Krizový štáb se chce na dodávkách ochranných pomůcek domluvit s českými firmami

Skupina Ústředního krizového štábu pro nákupy osloví české dodavatele, kteří by mohli dodávat ve velkých tendrech státu ochranné prostředky. Zadávací dokumentaci připraví během příštího týdne, řekl v úterý po jednání stálé pracovní skupiny štábu jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček.

Stát už ochranné pomůcky od některých českých firem objednává, společnost Gumárny Zubří například v minulém týdnu dodala vnitru desítky celoobličejových masek CM6.

"Skupina pro nákupy ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje oslovení českých dodavatelů ochranných prostředků ve velkých tendrech," řekl Hamáček. "Děláme všechno pro to, abychom oslovili i české výrobce," dodal.

V tomto týdnu se také podle Hamáčka uskuteční další dodávky masek od Gumáren Zubří, které jsou jedním z šesti domácích výrobců ochranných pomůcek proti koronaviru, kteří přednostně zásobují ministerstvo vnitra. Patří mezi ně i společnosti Sigma VVÚ, Avec Chem, Vítkovice Cylinders, Draeger Safety a GCE.

"Odebrali jsme kompletní produkci celoobličejových masek gumáren Zubří, dokonce část toho bylo připraveno na vývoz. Díky tomu, že jsme zasáhli, jsme zajistili, že ty masky zůstaly na našem území a můžeme je dále distribuovat," uvedl Hamáček.

Čína zpřísnila pravidla vývozu

Většinu ochranných pomůcek, jako jsou roušky či respirátory, dováží nyní Česká republika z Číny. Hamáček dnes řekl, že čínská strana přistoupila k přísnějším opatřením při vývozu, častěji kontroluje kvalitu vyvážených prostředků. Podle Hamáčka to může mít za následek zpoždění nebo komplikace u jednotlivých dodávek. "Nicméně podle našich informací by se to zásadním způsobem nemělo dotknout dodávek do České republiky. Děláme všechno pro to, aby přísun ochranných prostředků byl stabilní," dodal ministr.

Ministerstvo vnitra podle údajů na svých webových stránkách dosud rozdistribuovalo 48 milionů roušek, skoro šest milionů respirátorů a 500 000 ochranných obleků. Nejvíce ochranných prostředků šlo do jednotlivých krajů.

Vnitro podle údajů ze začátku dubna objednalo asi 216 milionů kusů ochranných prostředků, dodáno bylo k 5. dubnu 61,9 milionu z nich. Ministerstvo zdravotnictví dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranného materiálu, doručeno bylo ke stejnému datu 19,5 milionu kusů. Za nákup ochranných prostředků dal stát od začátku epidemie okolo 12 miliard korun.

České firmy nemají kapacity na dodávky obchodům

"Nic nebrání českým výrobcům, pokud tu ty kapacity jsou, dodávat materiál i do běžné obchodní sítě. Kapacity v takových objemech, jaké jsou potřeba, ale bohužel zatím nejsou," uvedl Jan Hamáček.

V běžných obchodech jsou ochranné pomůcky stále nedostatkové zboží, které je často mnohonásobně dražší než před krizí. Vláda se částečně pokusila ceny regulovat. Respirátory se například nesmí prodávat dráž než za 350 korun v případě, že byly vyrobeny mimo EU. Ty, které byly vyrobeny na území Evropské unie, nesmí přesáhnout cenu 175 korun.