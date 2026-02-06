Šumava má nové obyvatele: do nové rezervace tam vyběhla skupina divokých koní

Do nové rezervace na území Chráněné krajinné oblasti Šumava vyběhla skupina divokých koní. Do lokality u řeky Blanice přijeli z rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích. Šumavská rezervace je šestnáctá v České republice.
Na jihu Čech jde o čtvrtou rezervaci. Novinářům to sdělila organizace Česká krajina s tím, že region se tak stal nejúspěšnějším z krajů ve využívání této moderní metody ochrany přírody.
„Louka jako jedna z mála v lokalitě neprošla v 70. a 80. letech rekultivací, a proto na ní roste rdesno, krvavec, čertkus, zvonečník, chrpa a další rostliny, které se v okolí udržely víceméně jen na okrajích, na hranici lesa. Předpokládám, že v části území žije modrásek bahenní a modrásek očkovaný. Letos zde po dlouhé době hnízdil chřástal,“ popsal novou lokalitu pro divoké koně zakladatel rezervace Michal Hořejší. Dodal, že chce koně využít, aby podpořili a zvýšili biodiverzitu, tedy rozmanitost forem života v přírodě.
Rezervace s rozlohou zhruba šesti hektarů patři v zemi mezi ty menší. I díky tomu vznikla v krátkém čase. První kontakt s milovickou rezervací navázal její zakladatel v říjnu a na přelomu listopadu a prosince již bylo území připraveno pro skupinu velkých kopytníků.
„Divoké koně se podařilo v milovické rezervaci odchytit až na konci prosince. Poté však kvůli prudké změně počasí pokryla příjezdové cesty ledovka, takže se dopravci nemohli k odchyceným zvířatům dostat. Podařilo se to až nyní díky oblevě,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.
Na Šumavě je jedna rezervace divokých koní u Lipna, další jsou v jižních Čechách v meandrech Lužnice a v Novohradských horách. Velcí kopytníci pomáhají s obnovou vzácné přírody na 16 místech země na ploše přes 700 hektarů. Obnovují biologickou rozmanitost, pomáhají ochraně klimatu a ukládání uhlíku do půdy, ale i obnově půd. Hrají také důležitou roli pro vytváření vztahu veřejnosti k přírodě a jsou finančně efektivním nástrojem pro péči o velké plochy krajiny. První a zatím největší rezervace s plochou 350 hektarů se nachází v Milovicích.
