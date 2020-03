Mám čisté svědomí, nechystal jsem propagandu, tvrdí Hamáček k obchodování s Čínou

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v rozhovoru pro Aktuálně.cz podrobně popisuje, za jakých okolností začal přivážet z Číny ochranné pomůcky po vypuknutí koronavirové krize. "Když přistálo první letadlo, měl jsem slzy v očích. Byl jsem rád, že se to povedlo. Jestli mě za to někdo kritizuje, tak fajn, já to přežiji," říká mimo jiné v rozhovoru.

Je opravdu nezbytné až tak moc obchodovat s Čínou v době koronavirové krize?

Očekávaná spotřeba ochranných prostředků v naší zemi byla tak obrovská, že nám skutečně nezbývalo nic jiného než Čína. Pro mě bylo absolutní prioritou ochránit lidi v České republice. A to bylo možné jen dovozem z Číny.

Nešlo se alespoň částečně obrátit na české firmy?

Já bych to samozřejmě moc rád udělal. Ale já jsem potřeboval zajistit během velmi krátké doby miliony respirátorů a desítky milionů roušek. A to by česká kapacita nikdy nepokryla. V případě Česka by to znamenalo jít do poměrně dlouhé a komplikované koordinace několika výrobců, navíc takových, kteří vyráběli jen velmi malé množství ochranných prostředků. V této krizové situaci nám nezbývalo nic jiného než Čína. S tím, že po překlenutí první fáze si řekneme, jak postupovat dál.

Takže začnete využívat více české firmy?

Ano, ale česká kapacita je zatím stále ještě pořád malá. Při zoufalém nedostatku ochranných prostředků je přece z mého pohledu jedno, jestli je to čínský, nebo americký respirátor. Hlavně, když někomu zachrání život. V té chvíli nebyly nikde jinde respirátory k dispozici, tak jsme je přivezli z Číny.

Jak je možné, že se vám podařilo materiál z Číny dostat do Česka, když se to předtím nepodařilo ministerstvu zdravotnictví, které podle rozhodnutí vlády mělo na starosti centrální nákup pro celou zemi?

Jako vnitro jsme tam měli nejlepší kontakty.

Jak je to možné?

Ministerstvo zdravotnictví nebylo schopné tuto situaci řešit, protože jednali přes české prostředníky. My jsme se pokusili nastavit jiný, funkční model.

Nebylo to tak, že vzhledem k vašim dobrým vztahům s Čínou se tamní funkcionáři snažili ovlivnit tento obchod tak, aby vy jste uspěl, zatímco ministr zdravotnictví Adama Vojtěch z toho vyšel jako 'neumětel'?

Děláte si ze mě srandu?

Ale patrně víte, že v části veřejnosti takový názor existuje.

To je neuvěřitelné, jestli někdo hraje takové hry v situaci, kdy zoufale bojujeme o to, abychom naší zemi zajistili ochranné pomůcky.

Pořád mě ale není jasné, proč se to vám podařilo a ministru Vojtěchovi ne? Když jeho ministerstvo tvrdí, že zakázky domluvilo, ale nedaří se mu je dostat do Česka?

Ale ministerstvo zdravotnictví mělo šanci ochranné prostředky nakupovat, my jsme se do toho nemontovali. Ukázalo se však, že toto ministerstvo na to prostě není nastaveno, to je ministerstvo, které má na starosti metodické řízení zdravotnictví a další věci. Není to ministerstvo pro krizové řízení. Já jsem vzal rozpočet ministerstva vnitra a řekl svému ekonomickému náměstkovi, ať vyškrábe všechny peníze, a vzal jsem jeden a půl miliardy na nákup těchto pomůcek.

A to bylo možné takto postupovat?

Bylo to obrovské riziko, které jsem vzal na sebe a rozhodl se ho podstoupit. Když bych to neudělal, tak by tady pomůcky nebyly a zdravotníci by bojovali proti koronaviru s látkovými rouškami. Jestliže někdo vykládá, že v tom hrál roli nějaký politický kalkul, tak je to, s prominutím, na přes držku. Viděli jsme, že se na nás řítí obrovský problém, a pokusili jsme se ho vyřešit. To je všechno. Mám čisté svědomí. Kdybychom to nepřivezli, nemají doktoři v čem chodit.

V čem byl ale klíčový problém, když ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že má ochranné prostředky objednané, ale stále nic nepřicházelo? Byla chyba v tom, že jednalo s prostředníky?

Je to tak, prostředníci jim doručili náklad na nějaké letiště v Číně, jenže nezajistili odvoz do České republiky. Kdybychom my nepostavili letecký most a nepožádali vojáky, aby od NATO objednali letoun Ruslan, a nedomluvili se s China Eastern, tak by objednávky dodnes stály na letišti v Číně. My jsme vzali velkou leteckou společnost z Šanghaje a jsme jediná země ve střední Evropě, která má takový letecký most. Vozíme to Slovákům a máme žádosti z celé řady dalších zemí o spolupráci.

Pořád mi není jasné, proč se začala plnit čínská letadla ochrannými prostředky a nabrala směr Česko až po zásahu Jana Hamáčka a ne Adama Vojtěcha.

Jak jsem řekl, díky kontaktům a také díky centrální a provinční vládě jsme mohli mluvit přímo s výrobci ochranných pomůcek. Máme tedy kontakty přímo s výrobci, žádní překupníci, platíme výrobcům. Nemůže se stát, že by se platba ztratila nebo se stalo něco podobného. Navíc máme vzpomínanou leteckou kapacitu. Bylo to válečné plánování.

Jak velkou roli v tom všem ale hraje pročínská politika?

Jestli mi někdo vyčítá, že jsem napsal dopis stranickému tajemníkovi v Číně, tak ano, napsal, protože ho znám, viděli jsme se a já mu napsal slušnou žádost, jestli by nám pomohl. A China Eastern pro nás létá. Mě fascinuje, jak si někdo myslí, že jsme tady dopředu vymýšleli pročínskou propagandu. Nic takového jsme nedělali. Jednali jsme v nouzové situaci, jinak by začali umírat lidé. To je celý příběh.

Takže velkou roli v tom hraje pomoc China Eastern?

No jasně. Protože China Eastern má všechna povolení. Jenom dostat tam malé letadla Smartwings byla neuvěřitelná noční můra, protože tam například nikdy nelétala a bylo třeba vyřešit mnoho věcí. Díky tomu, co se nám v minulých dnech podařilo, můžeme pomáhat i jiným, v úterý večer mi například volal slovinský premiér a žádal mě o pomoc, protože jim chybí různé věci. A my jsme jim poslali z našich zásob půl milionu roušek a dvacet tisíc respirátorů. Kdyby nebyla Čína, tak tyto zásoby nemáme. A ve slovinských novinách se teď píše, jak jsme jim pomohli. Stejně tak jsme z čínských ochranných obleků pomohli Itálii a Španělsku, protože si to teď můžeme dovolit. Dnes mě požádali o pomoc i Estonci.

Ale řekněte mi, bylo nutné jít vítat první letadlo z Číny, vy, premiér i někteří další z vlády?

Já jsem se šel podívat na náklad. A úplně otevřeně vám řeknu, že když přistálo první letadlo, měl jsem slzy v očích. Byl jsem rád, že se to povedlo. Jestli mě za to někdo kritizuje, tak fajn, já to přežiji.

Když srovnáme množství zboží, které zatím zajistilo vaše ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví, kdo toho kolik vozí?

Když to srovnáte, tak my jsme toho nakoupili tak desetkrát víc než ministerstvo zdravotnictví. Zatím toho bylo v našem případě za přibližně tři miliardy.

A co ceny? Není zboží z Číny předražené?

My jako vnitro rozhodně nekupujeme za předražené ceny, například respirátor třídy 95 kupujeme za 2,35 dolaru.

A ministerstvo zdravotnictví?

Za 5,70 dolaru.

A proč vozíte zboží jen z Číny?

Podle usnesení vlády má ministerstvo vnitra zajistit nákup a distribuci prostředků zejména z Číny. Proto se soustředíme na obrovské objemy z Číny.

Nevozíme podřadné zboží, viz třeba stížnosti na rychlotesty?

Všechno co vozíme, má potřebnou certifikaci kvality. Pokud jde o rychlotesty, problém byl v tom, že je někteří v České republice nepoužívali podle pokynů výrobce. My jsme je nakoupili a rozvezli, protože si je objednalo ministerstvo zdravotnictví. Očekávali jsme, že k nim dá metodiku, což neudělalo. Lidem se bohužel dávali ve fázi, kdy pro ně ještě nebyly určeny. Teď už byla metodika používání opravena a vše by mělo fungovat v pořádku. Bohužel byla poškozena pověst výrobce, který je dodává do řady zemí, včetně USA.

Z několika stran jsem slyšel, že byla chyba, aby mělo centrální nákup na starosti ministerstvo zdravotnictví, o čemž rozhodla vláda. Proč jste byl

pro?

Měl jsme na to svůj názor, ale neřešil jsem to, měl jsem jiné starosti. Začal jsem to řešit, až přišel průšvih.