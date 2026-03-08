Přeskočit na obsah
8. 3. Gabriela
Muž v bytě napadl ženu, nakonec se asi sám zranil jateční pistolí. V nemocnici zemřel

ČTK

Jateční pistolí se dnes vážně zranil muž v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Zranění později podlehl v nemocnici. Podle policie si zranění pravděpodobně způsobil sám.

Policie ČR / Státní policie / Policejní auto / Policisté / Policejní hlídka / Ilustrační foto / Praha / Léto / 2018 / 1
Policie ČR, Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradilek
Policisty přivolala asi tři hodiny po půlnoci žena. Uvedla, že ji muž doma napadá, má jateční pistoli a vyhrožuje smrtí. V dnešní zprávě to uvedl mluvčí krajské policie Jiří Matzner.

"Policisté po vstupu do bytu zjistili, že žena je naštěstí v pořádku, ale muž pravděpodobně uvedenou zbraň namířil proti sobě," uvedl Matzner.

Související

V sobotu večer policie zasahovala také u rodinného sporu v Lišově na Českobudějovicku. Žena tam záchranářům oznámila, že byla bodnuta nožem do stehna. Se záchrannou službou tedy jeli policisté. "V bytě našli zraněnou, ale velmi agresivní ženu pod vlivem alkoholu," uvedl mluvčí. Záchranáři ji převezli do nemocnice.

Zraněnou mohl podle policie napadnout manžel, který ale měl zároveň před ženou s nožem bránit děti. Vyšetřování bude podle policie pokračovat.

