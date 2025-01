"K porážce ANO nebude stačit mluvit o tom, že s ním hrozí obrat k Východu," říká místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Musíme ukázat výsledky. A když voliči uvidí, že se zlepšuje ekonomika a rostou jejich mzdy, budou nás volit," věří politik, který je označovaný za možného nástupce Petra Fialy v čele strany. Před volbami ale výměnu lídra odmítá.

Nezvažovali jste v ODS, že byste vyměnili lídra Petra Fialu, když v průzkumech výrazně zaostáváte za ANO? Nezvrátilo by to trend, který se pro vás nevyvíjí dobře?

Přece nebudeme opakovat chyby, které už udělaly v minulosti jiné politické strany.

Ani vteřinu jste o tom nepřemýšleli?

Ne!

Nikdo nepřišel s tím, že byste byl lídrem vy? Člověk, o kterém se píše, kolik má energie a jak ho mnozí straníci chtějí jednou za předsedu ODS?

Kongres ODS přece rozhodl o tom, kdo povede stranu do voleb, a není ani důvod měnit lídra. Podívejte se, jak úspěšně provedl Petr Fiala zemi všemi krizemi. Naše země si takového premiéra zaslouží a já mu jednoznačně důvěřuji. Je to silný premiér.

Žádný volební stratég by nezvažoval změnu lídra, jestliže pro část společnosti je jméno Fiala sprostým slovem? Kdybyste vedl ODS do voleb vy, nezaskočil byste i opozici, která tři roky líčí Fialu jako největší zlo?

V dobré a odpovědné politice nemůže hrát dominantní roli jenom marketingová úvaha. Jestliže jde země dobrým směrem, byla by velká chyba zpochybňovat premiéra.

Ale šlo by jen o marketing? Vám mnozí věští velkou budoucnost, ale Petr Fiala je líčený jako někdo, kdo možná do roka skončí.

Ale pro mě je hrozně důležité, abych výsledky své práce vložil jako pozitivní kapitál do úspěchu celého našeho týmu, jehož součástí je i Petr Fiala. Koneckonců, kdyby premiér a ministr financí nevytvořili prostor pro to, že můžeme investovat do dopravy, tak já bych byl odsouzený k neúspěchu.

Kdybyste volby nevyhráli, pro vás by to neznamenalo konec v politice?

Nebavme se o mé budoucnosti.

Musíme se o ní bavit, jste označovaný za dvojku ODS.

Bavme se o tom, co je dobré pro naši zemi, jaké hodnoty jsou zásadní pro její budoucnost.

A vaše budoucnost? Šéf ODS?

To je přece zbytečná spekulace. Já se teď snažím nasadit maximum síly, aby koalice Spolu vedená Petrem Fialou co nejvíce uspěla ve volbách.

Mimochodem, nezaskočilo vás, jak třeba Karel Havlíček nebo Alena Schillerová vyrostli? Nepřitahují dnes víc voličů než Andrej Babiš?

Ale nejsou ve skutečnosti jen domečkem z karet? Nejsou jen nafouknutou marketingovou bublinou? Co za nimi vlastně stojí? Podívejte se, jak vypadalo jejich vládnutí.

Jsou ale hodně aktivní na sítích, hodně jezdí za voliči…

To nezpochybňuji, ale já určitě jezdím mnohem víc než oni. A víc už k nim neřeknu, protože vůbec nemám zájem, aby v rozhovoru se mnou byla reklama pro Karla Havlíčka či Alenu Schillerovou. Ani slovo už o nich, protože i negativní reklama je reklama.

Mohl bych jmenovat řadu jejich pochybení, když seděli ve vládě. Například že přes mnoho upozornění jejich vláda neudělala nic s energetickými zdroji. Zatímco my v tomto děláme velmi mnoho. A už se o nich nebavme, ztrácíme čas na mnohem důležitější témata.

Česku se daří, mnoho lidí jezdí na dvě dovolené

"Rok 2025 bude rokem rozhodnutí, jestli budeme prozápadní demokracií, nebo budeme koketovat s Východem," prohlásil jste v novoročním přání. Co jste myslel tím koketováním?

Je jasné, že pokud bude moci naše vláda pokračovat další čtyři roky, bude mít naše země nadále jasné prozápadní ukotvení bez jakéhokoliv zaváhání ve vztahu k východním autoritářským režimům, jako je ten v Rusku.

Ale i někteří kritici ANO a Andreje Babiše namítají, že i s nimi by Česko šlo patrně prozápadním směrem.

Tím si úplně jistý nejsem. Jenom se podívejte, jak představitelé ANO komentují situaci na Slovensku a Roberta Fica. Vyhodnoťme si, kam vedou kroky, které teď slovenský premiér podniká.

Co myslíte konkrétně?

Například jeho faktické objetí s Vladimirem Putinem, kdy vyjednáváním o ruském plynu přinejmenším znejišťuje západní partnery Slovenska. Naši političtí i obchodní partneři jsou přece přirozeně na Západě a je klíčové držet silné vazby k nim.

Představte si, že ve vaší zemi umírají vojáci i civilisté po agresi Ruska a vy umožňujete tranzit jeho plynu. Bylo logické, že Ukrajina už nechtěla, aby šel přes její území plyn, jestliže výdělky z jeho prodeje jdou na válku proti ní.

Fico tvrdí, že jen hájí obchodní zájmy své země.

Ale Ukrajina velmi dlouho upozorňovala, že tranzit ruského plynu ukončí. A ve chvíli, kdy se na to s předstihem připravila řada zemí Evropy, včetně nás, tak Robert Fico spustí svoji ruskou kanonádu a snaží se tvrdit, že to je ze strany Ukrajiny nepřátelský krok.

Jestli je něco koketování s Východem, tak přesně tato relativizace toho, že Rusko je agresor a Ukrajina oběť. Toto přece není přijatelné.

Myslíte, že to stačí k tomu, aby Češi měli obavu volit hnutí ANO ze strachu, kam zemi zavede?

Jestliže má Andrej Babiš pochopení pro tyto takzvané pragmatické kroky Roberta Fica a jestliže se poplácává po zádech s politiky tohoto typu, tak to je pro mě nepřijatelné a pro naši zemi nebezpečné.

Podívejme se, jak to například vypadá s postavením novinářů na Slovensku, jak se k nim Robert Fico chová, jak vnímá mediální svět, jak je znevažována nezávislá novinařina.

Což když si ale voliči řeknou: To je Slovensko, to se nás a Babiše netýká?

Ale není to, jak se chová Andrej Babiš, stejná písnička? Jak se vyjadřuje například vůči České televizi a Českému rozhlasu? Jestliže označuje tato veřejnoprávní média za podjatá, což je nesmysl, nesnaží se znevěrohodnit elementární principy nezávislé novinařiny? Takové chování vede k zásadnímu nabourávání jednoho z pilířů demokracie.

Otázka je, jestli toto bude stačit k tomu, aby lidé měli z volby Babiše strach. Navíc se může stát, že ANO oznámí, že chce za premiéra Karla Havlíčka, a může tak otupit vaše hlavní volební ostří.

Naše ostří, naše priorita ale bude jinde. Bude v tom, že lidem nabídneme, jak chceme řešit klíčové problémy a pokračovat v řízení země. Podstatné pro volby je také to, že začíná růst ekonomika, na čemž má zásluhu i naše vláda tím, že odpovědně hospodaří. Do toho začaly růst reálné mzdy, které porostou i letos, což je jedna z nejpodstatnějších věcí pro náladu ve společnosti.

ANO i další opoziční strany ale vaše vládnutí a hospodaření kritizují a před volbami svá slova jistě ještě přiostří.

Ale soustavné útoky proti naší vládě od Andreje Babiše a dalších, které výrazně ovlivňují náladu v naší společnosti, jsou mnohdy nepravdivé a přehnané. Jestliže tvrdí, že naše země je ve zdevastovaném stavu, tak je naším úkolem vysvětlit, že nemluví pravdu.

Každý, kdo se po naší zemi podívá a bude mít srovnání s okolními státy, tak řekne, že v mnoha směrech se nám daří. V některých případech máme co dohánět, ale to je přirozené. Uvědomuji si, že bychom měli někde přidat.

Třeba kde?

Například u dostupného bydlení.

Nerozhodne nakonec volby peněženka, ze které musí lidé vytahovat podstatně více peněz, protože mnoho věcí zdražilo?

Peněženka bude hrát přirozeně klíčovou roli, to jsme viděli i při volbách v USA. Ale pak je také důležité, a to bude veřejnost vnímat, co si může a nemůže dovolit v porovnání s okolními státy. Například na Slovensku, kde jsou v průměru nižší mzdy, je řada cen vyšších. Třeba cena másla tam už neklesne pod čtyři eura, to je přibližně sto korun.

Podívejte se, kolik Čechů cestuje na dovolené. Cestovky mluví o rekordních číslech. To nesvědčí o tom, že by se Česká republika zmítala v hospodářském marasmu. To, co píše například místopředseda ANO Karel Havlíček, je nehorázné.

Co myslíte?

On tvrdí, že prý zastaví hospodářský marasmus. Jeho tvrzení nejsou založena na faktech. Absolutně ne. On a další si neuvědomují, že takovými slovy urážejí spoustu lidí, kteří vytvářejí hodnoty a nechtějí žít ve státě, ve kterém opozice šíří nepravdy. Taková vyjádření se mě osobně dotýkají. Prostě nejsme zdevastovaná země, a kdo to tvrdí, uráží lidi, kteří tady žijí.

Ale opět. Myslíte, že tímto poukazováním na slovník opozice uspějete a lidé pak budou volit raději vás?

Ale já to přece neříkám proto, jestli s takovými slovy uspěji, nebo neuspěji. Já je tak cítím. A politika je i o tom, že říkáte, co cítíte. Mně vadí politika opozice ve stylu, čím hůře budeme zemi popisovat, tím lépe pro nás.

Zabere toto na voliče?

Věřím, že mnozí voliči vnímají, že se zemi zase začíná dařit. Mnoho rodin jezdí například na dvě dovolené, což přece neznamená, že bychom žili v bídě. Statistiky ukazují, že jsme země, kde je jedno z nejnižších ohrožení bídou a je tady nejmenší nezaměstnanost.

Samozřejmě jsou i lidé, kteří mají existenční problémy a čelí nedostatku peněz, ale i na ně myslíme. Chystáme revizi sociálních dávek, ke které předchozí vlády nesáhly. Naše pomoc tak bude daleko adresnější a půjde skutečně těm, kteří si sami nedokážou pomoci.

Motoristé sobě jsou béčko hnutí ANO

Nepřibyl vám nový soupeř v podobě Motoristů sobě, kteří by se podle některých průzkumů mohli dostat do sněmovny?

Vezměte si, kolik už bylo pokusů různých stran a hnutí, například Trikolora, Realisté a další a další. Vznikla jakoby nějaká naděje a pak se do sněmovny nedostali. Pokud ale chceme ve volbách uspět, musíme sledovat, koho a jak Motoristé oslovují.

Jak moc oslovují voliče ODS? Protože oni tvrdí, že jsou na rozdíl od vás skutečná pravice.

Myslím, že se jasně přihlásili k tomu, že jsou béčko hnutí ANO. A nijak se tím netají. Ovšem s tímto drsně nekoresponduje to, že tvrdí, jak chtějí, aby stát výrazně šetřil a měl menší schodky. Jak to budou dělat, když chtějí vládnout s ANO, které chce jenom utrácet, aniž by říkalo, kde na to vezme? Kdybychom vládli podle plánů bývalé ministryně financí Schillerové, tak má naše země mnohem větší schodek.

Berete je jako těžké soupeře?

Jako sebevědomá strana a koalice Spolu se soustředíme především na sebe, přemýšlíme, co a jak dělat, abychom zvítězili. Samozřejmě sledujeme konkurenci a nepodceňujeme ji.

Nebude jejich taktika úspěšná, jestliže sází na to, že jsou ti skuteční bojovníci za auta se spalovacími motory?

Já jsem vždycky říkal, že je nesmysl, aby od roku 2035 platil zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Stejně tak naše vláda přišla v době, kdy o tom Motoristé ani nesnili, se změnou normy Euro 7, která výrazně pomohla automobilovému průmyslu v Evropě. My o věcech nemluvíme, ale reálně je děláme a prosazujeme.

Naše vláda bojuje za automobilový průmysl, a to dlouhodobě. Česká republika je sice země střední velikosti, ale do různých klíčových věcí promlouvá jako země velká. Teď například opět bojujeme s Itálií ohledně emisních povolenek tak, abychom pomohli automobilkám.

A vy dáváte přednost spalovacímu motoru, či elektroautu?

Já spalovacímu motoru, protože to, co potřebuji absolvovat autem, mi zatím elektroauto nemůže poskytnout. Ale nechci nikomu přikazovat, jak to trochu dělala EU, jakým autem má jezdit.

Video: Děkuji svým předchůdcům, ale já dal nově impuls modernizaci dalších silnic a železnice, říká Kupka

1:44 Ministr dopravy Martin Kupka reaguje na dotaz Aktuálně.cz, co říká tvrzení exministra dopravy Karla Havlíčka z ANO, že Kupkovi usnadnil jeho práci. | Video: Radek Bartoníček