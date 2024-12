Slovensko a Ukrajina vstoupí do příštího roku jako nepřátelé. Fico si rýpl i do Česka

Ukrajina se ohrazuje proti slovům slovenského premiéra Roberta Fica, který pohrozil Kyjevu zastavením dodávek elektřiny.

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko poslal stížnost eurokomisaři pro energetiku, Dánovi Danu Jorgensenovi. "Opravdu bychom chtěli, aby každý v Evropské unii dodržoval normy a předpisy, které dnes existují," uvedl Haluščenko. Slovenské dodávky elektřiny pokrývají zhruba pětinu ukrajinské celkové spotřeby. Fico pohrozil jejich zastavením, pokud Ukrajinci splní svoji hrozbu a zastaví s příchodem roku 2025 tranzit ruského plynu přes ukrajinské území na Slovensko.

"Po prvním lednovém dni zvážíme situaci a možnosti recipročních opatření proti Ukrajině. Pokud to bude nevyhnutelné, zastavíme dodávky elektrické energie, kterou Ukrajina naléhavě potřebuje při výpadcích sítě, anebo se dohodneme na jiném postupu," prohlásil slovenský premiér. Pro Ukrajinu by výpadek elektřiny ze Slovenska znamenal problém, protože Rusko útočí na její energetickou infrastrukturu a mnohé oblasti země se často ocitají bez proudu po raketových a dronových úderech.

Bratislava a Kyjev tak vstoupí do příštího roku jako nepřátelští sousedé. Graduje spor, který začal loni vítězstvím strany Směr ve slovenských parlamentních volbách. Robert Fico jako premiér odmítl Ukrajinu podporovat vojensky, kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za neústupnost a těsně před letošními vánočními svátky navštívil v Moskvě ruského vůdce Vladimira Putina.

"Je pro mě nepochopitelné, že ukrajinský prezident odmítá všechny návrhy na příměří. A že ukrajinské politické vedení stahuje celou zemi do katastrofy, protože vyjednávací pozice Ukrajiny se každým dnem zhoršuje a Ukrajina zaplatí za toto západní dobrodružství obrovskou cenu v podobě ztráty území a přítomnosti cizích vojsk," uvedl v sobotu Fico ve videu na svém facebookovém účtu.

Pustil se přitom i do české vlády. "Vycházíme ze zásad dodržování mezinárodního práva, nezasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a respektu k cestě, kterou si každá země vybere. Na tom nezmění nikdo nic. Ani křiklouni z bratislavské kavárny, ani agresivní liberální média, ani česká politická scéna, která čím dál více nevhodně vstupuje do našich suverénních vnitřních záležitostí," řekl premiér.

Fico tvrdí, že alternativní trasy by prudce zvýšily náklady a země by přišla o zisky z tranzitu. Zhruba o půl miliardy eur na poplatcích. Panují spory ohledně toho, nakolik vlastně evropské země včetně České republiky ještě odebírají ruský plyn.

"Záleží na konkrétních měsících. Na plyn z Ruska nejsou uvaleny sankce, na rozdíl od ropy. My jsme reálně součástí německého energetického trhu a od srpna 2022 k nám proudí ruský plyn jen výjimečně. Stalo se to například loni v listopadu nebo letos v únoru. Byla velmi mírná zima, zásobníky s plynem byly plné na devadesát procent, takže ze Slovenska a Maďarska šel ruský plyn, nasmlouvaný v rámci kontraktu "take or pay" (zaplacení sjednaného množství bez ohledu na to, zda byl plyn odebrán, či nikoli - pozn. red.), k nám, do Německa, do Itálie a dalších zemí," řekl Aktuálně.cz před dvěma měsíci zvláštní zmocněnec českého ministerstva zahraničí pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška.

Ruský Gazprom ale podle agentury zvýšil v letošním roce vývoz plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů o 13 procent zhruba na 32 miliard metrů krychlových. Vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska se loni zvýšil o tři procenta na více než 32 milionů tun. Do Evropy směřovalo zhruba 16 milionů tun, nejvíce do Francie, Belgie a Španělska.

