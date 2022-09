Odmítat v Praze koalici s ANO je drzost, s ODS máme podobný program, říká Nacher

Lídr ANO v Praze Patrik Nacher přiznává, že má oproti jiným menší šanci stát se primátorem. K povolební spolupráci s hnutím se zatím žádná strana otevřeně nehlásí. "Nevím, co ANO udělalo kolegům," podotýká Nacher. Zároveň kritizuje současné vedení města a prohlašuje, že nejbližší mu je program ODS. "Máme překryvy v programu, stejné zakotvení," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vypadá to, že s hnutím ANO opět nechce v Praze téměř nikdo vládnout.

Možná mi teď naši marketéři vynadají, že očerňuji sám sebe, ale znám limity, které má ANO v Praze. Udělám však maximum pro to, abych měl co nejlepší výsledek v tomto částečně nepřátelském prostředí.

Počítáte s tím, že vás po volbách skutečně odmítnou? Piráti, Starostové, Praha sobě i Spolu zatím prohlašují, že s ANO do případné koalice nepůjdou.

Na rozdíl od jiných jsem nohama na zemi, jsem realista a vím, jak jsou rozdané karty. Nejsem ten, kdo neustále tvrdí, jak by chtěl být primátorem. U mě jsou samozřejmě šance menší než u kolegů, protože je velká pravděpodobnost, že se domluví proti nám.

Možná vás potěšilo, že vás chválil lídr koalice Spolu Bohuslav Svoboda z ODS. Ovšem dodal, že zatím nevidí žádné společné body v programu Spolu a ANO.

Když jsem viděl, jaký program prezentuje docent Svoboda, tak vidím, že máme překryvy v programu, včetně pohledu na dnešní aktivistický způsob řízení Prahy. Pokud chceme, aby se Praha posouvala dopředu, měly by ji řídit subjekty, které získají většinu a mají stejné zakotvení, aby nemusely dělat principiální kompromisy.

Jak ale chcete najít koaliční partnery, když vás většina odmítá?

Nevím, co ANO udělalo kolegům. Mně přijde úplně absurdní, že v situaci, kdy policie běhala po magistrátu a zatkla náměstka primátora za STAN Petr Hlubučka (je obviněn v kauze Dozimetr, pozn. red.), mají drzost říkat, že s ANO ne. Jak můžou někoho moralizovat? Měli by se stydět.

Hnutí ANO má také svoje kauzy. Předseda Andrej Babiš je obžalovaný z dotačního podvodu…

Jak to souvisí se mnou?

Jste v jejich dresu, byť jako nestraník.

Jsem denně mezi lidmi, rozdal jsem tisíce knížek, mnohé jsem podepsal. S každým člověk, kterému knížku dáváte, prohodíte minimálně několik slov. A tyto lidi zajímá, kdo a jak bude Prahu řídit. Ne politika.

Praha je znevýhodněna, musí dostávat víc peněz

Když se podíváme na váš program a hesla, vypadá to, že jste vsadil na peněženky voličů. Slibujete, že jim ušetříte peníze například za vodné a stočné nebo městskou hromadnou dopravu. Není to jen nahozená předvolební udička?

Určitě není. Já se snažím už řadu let, aby lidé šetřili na různých poplatcích a nákladech, zabývám se tím celý život. Bojoval jsem proti bankovním poplatkům, snižuji lidem náklady exekucí, jsem spoluautorem Milostivého léta (možnost zbavit se exekuce zaplacením dluhu bez úroků a poplatků, pozn. red.), věnuji se finanční gramotnosti lidí. Nemůžete říct, že bych najednou před volbami vystřelil téma úspory peněz Pražanům.

Jen se ptáme na váš program.

Já jsem si jen vzal všechny finanční věci, které podle mě Praha neodůvodněně zdražila, abych se podíval, kde a jak je možné lidem peníze ušetřit.

Jak neodůvodněně?

Rozumím například tomu, že se zdražuje vodné a stočné, nevím ale, proč je to každý rok dvě procenta nad inflaci. Překvapilo mě také, že to zdražili i v létě, v roce, kdy se u vodného a stočného snížila DPH. Minimálně tyto peníze bych chtěl Pražanům vrátit, protože to je vůči nim nefér.

V programu máte také zlevnění svozu odpadu či hromadné dopravy.

Bohužel se svoz zdražil u velkých kontejnerů na sídlištích, zatímco u rodinných domů zůstala částka stejná. To mi přijde také neférové. Pokud jde o dopravu, pořád se bavíme o tom, že Praha je přeplněná auty a současná koalice se snaží negativní motivací lidi přimět, aby změnili způsob dopravy. Já na to jdu pozitivní motivací. Říkám si, že pokud bude současná krize pokračovat, tak jednou z cest je, aby MHD na rok 2023, nebo jeho část, byla zdarma. Což by stálo asi 2,8 miliardy korun.

Kde ale chcete na tyto a další věci vzít peníze?

Považuji za důležité komunikovat se státem, abychom od něj získali více peněz. Protože bez státu například metro D ani Městský okruh nemáme šanci postavit.

Ale dá vám stát peníze?

Praha je v řadě věcí znevýhodněna. Například by jí měl stát vrátit 650 milionů, o které přišla změnou rozpočtového určení daní. Praha poskytuje sociální služby pro více než 12 procent obyvatel, ale peníze dostává jako pro 8 procent. Město poskytuje služby a servis, například vzdělávání, také pro velkou část Středočechů, ale peníze dostává jen za žáky z Prahy. Není možné, aby tady Praha byla pro všechny, ale čerpala peníze jen za ty, kteří v ní mají trvalé bydliště.

Škrtl byste něco z už naplánovaných velkých projektů v Praze?

Co se dá odložit, je typicky budova filharmonie.

Koalice slibovala, ale nepodařilo se jí nic

Jak jste viděl čtyřleté vládnutí v Praze pod vedením Zdeňka Hřiba? Zatímco třeba lídr Spolu Bohuslav Svoboda tvrdí, že Praha zemřela, vy jste nějaké body dnešnímu vedení přiznal.

Oceňuji politickou odvahu vedení, když se pustilo do opravy klíčové stavby, Barrandovského mostu. Byť se mě nedávno novináři ptali, jestli to nebyl od vedení náhodou předvolební kalkul, protože oprava měla být hotová těsně před volbami. Líbilo se mi také, že podpořili Milostivé léto, nehráli si v tomto na koalici a opozici. Stejně tak oceňuji, s jakým úsilím šli jako buldoci za proměnou veřejného prostoru, ať jde o proměnu u Mariánského náměstí nebo třeba nové cyklopruhy.

Ale vy tyto projekty kritizujete, ne?

Nesouhlasím s nimi, ale uznávám, že v tomto mělo vedení nějaký tah na branku. Samozřejmě nikdo už neříká, že řidiči jezdí například kolem Mariánského náměstí, kde už nelze parkovat, túrují motory a hledají parkování. Pokud jde o cyklopruhy, tak na řadě míst je jejich umístění nevhodné. Stejně jako některé ostrůvky, které blokují jako špunty dopravu.

Nejde o snahu pomoct cyklistům a chodcům? Nepomáhají ostrůvky tomu, aby se chodci cítili bezpečněji, zejména když řidiči jezdí často velmi rychle?

Já si také přeji bezpečnější ulice a nechci, aby byli chodci či cyklisté v ohrožení. Ale je třeba to dělat jinak.

Co vám na vedení ještě vadí?

Koalice v čele s Piráty přišla s velkými sliby a tím, jakou bude změnou, ale podle mě se jí nic z toho nepodařilo splnit.

Nic?

Oni například tvrdili, že budou transparentnější, jenže výsledek je ten, že poprvé v historii bylo na radě města při zakázce nad miliardu korun tajné hlasování. A ještě s tím vtipným závěrem, že si lístky o hlasování odnesl v saku primátor. Potom ještě měnili zápis o tom, jak proběhlo jmenovité hlasování. Toto udělat bývalá primátorka za ANO Adriana Krnáčová, tak je tady revoluce.

Když jsme se na tuto událost ptali primátora Hřiba, přiznal, že to byla chyba.

Podobně slibovali transparentní výběrová řízení na ředitele městských firem. Když se podíváte například na volbu vedení dopravního podniku či Pražské plynárenské, tak byli šéfové jmenováni bez výběrového řízení. Slibovali také, že budou kompetentní, ale nejsou. Naopak jsou rozhádaní a na řadě věcí se neumí shodnout.

Když mluvíme o pirátském primátorovi, označujete jeho politiku za aktivistickou a progresivistickou. Vy používáte tato označení obecně dost často, nejde jen o zbytečnou nálepku?

Nejde. Různé extrémy se bohužel stávají normou, za pět až deset let mi dáte za pravdu. Zakazují se různé filmy, dělají se kvóty, lidé z nadnárodních společností mi říkají, jak jsou tam kvóty na vedoucí pracovníky, existují funkce jako manažerka pro diverzitu.

Co když mohou některé nové trendy pomoci například ženám, které to mnohdy mají těžší než muži?

Ptali jste se na to úspěšných žen? Já se s nimi o kvótách bavil. Problém je pak v tom, že se na ženy budou všichni dívat skrz prsty, protože se na tu pozici nedostaly kvůli schopnosti, ale na základě kvót. Jednou jsou to kvóty, jednou jsou to toalety pro třetí pohlaví.

Toalety také vzpomínáte velmi často. Nevybíráte si jen různé bizarnosti, abyste nabral více voličů?

Jsou to symboly. Vy to fakt nechápete? Takhle vznikají nespravedlnosti. A kdo se proti nim vymezuje, dostane nálepku.

Nepřicházíte takto o mladší voliče?

Je možné, že přicházím, ale já se kvůli volbám nebudu předělávat. Já se půjdu podívat na Prague Pride i na pochod Aliance pro rodinu (konzervativní hnutí vystupující proti potratům nebo manželství stejnopohlavních párů, pozn. red.).

Půjdu do posilovny i do hospody v tričku a ukážu kérku, stejně jako si vezmu oblek a půjdu na společenskou akci. Pořád to ale budu já, budu zcela autentický. Mně progresivistický mainstream vadí, považuju to za pronásledování lidí s jiným názorem a budu se proti tomu vymezovat. I když můžu přijít tento měsíc ve volbách o nějaký ten hlas.