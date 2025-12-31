Detailní mapa zákazu ohňostrojů. Kde se v Česku nesmí odpalovat pyrotechnika

V okolí nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic či zoo se nově nesmí odpalovat zábavní pyrotechnika. Datová redakce Aktuálně.cz přináší detailní mapu Česka se všemi nahlášenými zakázanými místy.
Používání pyrotechniky upravuje od prosince platná novela zákona o pyrotechnických výrobcích. U nemocnic, útulků pro zvířata a dalších objektů byla stanovena minimální bezpečnostní vzdálenost 250 metrů, kterou musejí lidé při odpalování petard, světlic či domácích ohňostrojů dodržovat.
Na území národních parků zase zakazuje odpalování ohňostrojů a pyrotechniky zákon o ochraně přírody a krajiny .
Ministerstvo zemědělství nově připravilo mapu konkrétních míst, která kombinuje zákazy podle obou zákonů. Je velmi podrobná, lze v ní nalézt například i polohu včelích úlů, jelikož ani v okolí stanovišť včelstev se nesmí pyrotechnika odpalovat. Množství ochranných zón kolem úlů může překvapit například v širším centru Prahy.
V následující mapě se můžete podívat na to, kde se nesmí odpalovat pyrotechnika ve vašem okolí. V políčku se symbolem lupy můžete vyhledávat větší české města. Místa v mapě si můžete přibližovat až do detailu jednotlivých ulic. Údaje v mapě vycházejí z dat Ministerstva zemědělství, která byla aktualizovaná k 12. 12. 2025. Vzhledem ke komplexnosti mapy může její načítání trvat několik vteřin.
Zákaz se vztahuje na většinu pyrotechniky s výjimkou kategorie F1, která je dostupná od patnácti let (konkrétně se jedná například o bouchací kuličky).
Mapovou aplikaci s pravidelně aktualizovanými daty provozuje také Ministerstvo zemědělství na tomto odkazu.
