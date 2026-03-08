Muž v bytě napadl ženu, nakonec se asi sám zranil jateční pistolí. V nemocnici zemřel

Jateční pistolí se dnes vážně zranil muž v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Zranění později podlehl v nemocnici. Podle policie si zranění pravděpodobně způsobil sám.
Policisty přivolala asi tři hodiny po půlnoci žena. Uvedla, že ji muž doma napadá, má jateční pistoli a vyhrožuje smrtí. V dnešní zprávě to uvedl mluvčí krajské policie Jiří Matzner.
"Policisté po vstupu do bytu zjistili, že žena je naštěstí v pořádku, ale muž pravděpodobně uvedenou zbraň namířil proti sobě," uvedl Matzner.
V sobotu večer policie zasahovala také u rodinného sporu v Lišově na Českobudějovicku. Žena tam záchranářům oznámila, že byla bodnuta nožem do stehna. Se záchrannou službou tedy jeli policisté. "V bytě našli zraněnou, ale velmi agresivní ženu pod vlivem alkoholu," uvedl mluvčí. Záchranáři ji převezli do nemocnice.
Zraněnou mohl podle policie napadnout manžel, který ale měl zároveň před ženou s nožem bránit děti. Vyšetřování bude podle policie pokračovat.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán stojí za úderem na dívčí základní školu v jihoíránském městě Mínáb, při kterém bylo podle Červeného půlměsíce zabito 175 školaček a školního personálu. Američtí vojenští vyšetřovatelé ale došli k předběžnému závěru, že za úder na školu jsou nejspíš zodpovědné síly USA, informovala ve čtvrtek agentura Reuters.
Kousek od bronzu. Štafeta biatlonistek byla čtvrtá v Kontiolahti, vyhrály Švédky
Štafeta biatlonistek Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková skončila čtvrtá na Světovém poháru v Kontiolahti. České kvarteto tak vylepšilo pátá místa, která v tomtéž složení obsadilo na SP v Ruhpoldingu i na olympijských hrách v Anterselvě. Závěrečnou ženskou štafetu sezony vyhrály Švédky. Malý křišťálový glóbus si dnešním druhým místem zajistily Francouzky.
Jílek je před závěrem MS ve víceboji pátý, Zdráhalová bude desátá
Rychlobruslař Metoděj Jílek byl na mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtý na 1500 metrů a před závěrečným závodem na 10.000 metrů je stále pátý.
Okamura tepe Šichtařovou, ať je ve sněmovně aktivnější. Chápe vůbec obsah mandátu?
Předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali poslankyni Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní), aby byla ve sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Uvedli to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.