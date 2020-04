Číňané ovládli většinu v Soukupově agentuře Médea, prodej zprostředkoval Nejedlý

Rakousko v pátek uzavřelo uhelnou elektrárnu Mellach - poslední v zemi. Stalo se tak osmým státem v Evropské unii, který skoncoval se spalováním uhlí. S odkazem na rakouskou energetickou skupinu Verbund o tom informovala agentura AP.

Elektrárna Mellach zásobovala teplem a elektřinou blízké město Štýrský Hradec a v provozu byla 34 let. V zemi teď pracuje na 12 plynových a ropných elektráren. Vláda ve Vídni má v plánu ukončit do roku 2030 užívání fosilních paliv pro výrobu energie. Do té doby by se měly tedy uzavřít i plynové elektrárny, poté bude alpská země vyrábět veškerou energii z obnovitelných zdrojů.