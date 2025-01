Stopka plynu přes Ukrajinu. Odnese to hlavně Rusko, Česko na situaci vydělá

Slovensko a pravděpodobně Rakousko zaplatí po přerušení ruských dodávek plynu přes Ukrajinu za surovinu více než dosud. Pro ostatní evropské země se nejedná o podstatnou změnu a lze očekávat, že v Česku plyn spíše zlevní. Pro Aktuálně.cz to uvedl expert Michal Kocůrek z nezávislé poradenské společnosti EGÚ Brno působící v energetice.

Kocůrek z EGÚ Brno popsal, že pro Rusko znamená konec přepravy přes Ukrajinu zhruba desetinu veškerého plynu, který vyváží. "Při aktuálních cenách plynu to pro ruské příjmy představuje výpadek zhruba šest až sedm miliard eur (asi 151 až 176 miliard korun) za rok. I když společnost Gazprom nemusí platit zhruba 800 milionů eur (asi 20,1 miliardy korun) ročně za přepravu plynu přes Ukrajinu," řekl Kocůrek, který se zabývá systémovou energetikou a obchodováním s energiemi.

Kyjev 1. ledna ukončil tranzit ruského plynu přes Ukrajinu, když neprodloužil smlouvu s ruským plynárenským gigantem Gazprom. Slovenský premiér Robert Fico to označil za sabotáž a oznámil odvetné kroky. Například konec slovenských dodávek elektřiny napadené zemi nebo omezení podpory ukrajinských uprchlíků na Slovensku.

"Slovensko, tedy přesněji provozovatel slovenské přepravní soustavy, přijde samozřejmě o příjem. Od zahraničních odběratelů, kteří využívali slovenskou přepravní soustavu, a na tranzitních poplatcích, které vyplývají přímo ze smlouvy s Gazpromem. Celkem to bude ročně zhruba 400 milionů eur (asi 10 miliard korun). K tomu dále přičteme, že si Slovensko musí připlatit za dodávky odjinud, takže se mu dovoz plynu zdraží o další desítky milionů eur ročně vlivem nových tranzitních poplatků. Ale pořád bude ekonomicky méně bité než Rusko," vysvětlil Kocůrek.

Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky vidí konec přepravy ruského plynu přes Ukrajinu jako součást dlouhodobého cíle, kterým je omezení spotřeby ruské ropy a plynu v Evropě.

"Po explozích na plynovodu Nord Stream na dně Baltského moře v roce 2022 zbývaly už jen dvě trasy, kterými mohl proudit ruský plyn do Evropy - plynovodem TurkStream přes Černé moře a tou druhou byla právě Ukrajina. Tato cesta byla nejpřímočařejší a přepravní poplatky byly nejnižší. Pro Rusko to bylo lukrativní, protože jeho plyn se snadno dostával do Evropy. Více než 40 procent ruského rozpočtu pochází z prodeje plynu nebo ropy a jakékoliv přerušení tohoto tranzitu Rusko pociťuje," míní Havlíček.

Plyn v Česku podle Kocůrka může za nějakou dobu zlevnit. "Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska budou ceny plynu v Česku koncem přepravy ruské suroviny přes Ukrajinu ovlivněny pozitivně. Evropský trh už nebude každý měsíc vyváděn z rovnováhy kvůli nejistotě tranzitu přes Ukrajinu. Obchodníci už počítají a budou počítat s tím, že tato cesta je uzavřena. Stabilita přinese pokles cen."

Česko by letos zároveň podle plánu mělo ukončit dovoz ruské ropy. Má vypršet takzvaná česká výjimka, kterou si tuzemská vláda vyjednala v Evropské unii při schvalování protiruských sankcí. "Do poloviny tohoto roku by Česko mělo ukončit dovoz i přepravu ruské ropy. To je velmi důležité, protože Evropa jako celek byla pro Moskvu lukrativním plátcem a toto končí. Čína a Indie si vyjednávají s Ruskem luxusní slevy na ropu a plyn," říká Havlíček.

Ruský plyn přestal proudit na Slovensko poprvé od roku 2009, kdy se na počátku roku Moskva a Kyjev hádaly o výši tranzitních poplatků. Výluka ale tehdy trvala jen třináct dní.

