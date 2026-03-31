Naplní včas Babiš vyčerpané zásobníky s plynem? Klíčový ministr poodhalil plán

Válka na Blízkém východě omezila globální dodávky plynu a zastihla Česko i celý zbytek Evropy v čase, kdy má po zimě téměř prázdné zásobníky. Stát proto rozjíždí plán, jak zajistit v těžké době dostatek plynu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) deníku Aktuálně řekl, kdy obchodníci začnou nakupovat.
Od chvíle, kdy Izrael spolu se Spojenými státy zaútočil na Irán, uplynul víc než měsíc. Někteří už přiznávají, že ekonomické dopady mohou být v důsledku konfliktu drtivé. Mnohem vážnější, než se ještě několik dní po zahájení úderů na Írán předpokládalo.
Naposledy třeba německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že efekt války na Blízkém východě může být srovnatelný s tím, co způsobila pandemie covid-19.
Cena ropy dál roste a s ní i ceny dalších klíčových komodit, konkrétně třeba plynu. Válka na Blízkém východě omezila globální dodávky této suroviny a zastihla Česko i celý zbytek Evropy v čase, kdy má po zimě téměř prázdné zásobníky. Skladování plynu v Evropě a doplňování zásob je teď proto jedním z nejdůležitějších témat.
„Do zásobníků nenakupuje stát, stát má pouze trvalou pohotovostní zásobu skrze státní hmotné rezervy. Zásobníky naplňují privátní obchodníci, kteří vychází nejen z aktuálních cen, ale i z fixací, které si udělali v minulosti. Karel Havlíček je s nimi v pravidelném kontaktu a společné řeší doplňovaní zásob,“ uvedl premiér Andrej Babiš na dotaz deníku Aktuálně, kdy se začnou po zimě doplňovat plynové zásobníky.
Ministr Havlíček už v minulých dnech řekl, že stát má v tomto směru strategii a více variant. Teď to vypadá, že je rozhodnuto, kdy nákupy plynu odstartují. „Začíná se v příštích týdnech, nakupovat budou, jako vždy, privátní subjekty, podstatnou část objemu mají již smluvně zajištěnou,“ řekl Havlíček deníku Aktuálně. „Blíže to komentovat ale není možné, protože mezi subjekty je konkurenční prostředí,“ poznamenal.
Jakmile nejen čeští obchodníci začnou doplňovat zásobníky plynu a odstartuje příprava na příští topnou sezonu, významně stoupne tlak na růst cen.
„O cenách plynu na příští zimu se rozhodne právě podle toho, jak drahým plynem se naplní zásobníky. Pořád je ještě prostor je naplnit levnějším plynem po skončení války,“ myslí si hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň. Podle něj by se mělo začít nejpozději v červenci, aby se to do příští zimní sezony stihlo.
Ministr Havlíček řekl, že na výhodnější ceny se sice bude čekat, ale jen u malé části celkového objemu.
Unijní komisař pro energetiku Dan Jörgensen už členské státy vyzval, aby začaly zásobníky včas plnit a tím se vyhnuly konkurenci v dodávkách, která by mohla v létě ceny ještě zvýšit. Vlády členských zemí by podle něj také měly snížit své cíle v oblasti plnění zásobníků na 80 procent.
Plnění zásobníků dosud nebylo kvůli cenovému vývoji výhodné, teď se situace mění. Zprávy o rozsáhlých škodách na plynárenských zařízeních v Kataru vyvolaly tento týden růst cen dlouhodobých smluv na dodávky plynu v Evropě. Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu od začátku války stouply o více než 55 procent.
Do Česka nyní teče plyn pouze přes hranice s Německem, v minulosti dominantní dodávky z Ruska byly zastaveny. Česko tak nyní podle úřadů čerpá plyn například z Norska, z LNG terminálu v Nizozemsku nebo z Alžírska. Na dodávkách plynu z Kataru, jehož výpadek nyní hrozí kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě, Česko podle analytiků nijak závislé není.
