Liberecká a českolipská nemocnice se spojí, bude patřit mezi desítku největších

Akcionáři Krajské nemocnice Liberec schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa k 1. lednu 2026. Vznikne tak zdravotnické zařízení s více než 1600 lůžky. Bude patřit k desítce největších nemocnic v Česku a bude mít zhruba 4700 zaměstnanců.
Českolipská nemocnice spojením zanikne, její majetek přejde na libereckou nemocnici. Novináře o tom informoval hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který na valné hromadě zastupoval Liberecký kraj jako majoritního akcionáře. Menšinovými vlastníky jsou města Liberec, Turnov a Frýdlant.
Cílem fúze je zvýšení kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb v Libereckém kraji a zajištění jejich širší dostupnosti pro obyvatele regionu. Záměr je v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje zdravotní péče v kraji, která směřuje k optimalizaci zdravotnické sítě, zlepšení koordinace mezi poskytovateli péče a zajištění udržitelného financování systému.
Spojení nemocnic má zajistit zlepšení péče o pacienty na Českolipsku a stabilizaci personálu v tamní nemocnici, ale také zastavit odliv pacientů za specializovanou péčí do sousedních regionů.
Od spojení nemocnic si kraj slibuje také ekonomické úspory, velké zařízení bude mít i silnější pozici při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Podle generálního ředitele liberecké nemocnice Richarda Lukáše české zdravotnictví prožívá krizi a vzhledem k úhradové vyhlášce hrozí českolipské nemocnici, že by mohla v příštích letech končit ve ztrátě.
Pro Liberec není podobná fúze první, už v roce 2014 se spojila s nemocnicí v Turnově a v roce 2018 s nemocnicí Frýdlant. „Obě jsou dnes v dobré kondici a nemusíme na ně doplácet,“ dodal Lukáš pověřený řízením sloučené nemocnice.
Spojením obou nemocnic vznikne od Nového roku zdravotnické zařízení s devítimiliardovým obratem, společné budou mít nemocnice vedení a účetnictví, ale také třeba nákup. Na spojení dalších oblastí se bude dál pracovat, celá fúze by měla být hotová do tří let.
Spojení obou nemocnic nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože oba subjekty kontroluje Liberecký kraj. Základní kapitál Liberecké nemocnice se vložením té českolipské zvýší téměř o 155 milionů korun a překročí 1,2 miliardy.
Vložením českolipské nemocnice zvýší Liberecký kraj, který je jejím jediným vlastníkem, svůj akciový podíl v Krajské nemocnici Liberec na 75,69 procenta. Sníží se tím ale akciové podíly měst: Liberec bude držet 12,94 procenta akcií, Turnov 8,20 procenta a Frýdlant 3,17 procenta. Už v první polovině příštího roku by se měla uskutečnit výběrová řízení na funkce v představenstvu, nové vedení nemocnice bude mít pětileté funkční období.
Nemocnice Liberec je s 1151 lůžky a bezmála 3700 zaměstnanci největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji, zahrnuje i nemocnice v Turnově a Frýdlantu. Loni tam bylo hospitalizováno téměř 49 tisíc pacientů, dalších více než 480 tisíc jich prošlo ambulancemi, lékaři provedli 21 800 operací.
Českolipská nemocnice je s 470 lůžky a zhruba 900 zaměstnanci druhým největším zdravotnickým zařízením v kraji. Loni tam bylo hospitalizováno zhruba 14 400 pacientů a dalších 230 tisíc ošetřili ambulantně, lékaři provedli téměř 3900 zákroků.
