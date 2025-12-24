Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Lidé v Brně rekordně darovali kelímky, přispěli tím pěti miliony korun potřebným

ČTK

V pátém ročníku brněnského charitativního projektu Daruj kelímek přispěli lidé rekordními více než pěti miliony korun. Částku si mezi sebe rozdělilo 18 neziskových organizací.

Brněnské Vánoce - vánoční trhy na náměstí Svobody.
Brněnské Vánoce - vánoční trhy na náměstí Svobody. Foto: Wikimedia Commons
Reklama

Nejvíce kelímků věnovali návštěvníci spolku Vodicí pes, jenž pomáhá lidem se zrakovým postižením. Obdržel téměř 700.000 korun. O výsledcích sbírky informoval mluvčí části Brno-střed Michal Šťastný.

Charitativní projekt začal spolu s vánočními trhy 14. listopadu a trval do 23. prosince. Darovat kelímek, jehož vratná záloha činila 50 korun, bylo možné v pěti stáncích provozovaných radnicí Brno-střed. Výsledná suma je zhruba o 600.000 korun vyšší než loni. Nejvíce peněz věnovali návštěvníci trhů spolku Vodicí pes. Druhé místo obsadil charitativní spolek Kryšpín pomáhající opuštěným nebo týraným kočkám. Třetím v pořadí byl Nadační fond Krtek věnující se onkologicky nemocným dětem.

Související

Podle koordinátorky sbírky Natálie Miklánkové se ale lidé mnohdy nechtěli rozhodovat jen pro jednu organizaci a chtěli pomoci všem stejným dílem. "Proto jsme možnost podpořit všechny zařadili i letos. Zároveň ale chceme zachovat možnost cílené podpory konkrétních projektů. Obě cesty jsou podle nás správné a mají smysl," řekla.

Navzdory tomu, že advent v centru města skončil, si lidé některé vánoční radovánky užijí až do Silvestra. Část Brno-střed nechá na náměstích, kde trhy pořádá, otevřenou většinu prodejních stánků. Nejvíce jich bude na Zelném trhu, kde budou prodejci občerstvení, obchodníci i řemeslníci. Dál bude promítat také zimní kino a děti se mohou pobavit v dětské vesničce nebo na slámové hoře. Kluziště v parku na Moravském náměstí funguje až do jarních prázdnin.

Reklama
Reklama

Festival Brněnské Vánoce pořádaný městskou organizací TIC na náměstí Svobody a dalších místech v centru naopak oficiálně skončil v úterý. Dračí vejce, které bylo letos více interaktivní a mělo značný ohlas, bude svítit a předávat vzkazy do pátku. Od 27. do 31. prosince nechá organizace postupně odvést většinu stánků, konzumačních zón a dalšího mobiliáře. Do svátku Tří králů zůstává na svém místě Halouzkův betlém, vánoční strom na náměstí Svobody, Drak ve svetru a v provozu budou také Zimní bar na náměstí Svobody a Ježíškův bar na Dominikánském náměstí.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Spartak Praha Sokolovo (Sparta) - mužstvo družstvo tým
Spartak Praha Sokolovo (Sparta) - mužstvo družstvo tým
Spartak Praha Sokolovo (Sparta) - mužstvo družstvo tým

Letadlo s fotbalisty Sparty málem srazilo bouřkové peklo. Modlily se i letušky

Nervydrásající let zažili fotbalisté pražské Sparty 24. prosince 1965, tedy před 60 lety, na začátku zájezdu do Střední a Jižní Ameriky. I po dlouhé době při každé vzpomínce na tuto téměř hodinovou cestu plnou hrůzy a strachu se všichni shodli na tom, že to byl ten nejdramatičtější a vůbec nejhorší Štědrý den v celém jejich životě.

Reklama
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.
Václav Neckář stále koncertuje. Příští rok vystoupí např. v pražské Malostranské besedě a čeká ho i turné po Česku a Slovensku.

Půjčil Martě mikrofon, když se psaly dějiny. Exkluzivní rozhovor s Václavem Neckářem

Václav Neckář letos před Vánoci rozhodně nezahálel. Mimo jiné stihl odehrát několik koncertů včetně toho velkého vánočního v O2 areně, kde jako vrchol večera zazněla Půlnoční. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o této poetické písni, ale také třeba o natáčení s Jiřím Menzelem, divadle, o slzách v roce 1968 i mikrofonech v devětaosmdesátém.

Reklama
Reklama
Reklama