Benative
25. 12.
Mráz a na většině míst slunečno. Poslední víkend roku Česko potěší

ČTK,Aktuálně.cz

Nadcházející víkend v Česku bude většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se udrží kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Srážky meteorologové nečekají, sněžit může do neděle jen slabě na severu a severovýchodě země. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Zima, chlad, mráz
O Štědrém dnu sněžilo podle očekávání hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Napadlo tam pět až 15 centimetrů sněhu. Jinde to byly nejvíce tři centimetry.Foto: Isifa/Thinkstock
„V dalších dnech bude na mnoha místech svítit slunce, ale hlavně v jihozápadních Čechách a ve Slezsku zůstane zataženo nízkou oblačností a ráno se budou tvořit místy mrznoucí mlhy,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na webu. V sobotu se mrznoucí mlhy mohou udržet celý den.

O Štědrém dnu sněžilo podle očekávání hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Napadlo tam pět až 15 centimetrů sněhu. Jinde to byly nejvíce tři centimetry, většina České republiky ale zůstala beze sněhu.

Podobné to bude i v příštích dnech vánočních prázdnin. Podle meteorologů se sněhové přeháňky objeví až na začátku příštího týdne, a to zejména na horách.

Nejvyšší teploty by do konce tohoto týdne neměly přesáhnout tři stupně Celsia. V noci budou klesat pod nulu, například v noci na pátek to může být až minus deset stupňů.

