky," přiznával tento muž, který si získal velkou popularitu mimo jiné svou otevřeností a upřímností.

Když loni v říjnu nečekaně zemřel Roman Kraus, který byl senátor za ODS, občanští demokraté oslovili právě Papouška. A nabídli mu, že by kandidoval jako nestraník za ODS s širokou podporou dalších stran: KDU-ČSL, Zelených, ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 a sdružení Fakt Brno. ODS se totiž nedávno vyplatila sázka na divadelníka Břetislava Rychlíka, který je podobný typ jako Papoušek. Nepolitik, který se ale velmi zajímá o veřejné dění a umí oslovit voliče různých stran a hnutí. Rychlík byl skutečně zvolený do Senátu. A teď i Papoušek, kterému okamžitě gratuloval šéf ODS a vlády Petr Fiala.

Jak ale Papoušek nyní přiznal v povolebním rozhovoru pro ČTK, vůbec si nebyl jistý úspěchem. "Považoval bych za úspěch už jen postup do druhého kola," prohlásil. Po konečném součtu hlasů získal 59,4 procenta hlasů, což bohatě stačilo na vítězství hned v prvním kole. Hlas mu přišlo dát přesně 11 788 voličů.

On i různí pozorovatelé považovali za jeho silnou soupeřku kandidátku hnutí ANO Karin Podivinskou, která je známá jako náměstkyně primátorky Brna. K tomu ji v kampani silně podporovala vlivná politička ANO Alena Schillerová, která vede ANO na jihu Moravy, kde chce na podzim vyhrát sněmovní volby.

Když reportér Aktuálně.cz v minulých dnech sledoval kampaň, přinesl názory hned několika starších Brňanů, kteří řekli, že budou Podivinskou volit kvůli tomu, že je v ANO a podporuje ji Schillerová. "Jsem tu vlastně náhodou. Šla jsem do práce, ale pak jsem viděla Alenku, tak jsem se sem musela stavit. Je moc šikovná," říkala reportérovi nadšeně jedna z návštěvnic kampaně, kdy byla na místě i Schillerová.

Blahopřeji Zdeňku Papouškovi k vítězství v senátních doplňovacích volbách v Brně. Výhra již v prvním kole voleb je velký úspěch a Zdeněk bude pro Senát velkým přínosem! 👍🏻 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 18, 2025

Podivinská šla do voleb s nadějí i proto, že měla za sebou už jedny senátní volby loni v září, kdy skončila na druhém místě. Shodou náhod tehdy bojovala s Rychlíkem, který ji nakonec porazil. Kandidátka ANO zaostala v prvním kole za Rychlíkem o více jak tisíc hlasů, v druhém kole už byl rozdíl mnohem větší. Rychlíkovi dalo hlas 8 754 lidí, Podivinské 4 157 lidí.

Nechápu, za koho bude hlasovat, řekla poražená soupeřka

Zajímavostí je také to, že při první kandidatuře do Senátu měl Papoušek lidovecký dres. Kandidoval totiž jako nestraník za KDU-ČSL. Byl i v lidoveckém senátním klubu a zastával post místopředsedy výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Je mužem mnoha zájmů a profesí, jinak je také ženatý a má tři syny.

Pracoval mimo jiné jako kurátor, měl na starosti lidi propuštěné z výkonu trestu, téměř dvě dekády působil jako ředitel brněnské pobočky Fondu ohrožených dětí. Má zkušenosti s pomocí bezdomovcům, problémovým rodinám, lidem závislým na drogách nebo zanedbaným, týraným a zneužívaným dětem. Dlouhá léta patří k učitelům Biskupského gymnázia v Brně. Vyučuje společenské vědy - psychologii, sociologii, politologii, právo, ekonomii a filozofii. Věnuje se také divadlu.

"Je to naprosto nečekané. Ale je to skvělá zpráva nejen pro nás, ale hlavně pro všechny, kdo mě v kampani podpořili, byla to spousta mladých lidí, ale také mnoho známých osobností. I kvůli nim jsem rád, že to tak dopadlo," raduje se z vítězství Papoušek, který už měl připravenou kampaň na příští dny na druhé kolo voleb. Jestli bude odcházet v budoucnosti podobně zklamaný ze Senátu jako minule, ukáží příští měsíce. Mimochodem, jeho mandát bude trvat jen rok a půl, potom budou v obvodu Brno-město další volby.

Na výsledky už reagovala i Karin Podivinská, která dosáhla na necelých 22 procent hlasů za 4 350 voličů. Podle ní výsledky ovlivnilo to, že se za Papouška postavilo hned několik stran a hnutí. Tyto volby pro mě byly extrémně těžké, protože se proti nám spojilo sedm stran od pravice po levici. Je to opravdu všehochuť, nechápu, za koho bude pan Papoušek v Senátu hlasovat. Ale voliči tak rozhodli," řekla.

Svůj komentář už přidala také Alena Schillerová, podle které využijí zkušenosti z těchto senátních voleb ve sněmovních volbách. "Na účasti je vidět, že se nám nepodařilo naše voliče zmobilizovat. Zřejmě pro ně volby do Senátu nejsou tak zásadní. Za získané hlasy jsme vděční, v kampani se nám podařilo otevřít některá témata a vnímali jsme určité názory voličů, což určitě zúročíme v podzimních volbách," uvedla Schillerová.

Mezi dalšími poraženými jsou čtyři muži. Třetí místo obsadil kandidát SPD Petre Koš s 1 153 hlasy, čtvrtý byl kandidát Moravského zemského hnutí Pavel Trčala, který měl o tři voliče méně, a poslední dvě místa patří Martinu Hovorkovi jako kandidátovi Přísahy z 871 hlasy a Milanu Hamerskému s 530 hlasy. Hamerský, který kandidoval za KAN.