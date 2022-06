Vydírání, výpalné, zbraně. Žalobkyně dostala k soudu členy mafiánské Luhaňské brigády

Členové ukrajinské mafie z Moravy, zaměření na krajany z byznysu, jdou k soudu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, státní zástupkyně podala obžalobu na sedm příslušníků takzvané Luhaňské brigády. Budou se zodpovídat z účasti na organizované zločinecké skupině, vydírání či nedovoleného ozbrojování. Mezi obžalovanými je i přední postava údajného spolčení. Pachatelům v případě uznání viny hrozí až 12 let.

Loni 19. října zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu na několika místech na jižní Moravě. Jedním z nich byla brněnská část Bystrc. Policisté si došli pro sedm členů takzvané Luhaňské brigády. Jde o jednu z nejvýraznějších ukrajinských mafií, která působí mimo domovské území.

Luhaňská brigáda se zaměřuje na vydírání podnikatelů ukrajinského původu. Pod smyšlenou legendou hrozby od jiné zločinecké skupiny je nutí k tomu, aby jim platili za ochranu, takzvané výpalné. Skupina působila právě v Brně a okolí. Po necelých osmi měsících od razie se případ dostal k soudu.

"Obžalobu v této věci jsem podala 17. června. Kvalifikace je u jednotlivých osob různá, ale jedná se zejména o zvlášť závažné zločiny vydírání a účast na organizované zločinecké skupině," potvrdila Aktuálně.cz dozorová státní zástupkyně Tereza Paseková z úřadu brněnského městského žalobce.

Dva a půl milionu korun na výpalném

Podle zjištění Aktuálně.cz je mezi sedmi obžalovanými také Pavlo Vasiljovič Nikoljuk, který je považovaný za hlavu Luhaňské brigády. Od loňského zásahu sedí ve vazbě. Spolu s ním jsou vazebně stíhaní další tři lidé, všem hrozí v případě uznání viny až 12 let vězení.

Nikoljuk je pro zdejší justici známou postavou. V roce 2010 dostal pravomocný trest osmi let vězení za to, že s dalšími dvanácti komplici z Luhaňské brigády obchodovali s falešnými dolary a eury nebo si nelegálně opatřovali zbraně. Původně dostal Nikoljuk 13 let, ale po změně zákona musel odvolací soud trest zmírnit.

V nynější kauze jdou před soud také dvě ženy. Podle žalobkyně se staraly o to, aby zakryly původ peněz z výpalného. "Dvě ženy jsou stíhané pro legalizaci výnosů z trestné činnosti," podotkla žalobkyně Paseková. Skupina měla podle obžaloby získat vydíráním od 15 podnikatelů 2,5 milionu korun, ženy z nich přes své bankovní účty vypraly 865 tisíc.

Sedmý člen gangu čelí obžalobě také z nedovoleného ozbrojování a výroby a distribuce drog. Podle státní zástupkyně se snažil vyrábět zbraně a výbušniny s hromadnou účinností. Osmý člen Luhaňské brigády je stíhaný zvlášť, protože se zdržuje v zahraničí.

Vzbudit v podnikatelích strach o život

"Organizovaný zločin dnes už z většiny nemá podobu jako v 90. letech, není tolik spojený s vraždami či vydíráním. Ačkoliv občas k nim při finančních deliktech dojde. Odpovídá tomu i případ takzvané Luhaňské brigády, který jsme rozkryli. Když se takové projevy 90. let objeví, je důležité, abychom na ně rychle reagovali," řekl Aktuálně.cz ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.

Skupina na jižní Moravě působila dlouhodobě. U podnikatelů si vymáhali výpalné nárazově, ale u některých dosáhli i na pravidelné platby za "ochranu". "Cílem mělo být zastrašit poškozené a vzbudit v nich důvodné obavy o život, zdraví a majetek," informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Video: Policie České republiky

Podle informací Aktuálně.cz však kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, jimž při zásahu pomáhal Útvar rychlého nasazení či jihomoravské speciální pořádkové jednotky, během vyšetřování získali poznatky, že vydíraných je výrazně víc. Stejně jako vybraného výpalného. Někteří podnikatelé se však ze strachu bojí mluvit.

"Je obtížné jednotlivá jednání prokázat," řekla k tomu dozorová žalobkyně. Případ bude u Městského soudu v Brně vyřizovat senát soudce Aleše Dufka. Dufek v roce 2011 vyhrál konkurz na šéfa soudu, ale tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil ho odmítl jmenovat. Dufek byl jako soudce společníkem v hazardní firmě, zákon přitom soudcům zakazuje podnikat.