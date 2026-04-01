Muskova droga táhne. Objevili ji už i v Brně, západní Evropa ji bere ve velkém

Česko jako otevřená ekonomika v srdci Evropy ochotně nasává také aktuální trendy z drogové scény. Spotřeba ketaminu, halucinogenu oblíbeného návštěvníky klubů i miliardářem Elonem Muskem, se v některých českých městech za poslední rok zdvojnásobila. Ukázala to celoevropská analýza vzorků odpadních vod.
Před dvěma týdny se českým celníkům podařilo rozkrýt mezinárodní gang, který pašoval drogy z Nizozemska ukryté v obalech od vlasové kosmetiky. Zadrželi při tom také zásilku 115 kilogramů ketaminu mířícího do Kanady, která by měla na tamním trhu hodnotu v přepočtu čtvrt miliardy korun. Pašeráci chtěli pomocí delší cesty přes Česko snížit riziko odhalení.
„Všechny evropské země hlásí nárůsty záchytů,“ shrnul ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych. „Souvisí to pravděpodobně s renesancí zájmu o seberozvojové aktivity,“ dodal. Narážel tím na fakt, že ketamin patří do skupin takzvaných disociačních halucinogenů. Zejména ve vyšších dávkách přináší pocit oddělení mysli od těla, mění vnímání času a prostoru. Proto je oblíbený při hledání transcendentálních nebo spirituálních zážitků.
Útěcha, úleva, odloučení
Nejbohatší muž světa Elon Musk ketamin podle vlastních slov vyhledával z jiného důvodu. „Jsou chvíle, kdy mám v mozku jakýsi… negativní chemický stav, jako třeba depresi, nebo depresi, která nesouvisí s žádnými negativními zprávami, a ketamin mi pomáhá dostat se z negativního rozpoložení,“ přiznal Musk v rozhovoru s novinářem Donem Lemonem. Zdůraznil, že má substanci na předpis od lékaře a že užívá jen velmi malé množství jednou za dva týdny.
Ketamin je legálně dostupný i v Česku, a to buď jako anestetikum a analgetikum, nebo jako lék na rezistentní depresi v případě, že jiná antidepresiva nezabírají. Podává se výhradně pod dohledem lékaře ve zdravotnickém zařízení.
Většina uživatelů ketaminu, jejichž počty rychle rostou i v Česku, nicméně nehledá úlevu od deprese ani duchovní zážitek. Droga se začala šířit v klubové scéně od 90. let, populární je zejména v Nizozemsku a ve Spojeném království. Evropská agentura pro drogy (EUDA) ve své nejnovější studii založené na rozboru odpadních vod ve 134 městech zjistila nejvyšší koncentrace reziduí ketaminu v Amsterdamu (149 mg na tisíc osob a den) a v Bristolu (dokonce 339 mg).
Znepokojivý je především vzestupný trend. „Mezi lety 2024 a 2025 se celkové množství ketaminu zjištěné v odpadních vodách v evropských městech zvýšilo téměř o 41 procent,“ uvedla EUDA. Ačkoli tuzemská spotřeba ketaminu je ve srovnání se západoevropskými centry stále ještě skromná, o to rychleji roste.
Brno před Krakovem i Bratislavou
V Českých Budějovicích výzkumníci v roce 2024 naměřili koncentraci 1,2 mg ketaminu na tisíc obyvatel. Vloni to bylo již 2,3 mg. K podobně dramatickému nárůstu (z 3,8 na 7,6 mg) došlo i v Brně. Moravská metropole tak ve spotřebě ketaminu přeskočila polský Krakov i slovenskou Bratislavu.
Ketamin je stále populárnější, protože jeho cena klesá, je výrazně levnější než kokain nebo MDMA. Ačkoli nepatří mezi nejnebezpečnější drogy, jako je pervitin nebo heroin, a sám o sobě může způsobit úmrtí jen velmi vzácně, zcela bez rizik také není.
Největší problém představuje kombinování ketaminu s dalšími drogami, typicky extází, alkoholem nebo kokainem. Před třemi lety se do Evropy začala z Kolumbie ve velkém šířit novinka – takzvaný růžový kokain přezdívaný „tusi“. Růžový prášek voní po jahodách a místo drahého kokainu obsahuje právě ketamin a MDMA spolu s potravinářským barvivem.
EUDA dále varuje před psychedelickými ceremoniemi v šedé zóně, při nichž pochybní šamani podávají účastníkům ketamin. To může u jedinců s preexistujícím duševním onemocněním vyvolat hluboké psychotické krize. Značnou část chronických uživatelů ketaminu navíc postihuje takzvaná ketaminová cysticida, která způsobuje bolestivé močení, krev v moči, někdy i poškození ledvin.
