Lidé v Brně rekordně darovali kelímky, přispěli tím pěti miliony korun potřebným

V pátém ročníku brněnského charitativního projektu Daruj kelímek přispěli lidé rekordními více než pěti miliony korun. Částku si mezi sebe rozdělilo 18 neziskových organizací.
Nejvíce kelímků věnovali návštěvníci spolku Vodicí pes, jenž pomáhá lidem se zrakovým postižením. Obdržel téměř 700.000 korun. O výsledcích sbírky informoval mluvčí části Brno-střed Michal Šťastný.
Charitativní projekt začal spolu s vánočními trhy 14. listopadu a trval do 23. prosince. Darovat kelímek, jehož vratná záloha činila 50 korun, bylo možné v pěti stáncích provozovaných radnicí Brno-střed. Výsledná suma je zhruba o 600.000 korun vyšší než loni. Nejvíce peněz věnovali návštěvníci trhů spolku Vodicí pes. Druhé místo obsadil charitativní spolek Kryšpín pomáhající opuštěným nebo týraným kočkám. Třetím v pořadí byl Nadační fond Krtek věnující se onkologicky nemocným dětem.
Podle koordinátorky sbírky Natálie Miklánkové se ale lidé mnohdy nechtěli rozhodovat jen pro jednu organizaci a chtěli pomoci všem stejným dílem. "Proto jsme možnost podpořit všechny zařadili i letos. Zároveň ale chceme zachovat možnost cílené podpory konkrétních projektů. Obě cesty jsou podle nás správné a mají smysl," řekla.
Navzdory tomu, že advent v centru města skončil, si lidé některé vánoční radovánky užijí až do Silvestra. Část Brno-střed nechá na náměstích, kde trhy pořádá, otevřenou většinu prodejních stánků. Nejvíce jich bude na Zelném trhu, kde budou prodejci občerstvení, obchodníci i řemeslníci. Dál bude promítat také zimní kino a děti se mohou pobavit v dětské vesničce nebo na slámové hoře. Kluziště v parku na Moravském náměstí funguje až do jarních prázdnin.
Festival Brněnské Vánoce pořádaný městskou organizací TIC na náměstí Svobody a dalších místech v centru naopak oficiálně skončil v úterý. Dračí vejce, které bylo letos více interaktivní a mělo značný ohlas, bude svítit a předávat vzkazy do pátku. Od 27. do 31. prosince nechá organizace postupně odvést většinu stánků, konzumačních zón a dalšího mobiliáře. Do svátku Tří králů zůstává na svém místě Halouzkův betlém, vánoční strom na náměstí Svobody, Drak ve svetru a v provozu budou také Zimní bar na náměstí Svobody a Ježíškův bar na Dominikánském náměstí.
