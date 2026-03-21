21. 3. Radek
Na Letnou na Mináře. Ale pěkně za své. Kvůli našim vnukům, říkali starší účastníci

Radek Bartoníček

Paráda. Nádhera. Jsme moc spokojení. Je vidět, že má smysl se takto scházet. Takové názory slyšel reportér Aktuálně.cz po skončení sobotní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Přestože se protáhla na více než dvě hodiny a mnohé účastníky čekala dlouhá cesta domů, nikdo nelitoval. Ani cesty, ani peněz, protože vše si platili z vlastní kapsy.

Několik účastníků Aktuálně.cz po skončení říkalo, že se jim kromě jiných hodně líbilo vystoupení Zdeňka Svěráka.Foto: Radek Bartoníček
Tedy, to byla rychlost. Přestože na Letné se sešlo podle organizátorů asi 250 tisíc lidí, po skončení akce byla pláň během několika minut téměř prázdná. Mnozí lidé přijeli zdaleka a rychle spěchali ke svým autobusům, autům, nebo na vlakové spoje. Aktuálně.cz se ale snažilo řadu těchto lidí oslovit jak po demonstraci, tak před jejím začátkem.

Z mnoha jejich reakcí bylo zřejmé, že chtěli nejen ukázat nespokojenost s vládou Andreje Babiše, ale také si přijeli pro povzbuzení, že potkají lidi podobných názorů. A po skončení se řada z nich svěřovala, že odjíždějí nabiti energií a spokojeností z proběhlé akce.

„Já přijel hlavně kvůli svým vnoučatům, mám dvanáct vnoučat a není mi jedno, kam naše země jde,“ svěřil se například pan Augustin ze Vsetína, který držel v ruce českou vlajku a rychle pospíchal na vlak. Když mluvil o svých vnoučatech, měl v očích slzy, tvrdil, že mu hlavně vadí, jak se voliči současných vládních stran nechávají ovlivnit zlobou a nenávistí.

Pan Augustin přijel hlavně kvůli budoucnosti svých vnoučat. | Video: Radek Bartoníček

O svých vnucích mluvily také seniorky z Jičína, které spěchaly společně s dalšími „krajany“ na společný autobus. „Myslíme, že to, co se nyní děje, není ani tak o nás, o naší generaci, ale chceme, aby se naše děti a vnoučata měla jednou dobře. Na nás to nestojí, ale jde nám o budoucnost,“ říkala jedna z nich a další přikyvovaly.

Z Prahy odjížděly ve výborné náladě, demonstrace je určitě „nakopla“. „Jsem nadšená, protože jsme měly kolem sebe samé slušné lidi,“ uvedla další. K současnému premiérovi Andreji Babišovi byly velmi kritické. „Vždyť je to starý lhář,“ podotkla jejich kamarádka. „Hlavně, protože se spojil s okamurovcema a Motoristy,“ přidala se další.

Cestu si rády zaplatily a smály se nepravdivým informacím na některých sociálních sítích, podle kterých určitě organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii cestu účastníkům platili. „Jeli jsme dobrovolně a za své. A hlavně z vlastního přesvědčení. Autobus jsme si všichni zaplatili,“ prohlásily ženy.

Tento mladík s několika seniorkami přijel autobusem z Jičína. | Video: Radek Bartoníček

Že si každý, kdo přijel s větší skupinkou lidí autobusem, platil cestu sám, bylo zřejmé i z facebookových profilů těch, kteří se na cestě domlouvali. „Na autobus se složíme rovným dílem. Cena za autobus tam i zpět včetně čekání je 28 400 korun, je možné že budeme platit i nějaké parkovné. Kapacita je 51 osob, my ale počítáme s obsazeností 44 osob, z toho plyne maximální cena 650 Kč za osobu,“ anoncovali například organizátoři výjezdu z Milionu chvilek v Kroměříži.

Podobné informace bylo možné naklikat z dalších měst, městeček i vesnic. Z Děčína, Dobříše, Voznice, Kytína, Mníšku pod Brdy, Dvora Králové nad Labem, Chýně, Jeseníku, Jihlavy, Jičína, Jindřichova Hradce, Kadaně, Karlových Varů, Kovářova, Králíků, Lanškrouna, Litoměřic, Litomyšle, Loužnice, Moravské Třebové, Mšena, Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Nymburka, Olomouce, Uherského Hradiště a mnoha dalších míst.

Mimochodem, navzdory tomu, že si každý, kdo chtěl, mohl přečíst, jak se lidé domlouvali, že budou platit autobus často i v hotovosti, přesto se občas někde v komentářích objevil dotaz: „Můžete po pravdě napsat, kdo vám platí cestu a účast na demonstraci?“ Dokonce se nepravdivé informace o „zaplaceném protestu“ šířily po sítích a někteří opoziční politici je ještě sdíleli.

Mezi účastníky demonstrace byla také tato usměvavá paní, která přijela na invalidním vozíku.Foto: Radek Bartoníček

Že se bude šířit spousta dezinformací, upozorňoval z pódia i předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Tomu velmi záleželo na tom, aby co nejvíce lidí dalo najevo, že souhlasí s protesty „chvilkařů“.

„Je nemírně důležité, jestli tady bude sto, nebo tři sta tisíc lidí, to je velký rozdíl. Jde o každého jednotlivce, každý člověk se počítá,“ upozorňoval ještě před demonstrací s tím, že to bude nepochybně lakmusový papírek toho, jak moc či málo je část české veřejnosti nespokojena s vládou Andreje Babiše.

Minář očekával minimálně 200 tisíc lidí, jeho spolek na sociálních sítích burcoval čtenáře, aby neváhali přijet, ale organizátoři akce si byli vědomi, že pro mnohé účastníky to znamená zaplatit z vlastní kapsy několik stovek korun. Nakonec ale byla účast hodně velká, Letná byla zaplněná celá, kdo chtěl projít davy lidí od pódia až na konec Letenské pláně, musel jít několik minut. Ostatně i sám Minář dával najevo, že je ze zaplněné Letné nadšený.

Nadšení byli i samotní účastníci. Aktuálně.cz mluvilo skutečně s celou řadou lidí, kteří se svěřovali, jak moc pro ně bylo důležité se takto sejít. „Skvělé, skvělé, zaplaň Pán Bůh, že Milion chvilek existuje,“ sdělil například starší manželský pár, který měl cestu na akci mnohem kratší než drtivá většina ostatních - manželé byli z Letné.

„Jsem nadšený, a jsem rád, že jsem si sem přišel pro pozitivní energii a proto, že nejsme sami. Má smysl být aktivní, něco dělat, a dobře to nakonec dopadne,“ uvedl muž ve středních letech s vlajkou Evropské unie. „Úplně perfektní, moc se nám líbilo, na pódiu byly všechny věkové kategorie,“ svěřil se účastník z Jindřichova Hradce. Podobně reagovaly dvě mladé dívky z Rožnova pod Radhoštěm. „Líbila se nám tady ta energie, líbilo se nám, že lidé nejsou apatičtí a tolik jich přijelo i z dálky,“ říkaly s úsměvem.

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádal na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.

ŽIVĚ "Tato země není na prodej, nenecháme si ji ukrást." Na Letné se demonstrovalo proti vládním krokům

Na pražské Letné v sobotu v podvečer po dvou a půl hodinách skončila akce nazvaná Nenecháme si ukrást budoucnost, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo minimálně 250 000 lidí. Demonstrace měla podle předsedy spolku Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.

