Nebýt Babiš politik, nestál by před soudem, řekla Válková. Schytala to od mladé Pirátky

Helena Válková i Kateřina Stojanová jsou poslankyně, které mají právní vzdělání a nedělá jim problém říkat otevřeně své názory. Což se naplno ukázalo v úterý, kdy se vyjadřovaly k nevydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zatímco Válková, která je už od roku 2013 poslankyní za ANO, Babiše hájila, nová poslankyně Pirátů Stojanová dávala najevo, že s jejím postojem hluboce nesouhlasí.
Že bude Helena Válková odmítat vydání Andreje Babiše k pokračování trestního stíhání, bylo jasné dávno, jen nebylo úplně jasné, čím přesně to zdůvodní. Když přišla mezi novináře, nejdříve uvedla, že hlasovala proti vydání Andreje Babiše, následně tvrdila, že prý to nebylo kvůli tomu, že je členkou stejného hnutí, a nakonec to „svedla“ na nedůvěru k justici.
„Naštěstí mám výhodu, že dělám dlouhodobě trestní právo. A já jsem měla možnost si prostudovat obsah spisu a podrobně se s ním seznámit. Nepůjdu do detailů, ale je mi zřejmé, že tam došlo k mnoha procesním pochybením, a já nemám důvěru, že se s tím soudy vypořádají tak, jak by bylo v souladu s trestním řádem,“ prohlásila. Příliš konkrétní ale nebyla, jen později opakovala své výhrady. „Bylo tam mnoho věcí, které bych velmi ráda řekla jako otazníky až konkrétní pochybení a chyby, které mě zarážely, ale nemohu je tady říct. Můj názor je ale opřený o konkrétní fakta,“ pokračovala.
Válková dokonce tvrdila, že kdyby podle ní nebyl Babiš v politice, tak by nestál před soudem. „Čímž neříkám, že jsou tam nějaké konkrétní politické tlaky, protože o nich nevím, ale překvapilo mě, kolik je tam chyb,“ podotkla předsedkyně mandátového a imunitního výboru Válková. Po dotazech novinářů na svých slovech trvala.
„Myslím si, že kdyby stál před soudem někdo jiný než Andrej Babiš ve vrcholné funkci premiéra a předsedy nejsilnější politické strany, tak bych měla větší důvěru v to, že taková procesní pochybení by tam nebyla. Je velmi na místě být zvláště ostražitý, a když tam ta pochybení objevíte, tak prostě mě to vedlo k závěru, že nedůvěřuji takovým soudům. A když mám možnost tam promítnout ochranu prostřednictvím imunity, tak ji tam svým hlasem promítnu. A vůbec se za to nestydím,“ trvala na svém.
Hned po ní přišla mezi novináře místopředsedkyně Pirátů a členka zmiňovaného výboru Kateřina Stojanová, kterou nenechala slova Válkové v klidu. „Od ní je to úplné nepochopení mandátového a imunitního výboru. My nejsme žádným odborným soudním tribunálem, který by měl rozhodovat o vině a trestu a přistupovat k trestním spisům jako k nějaké právní analýze. A potom na základě toho se rozhodovat, jestli toho kterého politika vydáme k trestnímu stíhání,“ ohradila se proti zkušenější „kolegyni“.
Zároveň nepřímo uvedla, že Válková nerozumí tomu, k čemu je poslanecká imunita. „Náš výbor je čistě jako ochranný orgán pro případ, kdy by opozice, která tahá za kratší konec provazu, měla podléhat nějakému typu politické šikany. Ale rozhodně ne k tomu, abychom si my uzurpovali posuzování, jak probíhalo to které trestní řízení a jestli by obžalovaní nebo podezřelí měli být vydáni k trestnímu stíhání,“ řekla Stojanová.
Polemizovala i s tvrzením Válkové, že by byl Babiš nějakým politickým případem zneužití justice. „Paní profesorka Válková mluvila o nějakých procesních pochybeních. Já jsem také právnička a mohu všechny občany a občanky ubezpečit, že jak trestní řád, tak trestní zákoník všem účastníkům trestního řízení nabízí řadu ochranných procesních institutů, které mohou spolu se svou obhajobou využívat, pokud se domnívají, že trestní řád neprobíhá standardně,“ sdělila Stojanová.
Po úterním jednání mandátového a imunitního výboru, který nedoporučil sněmovně Babiše vydat, bude na začátku března rozhodovat celá sněmovna. Vzhledem k názorům politiků je ale už teď zřejmé, že Babiš ke stíhání vydaný nebude. Daří se mu to především díky tomu, že má ve sněmovně většinu 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří nechtějí, aby vláda padla. Navíc poslanci SPD očekávají, že tak jako oni podpoří Babiše, tak zástupci ANO nebudou hlasovat pro vydání předsedy SPD Tomio Okamury k trestnímu stíhání.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
ŽIVĚČesko - Dánsko 0:0. Češi od začátku tlačí soupeře, i ten ale zahrozil
Sledujte online přenos z utkání předkola play off olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Českem a Dánskem.
Zemřel americký černošský pastor Jesse Jackson, blízký spojenec Martina Luthera Kinga
Ve věku 84 let v úterý zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Byl blízkým spojencem bojovníka za práva černochů Martina Luthera Kinga. V 80. letech se dvakrát neúspěšně ucházel o kandidaturu na prezidenta Spojených států za Demokratickou stranu a za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.