Mynářova letenka do Číny stála 150 tisíc. Kupovala ji Tvrdíkova česko-čínská komora

Únorovou cestu prezidentova kancléře Vratislava Mynáře a jeho poradce Martina Nejedlého do Číny platila podle zjištění Aktuálně.cz a Respektu česko-čínská komora Jaroslava Tvrdíka, který letěl s nimi. Hrad tvrdí, že Mynářovu letenku za 150 tisíc lobbistovi následně proplatil. Fakturu ukázat odmítá. Tvrdík popřel, že by už tehdy domlouvali miliardové nákupy roušek pro Česko, které osobně řídil.

Kolem cesty prezidentského kancléře Vratislava Mynáře do Číny bez vědomí vlády zůstává několik nejasností. Zatímco kancléř tvrdí, že v komunistické velmoci byli s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým oficiálně jménem prezidenta Miloše Zemana předat darovací smlouvu o české humanitární pomoci Číně, brzy vyšlo najevo, že se s nimi do říše středu vydal i šéf česko-čínské obchodní komory Jaroslav Tvrdík.

A podle zjištění Respektu a Aktuálně.cz cestu Zemanových lidí platila právě Tvrdíkova soukromá komora. Mynářovi objednala zpáteční letenku za více než 150 tisíc korun u letecké společnosti Emirates. Hrad to připustil v odpovědi na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Redakce si totiž vyžádaly kopii Mynářovy letenky.

"Kancelář prezidenta republiky předmětnou letenku nemá. Objednávala ji a zaplatila Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce," odpověděl ředitel odboru legislativy Hradu Václav Pelikán. Tvrdíkova komora ovšem podle něj následně částku přefakturovala Hradu a ten ji 18. března zaplatil. Sám Tvrdík odpověděl, že stejně to proběhlo i u Nejedlého. "Komora provedla rezervaci letenek členů delegace a následně je přefakturovala všem účastníkům cesty," uvedl Tvrdík. 154 358 korun, které stála Mynářova zpáteční letenka, je přitom více, než za kolik se dá v jedné z nejelitnějších aerolinek světa koupit nejlepší první třída.

Redakce požádaly Mynáře i Nejedlého, aby faktury předložili. Ani jeden z nich na opakované žádosti nereagoval. Doklady, které by dokázaly, že česko-čínská komora dostala peníze zpět, nechce poskytnout ani Tvrdík. "Nejsem oprávněn poskytovat faktury třetích stran. To je věc ostatních účastníků cesty," reagoval Tvrdík a odkázal zpět na Mynáře s Nejedlým.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulosti řekl, že o cestě Tvrdíka a dvou mužů z nejbližšího okolí Miloše Zemana vláda nevěděla, a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) cestu označil za interní záležitost kancléře. I přesto s kancléřem a dvěma soukromými osobami na oficiální úrovni spolupracoval český velvyslanec v Číně Vladimír Tomšík, který je podřízený ministerstvu zahraničí.

"Delegaci od příletu do odletu zabezpečovalo velvyslanectví ČR v ČLR včetně dopravy a ubytování na velvyslanectví. Pan velvyslanec delegaci vyzvedl, doprovázel na všechna jednání a následně osobně doprovodil zpět na letiště," říká Tvrdík. Tomšík na dotazy neodpověděl.

"Velvyslanec ČR či generální konzul ČR v jakékoliv zemi má v popisu své práce starat se mimo jiné o delegace zastupující prezidenta republiky. Proto je standardní, že se pan velvyslanec Tomšík účastnil také jednání delegace KPR během pracovní návštěvy Číny," uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová a potvrdila, že muže Tomšík doprovázel.

Na programu i jednání o soukromém byznysu?

Program cesty trojice byl i dlouho po jejich návratu nejasný. Oni sami ani Pražský hrad ji dopředu neoznámili a nereferovali o ní ani v jejím průběhu, což není běžné. Cesta se "provalila", když čínská vládní tisková agentura Nová Čína informovala o Mynářově setkání s čínským vicepremiérem Chu Čchun-chuonem. Mynář, jak agentura napsala, mu prý dovezl darovací listinu k humanitární pomoci, která následně z Česka do Číny odletěla. Dle Tvrdíka byl ale program bohatší.

"Jednání byla tři - s vicepremiérem čínské vlády pro ekonomiku a investice, s náměstkem ministra zahraničních věcí ČLR a s předsedou představenstva CITIC Group," řekl Tvrdík.

Čínská vládní korporace CITIC před týdnem koupila nadpoloviční podíl v největší tuzemské mediální agentuře Médea, kterou do té doby ovládal Jaromír Soukup. Uvedl to server Hlídací pes. Podle něj záležitost vyjednali právě Tvrdík s Nejedlým, který je vzdálený příbuzný Soukupa. Na dotaz redakcí, zda hradní delegace v Číně řešila právě i Soukupův soukromý byznys, prezidentův poradce neodpověděl. Transakce má zásadní vliv na český mediální trh, protože přes Médeu tečou do českých mediálních domů na tři miliardy korun ročně za inzerci.

O rozdělování peněz nyní bude rozhodovat čínská korporace, na kterou má vliv čínská vláda. Ta dlouhodobě cenzuruje kritické referování o sobě, Médea by k tomu mohla sloužit jako nástroj. Sinologové varují, že média, jež budou upozorňovat například na čínské tajení koronavirové pandemie či další selhání Pekingu, by mohla být odříznuta od reklamy, která zajišťuje jejich fungování.

Firmy, u kterých stát v Číně utratil miliardy, vybral Tvrdík

Čtrnáct dnů po návratu hradní delegace z Číny se Tvrdík stal klíčovým mužem, který začal určovat, u kterých čínských firem ministerstvo vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) utratí během vyhlášeného nouzového stavu miliardy korun za roušky, respirátory či rychlotesty. Redakcím to potvrdily dva zdroje blízké obchodům a svou úlohu při rozhodování o nákupech připustil i sám Tvrdík.

Jak uvedl, firmy určoval dle jednoduchého klíče. "Kdo byl schopen dodat v normální ceně, čase (okamžitě) a dodávat do EU (nutnost všech certifikací). Doporučení na firmy nám dávaly čínské orgány a instituce, se kterými jako komora 10 let spolupracujeme, velvyslanectví Číny v Česku, čínská ministerstva, regiony nebo naši partneři," říká šéf česko-čínské komory.

Ministr vnitra Hamáček, jehož prezident Zeman v únoru pověřil koordinací česko-čínských vztahů, sice sestavil ministerský nákupní tým, který uzavíral smlouvy a proplácel faktury, Tvrdík však byl tím, kdo pomáhal vybírat dodavatele.

Redakce Aktuálně.cz a Respektu se ministra Hamáčka opakovaně ptala na roli Jaroslava Tvrdíka v nákupech ochranných pomůcek v Číně, na dotazy zaslané na jeho mobil i prostřednictvím jeho tiskového odboru však nereagoval.

Tvrdík odmítl, že by se tyto čínské nákupy za miliardy korun domlouvaly už na v úvodu zmíněné únorové cestě do Číny s Mynářem a Nejedlým. "Žádné z jednání se netýkalo ani okrajově ochranných prostředků. V té době krizi v Česku a tuto potřebu nikdo nepředpokládal," řekl Tvrdík. Z Číny se vrátili 28. února, první případy nákazy koronavirem v Česku byly potvrzeny 1. března.

Redakce se tedy snažily dopátrat toho, jak se Tvrdík stal motorem nákupů ochranných pomůcek v Číně. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy ze 17. března Tvrdík mluvil o tom, že získal pověření přímo od premiéra a ministra vnitra. Babiš na dotazy, zda Tvrdíkovi takové pověření udělil, nereagoval.

"Žádný takový dokument neexistuje. Ministr vnitra Jaroslava Tvrdíka přizval coby člena krizového štábu," odpovědělo nyní ministerstvo vnitra na další dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy redakce Aktuálně.cz a Respektu zjišťovaly, zda byl Tvrdík pověřen nějakým oficiálním dokumentem. Členem krizového štábu se Tvrdík stal až na začátku dubna potom, co mu začal šéfovat Hamáček. V té době už u firem, které Tvrdík podle svých slov pomáhal vybírat, stát utratil několik miliard korun.

Vedle něj byl dalším zásadním mužem obchodů místopředseda Smíšené česko čínské komory Liu Jielei. Jak zjistily redakce, on určoval, jaké zboží se bude nakládat do letadel, které mezi Českem a Čínou pendlují jako součást leteckého mostu placeného vnitrem. Ne každý se mohl stát jeho součástí. Na bariéru narazilo několik Čechů, kteří v Číně dlouhodobě žijí, podnikají a s nákupem ochranných pomůcek od svých dodavatelů chtěli pomoci. Svou identitu ovšem nechtějí zveřejnit kvůli obavám z problémů s čínskými úřady. Redakce mluvily se třemi z nich. I když měli možnost zboží sehnat rychle, ve velkém množství a za výhodných podmínek, stát dovezl zboží, na které ukázali Tvrdíkovi lidé.

Vláda zároveň čelila tvrdé kritice, že na české firmy, které ochranné pomůcky také vyrábějí, se na počátku krize vůbec neobrátila a miliardy utrácela výhradně v Číně. Hamáček oznámil až po čtrnácti dnech nouzového stavu a textu Aktuálně.cz, který na to upozornil, že se více zaměří na to, co umějí prodat čeští dodavatelé.

Stamiliony pro čínské překupníky

Z analýzy expertů na Čínu z organizace Sinopsis provedené v čínských obchodních rejstřících plyne, že minimálně v několika případech nezískalo Česko ochranné pomůcky přímo od výrobce, ale od překupníků. "Máme kontakty přímo s výrobci, žádní překupníci, platíme výrobcům," tvrdil přitom Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Například společnost Liyi Trade Limited registrovaná v hongkongském rejstříku, která získala objednávku od ministerstva vnitra na dodávku respirátorů FFP2 v hodnotě 113 milionů korun, vznikla na podzim minulého roku se základním kapitálem 33 tisíc korun. Její sesterská firma obchoduje například s alkoholem nebo čajem.

Další čínský dodavatel ministerstva vnitra Huasheng Tianjin Technological Development Co., Ltd je zejména překupníkem a vývojářem součástek do mechanických zařízení.

U šesti společností mají odborníci ze Sinopsis vysoké podezření, že nejsou výrobci, což byl argument ministra vnitra Hamáčka - tedy, že veškerý materiál je kupovaný přímo od výrobce a český stát tak šetří peníze.

Tvrdík vyloučil, že by mu z obchodů mezi vnitrem a čínskými firmami plynula jakákoliv provize. "Od žádné z firem nedostanu já ani moji spolupracovníci žádné provize, nemáme na to žádnou smlouvu ani příslib takovéhoto jednání. V krizi země se neobchoduje, ale pomáhá," odmítl Tvrdík, že by z neformálních pravomocí, které získal díky Hamáčkovi, profitoval.

Hamáček se dlouhodobě hájí i tím, že vnitro nakupuje ochranné prostředky levněji než ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). V jeho nákupech se objevilo hned několik sporných společností, u nichž stát utratil stamiliony. Například u firmy Batist Medical kupoval na začátku krize v březnu respirátor třídy FFP2 v přepočtu za 866 korun za kus, když poté stejný typ pořizovalo i za 50 korun. Ministerstvo nakupovalo i u firem, které jsou jinak jen prázdné schránky.

Faktury k nákupům vnitro redakci odmítlo vydat

Zcela průhledné dosud nejsou ani popisované obchody vnitra se zdravotnickým materiálem z Číny. Resort odmítl na žádost redakcí podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout přesné specifikace zboží, které se v Číně nakoupilo, a faktury za něj. Nelze tak posoudit Hamáčkem uváděnou výhodnost nákupů, protože i mezi jednotlivými výrobky stejného typu jsou v Číně velké cenové a kvalitativní rozdíly.



"Tyto informace vám poskytneme bezodkladně po skončení nouzového stavu. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že činnost ministerstva vnitra je v současné době personálně omezena, přičemž je nezbytné soustředit kapacity a čas na samotný nákup ochranných pomůcek v co nejkratších termínech za účelem ochrany životů a zdraví občanů České republiky," odmítlo žádost Hamáčkovo ministerstvo.



Vláda nouzový stav prodloužila do 25. května. Jedním z argumentů šéfa vnitra bylo, že jedině tak jde efektivně a ve velkém roušky či respirátory nakupovat. Není totiž třeba provádět zdlouhavá výběrová řízení.

Tvrdíkovi blízký Hašek volebním manažerem

Pročínské křídlo Hradu a Tvrdík teď v ČSSD posílilo rozhodnutím, které k nevoli části sociálních demokratů narychlo protlačil předseda Hamáček. Z někdejšího jihomoravského hejtmana Michala Haška, který prohrál volby poté, když se ukázalo, že mu mluvčí pod krycím jménem dělá odsouzená lobbistka Jana Mrencová, udělal minulý týden volebního manažera pro krajské volby. Výsledek v nich přitom pro stranu, jež se nyní pohybuje kolem pětiprocentní hranice vstupu do sněmovny, bude klíčový. V případě debaklu o práci přijde řada regionálních sociálních demokratů, kteří tvoří páteř strany.

Hamáček přišel s Haškovým jménem i přesto , že ho v minulosti tvrdě kritizoval. "Politik by neměl lhát. A kdo lže, tak by neměl být v politice," zdůrazňoval v rozhovoru pro iHNed.cz v říjnu 2013 jako poslanec potom, co se provalilo, že Hašek jedenáctkrát v přímém televizním přenosu zalhal, že nebyl v Lánech, kde s prezidentem Milošem Zemanem plánovali puč proti tehdejšímu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi.

"Oslovil jsem ho jako člověka s velkou zkušeností s fungováním regionální i parlamentní politiky a celé ČSSD. Jsem rád, že je Michal ochoten ČSSD v nynější situaci pomoci," oznámil nyní Hamáček na Facebooku.

Hašek má dlouhodobě blízko k Tvrdíkovi. Když Hašek skončil jako hejtman, chvíli pro něj nějakou dobu pracoval. Hašek se prezentoval jako jakýsi emisar Číňanů pro možnou expanzi do dalších zemí střední či východní Evropy. Ještě jako hejtman se snažil dělat s Číňany obchody. Oznámil například zrod obřích čínských lázní nebo obchod s vínem za sto milionů. O tom, s kým přesně a za jakých podmínek obchody vyjednával, tehdy opakovaně mlžil.