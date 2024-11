Řekněte, že jsem blbec, vyzýval Havlíček v hospodě. Slib nevládnout s komunisty nedal

Přestože do parlamentních voleb zbývá ještě téměř rok, místopředseda ANO Karel Havlíček odstartoval velkou osobní kampaň. V Praze se v nejbližších dnech objeví billboardy, ve kterých slibuje třeba levnější elektřinu. Kromě toho objíždí hospody, ve kterých přesvědčuje lidi, aby mu za rok dali hlas. Aktuálně.cz jedno takové setkání navštívilo.

"Nechcete nás někdo zkritizovat?" ptá se Karel Havlíček po přibližně hodinové besedě s návštěvníky hospody v pražských Dejvicích. "Není co," reaguje jeden z hostů a další přikyvují. "Zkuste nás někdo zkritizovat, třeba řekněte, že jsem blbec nebo něco," vybízí neúspěšně Havlíček. Snaží se dát najevo, že je připravený i na oponenty. Dnes večer se tu ale sešli jen příznivci či rozhodnutí voliči hnutí ANO.

Havlíčkův diář i sociální sítě ukazují, že je v terénu takřka denně, a to už několik měsíců. Povzbudily ho výsledky letošních krajských voleb ve Středočeském kraji. ANO vyhrálo s více než 33 procenty hlasů. Byl to pořádný nárůst oproti roku 2020, kdy hnutí skončilo až třetí s necelými 19 procenty. Velkou zásluhu na tom měl právě Havlíček, kterého voliči poslali z posledního místa kandidátky na první. Šéf ANO Andrej Babiš dal najevo, jak ho tento výsledek nadchl.

"Všichni mi říkají, že bych měl v parlamentních volbách zůstat ve středních Čechách," tvrdí v hospodě Havlíček, který ale získal za poslední měsíce sebevědomí a rozhodl se kandidovat v obvodu, kde to má ANO nejtěžší.

"Prý dávám hlavu do smyčky, ale já chci jít v Praze do zteče. Postavíme dobrý tým, dobrou kandidátku a já garantuju, že těch 40 procent, která mělo Spolu, stáhneme," pro Aktuálně.cz poprvé potvrzuje, že povede kandidátku v hlavním městě. "Nebudu tvrdit, že vyhrajeme, ale garantuji vám, že tady vypustíme duši. A potřebujeme, abyste nám pomohli. Potřebujeme to uhrát, a my tu Prahu dáme s vámi," naléhá na příznivce.

Pražanům slibuje levnější elektřinu

Hnutí ANO se v metropoli příliš nedaří, ve sněmovních volbách v roce 2021 nedosáhlo ani na 18 procent a kromě koalice Spolu prohrálo i s Piráty a Starosty. I proto začal Havlíček s kampaní tak brzy. A to nejen setkáváním s voliči, ale také s vylepováním billboardů, které se mají objevit v ulicích v nejbližších dnech. "Chci na nich přiblížit sám sebe směrem k Praze. Přece jen jsem více spojený se středními Čechami, ale v Praze 30 let pracuji," vysvětluje.

Havlíček chce na plakátech mimo jiné informovat o tom, co považuje za své úspěchy. "Bude to hodně o hospodářských tématech. Co se podařilo i co chci změnit," říká. V Babišově vládě byl od dubna 2019 ministrem průmyslu a obchodu, od ledna 2020 převzal i ministerstvo dopravy. Zároveň byl také místopředsedou sněmovny, vlády a ANO. Čelil proto kritice za kumulaci funkcí. Havlíček ale tvrdil, že všechny zvládá, protože spí denně jen pět hodin.

Pražanům bude z plakátů slibovat například levnější elektřinu. "Praha je dlouhodobě nejdražším městem v Evropě ohledně cen energií a já to chci změnit. Chci snížit pro občany a firmy nejen v Praze ceny regulované složky energie. Chci, aby platili za elektřinu méně," tvrdí. Na dotaz, jak toho chce dosáhnout, odpovídá, že má plán, který ale ukáže až později.

"Stát má nástroje na to, aby snížil regulovanou část, což jsou poplatky za přenos, distribuci a obnovitelné zdroje energie. Chceme je snížit," prohlašuje. Ceny energií přitom už nějakou dobu klesají. Od ledna elektřina pro průměrnou domácnost meziročně zlevní o více než 10 procent. Pokud nemají ceny zafixované, zaplatí za rok o několik tisíc méně. Státem regulovaná složka příští rok vzroste jen o 1,4 procenta.

"Volili Spolu, teď to někteří hodí nám"

Vzhledem k tomu, že v Praze je příznivců vládních stran nejvíce, Havlíček říká, že se schází také s nimi. Když ho ale Aktuálně.cz požádalo o možnost takové setkání navštívit, odmítl to. Argumentuje tím, že nevoličům slibuje debaty v soukromí. "Vždycky se s nimi zavřeme na dvě hodiny v hospodě a mohu vám říct, že i když obvykle volili Spolu, tak skoro všichni řekli, že jsou strašně zklamaní. Zvažují, že nepůjdou k volbám anebo že to fakt hodí nám," tvrdí.

Mají podle něj ale jednu zásadní podmínku - chtějí slib, že ANO nebude vládnout s komunisty. "Řekli natvrdo: Pane Havlíčku, když mi tady teď krví podepíšete, že se nespojíte s komunisty, tak vám to hodíme. Ale chraň vás ruka páně, když to uděláte. My bychom byli strašně neradi, aby poté, co vám to hodíme a budeme vám věřit, jste se spojili s komunisty," popisuje.

Havlíček říká, že komunisté nejsou jeho favoritem. Slib ale lidem nedává. Ostatně seděl ve vládě, která vznikla a existovala jen díky hlasům KSČM. Bez komunistů by kabinet ANO a ČSSD neměl ve sněmovně většinu. "Dovedu si představit, že to budeme dělat bez komunistů. Nikdy jsme se jimi ale nenechali zmasírovat pro růst daní, což oni chtěli. Ale naše preference nejsou komunisté," dodává.

