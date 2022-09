Koalici s očištěnými STAN a slušnými lidmi ze Spolu nevylučuji, vzkazuje Čižinský

V minulých komunálních volbách dostal Jan Čižinský největší počet preferenčních hlasů. Nyní se pokusí úspěch se svým hnutím Praha sobě zopakovat. Pokud by se mu to povedlo, chtěl by dál Praze vládnout s Piráty a Starosty. "Také je možné o koalici jednat se Spolu, pokud voliči vykřížkují slušné lidi," připouští kandidát na primátora a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Když se vysloví jméno Jan Čižinský, stále se dost lidem vybaví výraz aktivista. Vy sám sebe pořád za aktivistu považujete?

Jsem nadšený z týmu, který máme. Teď to bude znít jako chlubení, ale máme nejprofesionálnější tým na magistrátu. Zvládli jsme o pětinu víc investic než předchozí koalice a většina jde za našimi radními. Je to jako bychom vládli o rok déle. Naši lidé byli ochotní jít ze svých velmi dobře placených míst sloužit městu.

To jste neodpověděl.

Jsem aktivní člověk. Osm let spravuji městskou část Praha 7 a jsem přesvědčen o tom, že profesionálně. Spíš bych tedy řekl, že jsem profesionál.

Podle kritiků a oponentů ale za vámi příliš investic vidět není. Co na to říkáte?

Stavíme metro D. To, že nezpůsobuje apokalypsu, tedy není vidět, neznamená, že se to neděje. Naše investice nejsou takové šílenství jako tunel Blanka. Taky se nikdy v historii nestalo, že by náměstek pro dopravu (na magistrátu obsazený členem hnutí Praha sobě Adamem Scheinherrem - pozn. red.) projednal čtyři stavební povolení na pražské mosty: Trojská lávka, Štvanická lávka, Dvorecký a Barrandovský most.

Není to tak, že si s vámi lidé spojují spíše témata jako záchody v hospodách zdarma, což jste nedávno propagoval?

Podívejte se na naše výsledky. A do toho nám není jedno, že si lidé nemají kam odskočit, a tak nabízíme slevu na restaurační zahrádky za to, že budou provozovatelé pouštět lidi zvenčí na požádání na záchod. To je praktická věc.

Pokud se stanete primátorem, budete primátorem hlavně pro cyklisty?

To je cílená pomluva konkurentů. Rozumím, že se to nabízí, když na kole jezdím. V centru je to nejrychlejší.

Taky ale infrastrukturu pro cyklisty hodně podporujete, náměstek pro dopravu Adam Scheinherr se letos chlubil rekordními investicemi.

My nejvíc podporujeme infrastrukturu pro chodce. To je náš preferovaný způsob dopravy.

Přesto i díky vám v Praze výrazně přibylo cyklopruhů. O bezpečnosti některých se ale stále debatuje, třeba o tom v Bucharově ulici u výjezdu z Rozvadovské spojky, která navazuje na dálnici D5. Opravdu si myslíte, že na takovém místě má být cyklopruh?

My říkáme pořád to stejné. Je potřeba cyklistům umožnit, aby městem bezpečně projeli. Vezměte si cargo kola (nákladní kola - pozn. red.). Naše radnice je kousek od centrály Alzy a tam velkou část zboží už dopravují pomocí cargo kol. My chceme, aby tato kola jezdila po silnicích, v cyklopruzích, a aby tak řidič věděl, že se tam člověk na kole může vyskytnout.

Praze chybí druhý krok a to jsou cyklostezky. A ty by měly vzniknout z oněch cyklopruhů. To je výzva pro další roky. A pro automobilisty mám jasný vzkaz: Čím víc cyklistů bude jezdit, tím méně lidí bude jezdit autem a vás blokovat.

Vy sám máte všechny cyklopruhy v Praze projeté, abyste věděl, jestli jsou všechny bezpečné?

Já jezdím po Praze, jak potřebuji. Ne abych vyzkoušel cyklopruhy. Ale takové ty notoricky kritizované, ty projeté mám a musím říct, že pro cyklistu je to výrazně bezpečnější, protože ho tam ti automobilisté skutečně čekají.

Kromě cyklostezek, co byste chtěli v příštím volebním období udělat a nestihli jste to teď?

Jeden z restů je nedostatečný počet míst na středních školách. Je potřeba to velmi rychle napravit. Třeba teď jsem poslal na magistrát tip na budovu, která může být střední školou, a doufám, že město ji koupí a střední školu tam udělá.

Jak hodnotíte magistrátní koalici s Piráty?

Výsledky koalice hodnotím velmi pozitivně. Podařilo se toho spoustu a já bych Praze hrozně přál, aby Adam Scheinherr a Pavel Vyhnánek (náměstek primátora pro finance za Prahu sobě - pozn. red.) byli ti, kteří budou dál pokračovat. Jestli někdo má hnout s městským a pražským okruhem, tak je to právě Adam Scheinherr.

O náměstkovi Scheinherrovi se teď hodně mluví, protože podal trestní oznámení na skupinu kolem bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN). Taky ale s dnes obviněným Hlubučkem zůstával v dozorčí radě dopravního podniku a nakonec i díky jeho hlasu se do představenstva pražského dopravce dostal dnes rovněž obviněný Matej Augustín.

Adamu Scheinherrovi skutečně nelze nic vyčítat. Když věděl o korupci ohledně nádraží v Holešovicích, šel na policii, umožnil nasadit odposlechy a celé to rozkrýt. Projekt na nádraží si pohlídal, zadal tam dva posudky, dopadlo to mnohem výhodněji pro město, než bylo plánováno. Ti lidé jsou buď ve vazbě, nebo půjdou k soudu jenom díky němu. Kdyby postupoval jiným způsobem, nestalo by se vůbec nic a Petr Hlubuček by zase kandidoval a zase se stal zastupitelem.

Ti, co ukazují na kolegu Scheinherra, mají nejčastěji máslo na hlavě. Nejvíc se to týká lidí ze Spolu, kteří tam mají Jiřího Pospíšila (v policejních odposleších kauzy Dozimetr figuruje tehdejší Pospíšilův poradce a nyní už bývalý člen TOP 09 Jiří Fremr - pozn. red.) a další lidé. Moc doufám, že Pražané zhodnotí, že se zvedla opona a chvilku bylo vidět, kdo je kdo, a umožní Praze se těch lidí nadobro zbavit. Když si lidé vyberou nás, Piráty nebo očištěné Starosty, bude to pro Prahu využití šance, kterou nám policie dává.

Spolu vám vadí, ale Starostové, kterých se ta kauza nejvíc týká, ne?

STAN úplně obměnil kandidátku. Lidi spojené s Petrem Hlubučkem poslali pryč. Kdyby totéž udělalo Spolu, tak by jim asi nikdo na kandidátce nezbyl. Ale kdyby to udělali, mluvím úplně jinak.

Nikdo nezbyl?

Myslím, že se to bude řešit v dalších dnech a týdnech, kdo všechno měl kontakty s lidmi z kauzy Dozimetr.

Můžete být konkrétnější?

Já se domnívám, že to vyjde najevo.

ODS vás zase spojuje s kauzou, které říká Dozimetr 2. Obviňují vás s Piráty, že jste svými hlasy umožnili Petru Hlubučkovi v roce 2017 pod cenou prodat pozemky určené pro výstavbu domova pro seniory v Lysolajích, kde byl Hlubuček starostou.

Jsem rád, že paní Marvanová (Hana Kordová Marvanová, kandiduje za ODS v komunálních i senátních volbách - pozn. red.) na tuto kauzu upozornila, protože společnost, která tyto pozemky koupila, tak sponzorovala STAN a TOP 09. Takže paní Marvanová visela na billboardech za peníze firmy, která ty pozemky koupila (Marvanová byla zvolena v roce 2018 do pražského zastupitelstva jako členka STAN, z hnutí vystoupila letos - pozn. red.).

Vám vyčítají, že Praha sobě přijala sponzorský dar milion korun od společnosti bpd partners, která v prodeji oněch pozemků taky hrála roli. Když to zjednoduším, tak prodala firmě Dalavrien sousední pozemek a tato firma se pak díky tomu bez výběrového řízení dostala ke zmiňovaným lysolajským pozemkům, na kterých měl být domov pro seniory.

Přijali jsme dar od firmy, která odtamtud utekla. Ta ty pozemky nekupovala. Naopak část jich prodala. Takže nevím, jak paní Marvanová toto obvinění zamýšlela, ale je to absurdní. Soukromý subjekt prodal soukromému subjektu pozemek a paní Marvanová v tom něco vidí.

Přesto pražské zastupitelstvo, i díky vašemu hlasu, umožnilo, aby Petr Hlubuček nevýhodně prodal developerovi veřejné pozemky, na kterých předtím slíbil postavit domov pro seniory. Nebyla to chyba?

Zastupitelstvo města tehdy rozhodovalo jen o tom, že zastupitelstvo Lysolají může ty pozemky prodat. Pro to jsem zvedal ruku. O ceně a všem ostatním rozhodovaly jenom Lysolaje.

Program máme všichni skoro stejný

Pojďme se ještě pobavit o koalicích. Z vašich vyjádření vyplývá, že tedy vylučujete spolupráci se Spolu a s hnutí ANO?

Mě překvapuje, že jsme jediní, kdo koalici s ANO vylučuje.

Proč nyní ANO vylučujete, když ještě za primátorky Adriany Krnáčové jste byl součástí Trojkoalice (KDU-ČSL, Starostové, Zelení), která na magistrátu vládla právě s hnutím Andreje Babiše?

Praha sobě vznikla právě proto, abychom nebyli závislí na rozhodnutí širších koalic. Minule jsme řekli, že s ANO nepůjdeme a nešli jsme. Teď říkáme totéž a také to uděláme.

Co se ale pro vás změnilo, když tehdy jste s vládnutím s ANO souhlasil a teď ne?

Rehabilitovat Andreje Babiše, který teď jde před soud, tím, že budeme ANO brát jako standardního hráče, je nepřijatelné. Šokuje mě to hlavně u Bohuslava Svobody, který neustále opakuje něco o programovém průniku, ale my program máme všichni skoro stejný.

Proč ale tehdy bylo pro vás ještě přijatelné s ANO jít a teď už ne?

Uvědomil jsem si to už v tom volebním období. Proto jsme Prahu sobě vytvořili, abychom mohli jít společně s Piráty. Praha sobě vznikla i proto, abychom se koncentrovali jenom na Prahu a abychom ukončili éru, kdy se celostátní strany přes Prahu snaží financovat svoje aktivity.

Věříte, že se vám s Piráty a STAN podaří ve volbách získat potřebnou většinu? Průzkumy tomu zatím nenasvědčují.

Pokud by se dostala třeba Solidarita (koalice ČSSD a Zelených, pozn. red.), tak je možné s nimi o koalici jednat. Také je možné o koalici jednat se Spolu. Pokud voliči vykřížkují (preferenčními hlasy - pozn. red.) slušné lidi, je možné se s nimi o koalici bavit.

Spolupráci s Piráty si tedy pochvalujete, avšak nemáte někdy pocit, že primátor Zdeněk Hřib si "přivlastňuje" práci vašich náměstků? Typicky, když se řeší doprava, tak lidé za to spíše chválí právě primátora. Anebo mu to naopak vyčítají.

Primátor je nejviditelnější postava a mě by mrzelo, kdyby lidé neviděli, jak dobrý náměstek je Adam Scheinherr nebo Pavel Vyhnánek. Ale my jsme teď na ulici strávili skutečně dost času sbíráním podpisů. Nasbírali jsme jich přes 90 tisíc a zjistil jsem, že lidé si práce našich lidí váží a vědí o ní.

Dostatečný počet podpisů, abyste mohli do voleb jít jako občanská kandidátka a ne politické sdružení, jste nasbírat nestihli. Pár tisíc podpisů vám chybělo. Kde se stala chyba?

My bychom to dosbírali, měli jsme kontrolní termín, ale chtěli jsme se vyhnout soudním sporům, protože minule jsme byli terčem dvou žalob, a to projednávání u soudu bylo velmi napínavé. Rozhodli jsme se jít kompromisní formou, což je sdružení nezávislých kandidátů a politické strany, abychom se nervům se soudy vyhnuli.

Nebylo to spíše z obavy, že už byste ty podpisy nesehnali?

Rychlost, se kterou jsme podpisy sbírali v posledním týdnu, nás opravňovala si myslet, že bychom to dosbírali. Pro nás byla důležitější právní jistota.

Zůstal byste starostou Prahy 7, i kdybyste se stal primátorem?

Máme na sedmičce velmi dobrý tým a ten vydrží, když bych byl neplaceným starostou a věnoval se funkci primátora. Ze sedmičky nechci utíkat.

VIDEO: S týmem, který na sedmičce máme, je možné, abych byl neplaceným starostou i ve funkci primátora, tvrdí Čižinský