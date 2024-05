Nerudová publikovala devět textů v predátorských časopisech. Nejsem za to ráda, řekla

Jednička koaliční kandidátky Starostů a nezávislých (STAN) do Evropského parlamentu Danuše Nerudová v letech 2009 až 2015 opakovaně publikovala zahraničních v predátorských časopisech. Uvedl to server Seznam Zprávy, podle něhož šlo o devět textů. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Nerudová serveru řekla, že není ráda, že se její články objevily v časopisech s pochybnou hodnotou.

Predátorské časopisy zveřejňují články bez ohledu na jejich kvalitu, akademické prostředí zaplavují texty, které nesplňují základní náležitosti odborných materiálů.

Nerudová podle Seznam Zpráv v zahraničních časopisech zařazených mezi predátorské publikovala devětkrát v letech 2009 až 2015, kdy byla na brněnské vysoké škole proděkankou a následně prorektorkou.

Zveřejňování textů v časopisech označovaných za predátorské bylo jedním z důvodů, proč se minulý týden vzdal nominace na ministra pro vědu bývalý rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja (TOP 09).

Tulejovi někteří akademici vyčítali vedle publikování v predátorských časopisech také nevalnou kvalitu odborných prací v oboru ekonomie. Ekonom Daniel Münich z Univerzity Karlovy v rozhovoru pro portál iDNES.cz uvedl, že při posuzování publikací v těchto časopisech je třeba rozlišovat mezi jejich systematickým zneužíváním a jednotlivým omylem.

Ekonom Jaroslav Borovička z New York University serveru Seznam Zprávy řekl, že mezi vědeckou prací Nerudové a Tuleji je viditelný rozdíl. Tulejovu práci vidí jako "velký negativní exces", u Nerudové hovoří spíše o průměru.

Potom, co se predátorské časopisy definovaly, už v nich nepublikovala

Nerudová serveru Seznam Zprávy řekla, že publikování v predátorských časopisech lituje. "Samozřejmě z dnešního pohledu nejsem ráda, že některé mé články vyšly v časopisech, které mají pochybnou hodnotu," uvedla.

Od doby, kdy se problematika začala v akademické sféře řešit a akademická obec definovala znaky a seznamy takových časopisů, už v nich Nerudová podle svých slov nepublikovala.

Celkem Nerudová jako autorka či spoluautorka publikovala od roku 2002 do současnosti 260 textů vědeckého charakteru, uvedly Seznam Zprávy. Do časopisů zařazených na tzv. Beallův seznam tzv. potenciálně predátorských časopisů přispěla devětkrát.

V šesti případech šlo o časopis Business Review dále šlo o Journal of American Business Review a American Academy of Business Review. "Zda se za publikování platilo, si nevzpomínám, je to více než deset let," uvedla Nerudová.

Za zásadní bývalá prezidentská kandidátka označila, že od roku 2015 v problematických časopisech nepublikovala a například údaje citační databáze Web of Science ukazují na výrazný posun v kvalitě její vědecké práce.

Nerudová své pochybení připisuje také dřívějšímu hodnocení vědy přezdívanému "kafemlejnek". "Hodnotil pouze kvantitu, nikoliv kvalitu publikací. S tím souvisel i dynamický rozvoj predátorských časopisů, které na systému parazitovaly," řekla.

