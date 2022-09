Aktuálně+ | Kvízy, návody, zajímavosti. Přinášíme vám důkladný předvolební servis

Komunální a senátní volby se letos uskuteční 23. a 24. září. Druhé kolo o týden později. Na Aktuálně.cz najdete podrobný předvolební servis. Obsahuje historické zajímavosti z předchozích voleb nebo návod, jak vhodit do urny platný hlas. Pokud jste z Prahy či Brna a pořád se rozhodujete, jakou stranu vybrat, vyzkoušet lze předvolební kvíz.

Poměrně značná část českých voličů se rozhodne až v posledních dnech před samotnými volbami, komu nakonec vhodí svůj hlas. Političtí reportéři Aktuálně.cz Dominika Hromková a Radek Bartoníček nachystali pro nerozhodnuté čtenáře volební kvíz, který jim napoví, s jakými kandidujícími stranami v Praze a Brně mají nejbližší názory. Moravská metropole se oběma stala v minulosti na část života domovem, dnes žijí a pracují v Praze. Otázky, na něž odpověděla naprostá většina uchazečů o primátorské křeslo, jsou i proto velmi různorodé.

Při volbách do obecních zastupitelstev je poměrně běžné, že se i zažité strany ukrývají pod názvy koalic. Letos je to jev ještě o něco častější. Zvláště právě v Praze a v Brně. Boj o hlasy voličů v rámci koalic se některým osvědčil již vloni. Čili v hlavním městě spolu kandidují ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod názvem Spolu pro Prahu. V Brně se vládní partnerství omezilo na Topku a občanské demokraty, a to v koalici Společně. Lidovci na jihu Moravy dali přednost Starostům.

De facto v každém typu voleb se v Česku hlasuje rozdílným způsobem. Redakce proto pro své čtenáře sestavila jakýsi manuál. Zvláště v menších obcích se lidé rozhodují především podle konkrétních jednotlivců. Těm pak mohou udělit preferenční hlas. Avšak pozor. V komunálních volbách se nekroužkuje, ale křížkuje. A počet preferenčních hlasů nesmí přesáhnout počet míst v zastupitelstvu té které obce, jinak je hlas neplatný.

Co dělá rada města? A co zastupitel? Co je poměrný volební systém či snad pasivní volební právo? Tři desítky otázek a odpovědí sestavilo oddělení vývoje Aktuálně.cz na základě analýzy nejčastějších dotazů zadávaných do internetových vyhledávačů.

Kromě zastupitelstva se v části republiky volí také do Senátu. Zájem Čechů o tyto volby bývá obecně nižší, ale to neznamená, že se o tento druh hlasování nezajímají. I v tomto případě redakce vytvořila přes dvě desítky nejčastějších otázek. A přidala i odpovědi.

Vzpomenete si, jak se jmenovali první "polistopadový" primátor v Brně a Praze? A kdo vydržel na tomto postu za uplynulých 32 let nejdéle? Či naopak nejkratší dobu? Odpověď na poslední otázku můžeme prozradit. V Brně po sametové revoluci zůstala funkce poslednímu komunistickému primátorovi Josefu Pernicovi. Rezignoval až v březnu 1990, nahradil ho Jiří Trmač. V čele města však vydržel pouhé čtyři hodiny. Během plenární schůze Národního výboru totiž vyšla najevo jeho spolupráce s StB a Trmač odstoupil. Další zajímavosti všech uplynulých komunálních voleb si připomeňte v této grafice:

V hlavním městě drží rekord nejkratší doby vlády Igor Němec se čtyřmi měsíci. Naopak jediným primátorem Prahy, který se v čele udržel dvě volební období, je Pavel Bém. Proklikejte se infografikou, jež se týká Prahy.