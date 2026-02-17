Přeskočit na obsah
Na olympijské hry nemáme v rozpočtu peníze, odmítl Pavel výrok Šťastného pro Aktuálně

Domácí,ČTK

Česká republika s ohledem na rozpočtovou situaci nyní nemá na to, aby aspirovala na pořádání olympijských her. Na tiskovém briefingu na závěr prvního dne své dvoudenní oficiální návštěvy Prahy to řekl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na slova ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz možnost pořádání zimní olympiády v tuzemsku nastínil.

Prezident Petr Pavel na dvoudenní oficiální návštěvy Prahy, úterý 17. února.
Prezident Petr Pavel na dvoudenní oficiální návštěvy Prahy, úterý 17. února.Foto: Aktuálně.cz
Prezident se podle svých slov na návštěvě aktuální olympiády v Itálii bavil s italskými organizátory, podle kterých není jasné, jestli se potřebné investice alespoň částečně vrátí. "Myslím si, že země jako Česká republika, která se navíc teď potýká s rozpočtovými problémy, za současné situace organizačně ani finančně na pořádání olympijských her nemá," řekl Pavel.

Dodal, že lepší by bylo se nejprve zaměřit na méně významné akce a až v případě jejich úspěšného uskutečnění je možné si dávat takto ambiciózní cíle, ale i tak pravděpodobně jen ve spolupráci s dalšími zeměmi.

Šťastný řekl minulý týden serveru Aktuálně.cz, že si pořádání olympijských her v Česku dovede představit. Nemá obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice. Dala by se podle něj využít existující zařízení. Přednost by dal zimním olympijským hrám a Česko by je mohlo pořádat s ostatními středoevropskými zeměmi, například se Slovenskem. Nejbližší volné termíny jsou podle ministra v letech 2038 a 2040.

Praha se v minulosti v čele s primátorem za ODS Pavlem Bémem ucházela o možnost pořádat letní olympijské hry v roce 2016. Nedostala se však ani do užšího výběru. Předem ale avizovala, že hlavní úsilí o získání olympijských her do hlavního města směřuje k roku 2020. Myšlenka vyvolala nesouhlas mnoha Pražanů. Projektu nevěřili a kandidaturu považovali za vyhozené peníze. Proti se stavěla i tehdejší opozice.

ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup

Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.

Česko nabízí Slovensku dodávky ropy ropovodem Družba, řekl ministr Havlíček

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.

