Policisté zadrželi podezřelého z poškození Bartošovy kanceláře, hrozí mu až tři roky

Policisté v pátek večer zadrželi muže, který je podezřelý, že poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře pirátského opozičního poslance Ivana Bartoše. Případ policie vyšetřuje jako poškození cizí věci a výtržnictví, v případě prokázání viny a odsouzení hrozí podezřelému až tři roky vězení. Vyšetřován bude na svobodě, řekla v sobotu policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Podezřelého muže, ročník 1990, zadrželi policisté ještě v pátek večer na Příbramsku, tedy jen několik hodin poté, co se jednání dopustil,“ uvedla mluvčí. Dodala, že kutnohorští kriminalisté mu v sobotu sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci a výtržnictví.
O poškození kanceláře informoval Bartoš v pátek na síti X. Následně policie potvrdila, že neznámá osoba poškodila vstupní dveře a okna kanceláře na Kutnohorsku. "Politický nesouhlas, frustrace ani hněv nejsou v demokratické společnosti důvod pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku," uvedl v pátek Bartoš .
Pětačtyřicetiletý Bartoš je poslancem za Středočeský kraj, poslaneckou kancelář otevřel v Kutné Hoře loni 19. prosince. Ve sněmovních volbách loni v říjnu získal ve Středočeském kraji přes 16 900 přednostních hlasů. Nejvíc preferenčních hlasů ve středních Čechách získal lídr Spolu Martin Kupka (ODS) s 34 141 hlasy, za ním volební jednička Motoristů sobě Filip Turek a předseda STAN Vít Rakušan.
