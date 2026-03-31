Pardubický soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce LPP

Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze řekl, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby obviněný člověk neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestní činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, nebo žena.
Zadrženého před budovu soudu přišlo podpořit šest dívek, tři z nich přes sebe měly přehozenou palestinskou vlajku. Obviněný si podle Bílého proti vzetí do vazby podal stížnost.
Za teroristický útok a účast na teroristické skupině hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Tři z pěti zadržených poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý - americká občanka - je v předběžné vazbě na Slovensku. Všichni podali proti vzetí do vazby stížnost. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších dvou stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších osobách, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých neupřesnil.
