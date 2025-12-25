Mráz a na většině míst slunečno. Poslední víkend roku Česko potěší

Nadcházející víkend v Česku bude většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se udrží kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Srážky meteorologové nečekají, sněžit může do neděle jen slabě na severu a severovýchodě země. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.
„V dalších dnech bude na mnoha místech svítit slunce, ale hlavně v jihozápadních Čechách a ve Slezsku zůstane zataženo nízkou oblačností a ráno se budou tvořit místy mrznoucí mlhy,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na webu. V sobotu se mrznoucí mlhy mohou udržet celý den.
O Štědrém dnu sněžilo podle očekávání hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Napadlo tam pět až 15 centimetrů sněhu. Jinde to byly nejvíce tři centimetry, většina České republiky ale zůstala beze sněhu.
Podobné to bude i v příštích dnech vánočních prázdnin. Podle meteorologů se sněhové přeháňky objeví až na začátku příštího týdne, a to zejména na horách.
Nejvyšší teploty by do konce tohoto týdne neměly přesáhnout tři stupně Celsia. V noci budou klesat pod nulu, například v noci na pátek to může být až minus deset stupňů.
Sbohem, vánoční lenošení. Zkuste fotbal na běžkách nebo koledovou taneční party
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale také dávají prostor k pohybové aktivitě. Sport je účinnou obranou proti útoku cukroví i zpestřením společných rodinných chvil. Odbourává stres a vylepšuje náladu. Pokud nechcete být zalezlí za pecí, máme v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů, jak vyplnit čas mezi pohádkami a návštěvami příbuzných a přátel.
"Ostře sledované vlaky jsem dělal za 16 tisíc." Menzelův dvorní kameraman vypráví
Před 40 lety natočil vánoční klasiku S čerty nejsou žerty, jinak byl dvorním kameramanem Jiřího Menzela a ve svém bohatém rejstříku má třeba i Panelstory Věry Chytilové. "To je dobrý člověk, který se bez pomoci strany a vlády zapsal do diváckých duší v Čechách," říká výrazný kameraman Jaromír Šofr o Hynkovi Bočanovi, režisérovi čertovské pohádky.
Záhada Benningtonského trojúhelníku: Prokletí hory Glastenbury, nebo dokonalý zločin?
Prvního prosince 1946 se osmnáctiletá Paula Welden vydala do lesů Vermontu - a už se nikdy nevrátila. Mezi lety 1945 a 1950 zmizelo v oblasti, která později získala název Benningtonský trojúhelník, celkem pět lidí. Rozsáhlá pátrání nepřinesla téměř žádné stopy. Tajemná zmizení se tak stala základem legendy, která oblast jihozápadního Vermontu učinila symbolem nevysvětlitelných událostí.
Tři veteráni nebo Pyšná princezna? Poznejte skladby ze známých českých pohádek
Pohádky k českým Vánocům patří stejně jako bramborový salát nebo stromeček. V programu již tradičně nechybí Pyšná princezna, Tři oříšky pro Popelku nebo Tři veteráni. Poznáte, ze kterých filmových pohádek pochází uvedené skladby?
Štědrý den ohnivý. Hasiči měli na první den Vánoc nejvíc práce za pět let
Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo 12 lidí. Některé požáry přímo souvisely s Vánocemi, způsobilo je například neopatrné zacházení s prskavkami. Celková škoda je přibližně 31 milionů korun, což je zhruba polovina proti loňsku, kdy bylo požárů 65, jak informovalo hasičské ředitelství.