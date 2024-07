Fiala: Změnila se EU, ne já. Babiš se klaněl nesmyslům, teď staví na nacionalismu

Premiér a předseda ODS Petr Fiala býval ostrým kritikem EU, dnes působí jako její velký zastánce. "Za názory si stojím, unie se ale hodně změnila," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Zároveň tvrdě kritizuje šéfa ANO Andreje Babiše a jeho novou frakci, která sdružuje převážně národovecké a proruské strany. "Schválil Green Deal, byl v nejvíce progresivistické frakci. A teď otočil," říká Fiala.

Když jsem si procházel vaše výroky k Evropské unii staré deset a více let, byl jste podstatně kritičtější než tehdejší Andrej Babiš. Co se stalo s Petrem Fialou mezi padesátkou a šedesátkou, kterou oslavíte za pár týdnů?

Napsal jsem o EU velké množství textů, s mírnou nadsázkou říkám, že možná nejvíc z českých autorů. Jsem přesvědčený o tom, že evropské státy mají spolupracovat, ale jsem v řadě věcí kritický a bohužel mi vývoj dává za pravdu.

Varoval jste před migrací z Afriky, kritizoval jste zelenou politiku, volal jste po větší roli národních států…

Varoval jsem před celou řadou věcí, před slabou reakcí vůči Rusku, před rostoucí migrací. A dnes vidíme, jak špatně to dopadlo. Varoval jsem před tím, když si nasazujeme ideologické brýle a řešíme skrze ně například Green Deal. Řada mých kritických výroků se bohužel potvrdila třeba tím, že Británie odešla z Evropské unie. To považuji za obrovský neúspěch.

Co se s vámi stalo, že už nejste k EU zdaleka tak kritický jako například v knize Profesor na frontové linii?

Za všemi dřívějšími názory si dodnes stojím. Ale - omlouvám se za ten výrok - jen hloupý člověk neupravuje svůj jazyk ve chvíli, kdy se stává premiérem. Tím nemyslím názory nebo myšlenky, ale jazyk. Moje slova mají přece úplně jinou váhu třeba v zahraničí, když jsem byl opoziční politik a nyní když jsem premiérem. Co je ale podstatné, změnila se Evropská unie.

Změnila se tak, že dnes si vás mnozí nedovedou představit jako kritika EU a mají vás za jejího výrazného stoupence?

To, co jsem kritizoval, jako je přehlížení některých států nebo malý důraz na národní specifika, se pod vlivem tragických okolností, jako je ruská invaze na Ukrajinu, změnilo. Dnes jednám za Českou republiku v EU, která konečně naslouchá hlasům i středně velkých států, jako jsme my.

To je patrné například na tom, jak jsme dokázali prosadit jadernou energetiku mezi obnovitelné zdroje. EU se mnohem více než dříve snaží zajistit prosperitu a konkurenceschopnost, výrazně více se stará o bezpečnost včetně řešení migrace.

Přesto si část společnosti myslí, že Fiala je příliš proevropský.

Podívejte, já nejsem politik efektu. Šel jsem do politiky proto, abych věci měnil, dělal je správně a abych dělal rozhodnutí, která lidem v naší zemi zlepší život. A jestliže mám konečně možnost něco udělat, tak se o to snažím. Nám se podařilo zastavit nelegální migraci balkánskou cestou přes naši zemi. Téměř vymizela. A společně s dalším zeměmi dál pracujeme na řešení nelegální migrace a na tom, jak ji zastavit. Stejně tak jsem bojoval za to, abychom se zbavili závislosti na ruských energiích.

Nezískává však nakonec body Andrej Babiš a jeho hnutí ANO?

Prosím vás, Andrej Babiš? Vždyť to je člověk, který oslovuje voliče jedině populismem a každodenním lhaním. Babiš schválil Green Deal. Babiš byl po léta v nejvíce progresivistické a profederalistické frakci v EU. Léta se v EU klaněl všem nesmyslům, které tam někdo vymyslel. A teď otočil, protože mu to vyšlo z nějakých průzkumů pro jeho voličskou skupinu. Staví se do nepěkné nacionalistické pozice a oslabuje bezpečnost v Evropě.

Jak o tom chcete přesvědčit většinu voličů? Neosloví je založením frakce Patrioti pro Evropu, protože bude tvrdit, jak moc za ně bojuje?

Možná tím někoho osloví. Já oslovuji voliče, kteří chtějí žít v moderní zemi, která je otevřená, přátelská a zároveň dokáže řešit problémy a obavy lidí. Oslovuji voliče, kteří chtějí využívat výhod společného evropského trhu a je jim blízká vzájemná spolupráce. Chtějí Evropu posilovat a ne oslabovat.

Kolik takových voličů v naší zemi je? Když mluvím s lidmi, někteří si myslí, že se Babiš snaží o mír v Evropě nebo že jednání maďarského premiéra Viktora Orbána s Vladimirem Putinem je dobrý krok.

Nevím, s kým se bavíte. Já takové lidi neznám. Za mnou chodí lidé, kteří jsou z chování Babiše i Orbána zděšeni. Ale respektuji, že lidé mohou mít různé názory. Mým úkolem je získat pro svůj názor dostatečnou většinu.

Daří se vám to podle vás?

To neposoudíme já ani vy. To ukážou volby.

"Šílená, absurdní, scestná myšlenka" "Kdybych měl vyjádřit nějaké obavy, tak se týkají naprosté nepřipravenosti Evropy zvládnout obrovskou migrační vlnu, která se na nás valí," řekl Petr Fiala v roce 2014 v knižním rozhovoru Profesor na frontové linii. Upřesnil, že má obavu především z muslimů z Afriky a Blízkého východu. Podle jeho slov často nejde o skutečné uprchlíky.

řekl Petr Fiala v roce 2014 v knižním rozhovoru Profesor na frontové linii. Upřesnil, že má obavu především z muslimů z Afriky a Blízkého východu. Podle jeho slov často nejde o skutečné uprchlíky. Razantně také odmítl tehdejší snahy migranty přerozdělovat mezi zeměmi EU. "To je naprosto šílená, absurdní, scestná a nehumánní myšlenka," uvedl. Na otázku, zda není na místě solidarita, Fiala odvětil, že mnoho migrantů se odmítá integrovat. "Musíme pomáhat, ale ne za cenu vlastního sebezničení," podotkl.

uvedl. Na otázku, zda není na místě solidarita, Fiala odvětil, že mnoho migrantů se odmítá integrovat. podotkl. Když se Británie rozhodla z EU odejít, měl pro to pochopení, ale zároveň varoval, že si Česko nemůže z geopolitických i ekonomických důvodů něco takového dovolit. "To, jak dramaticky vzrůstá byrokratická zátěž, právní džungle a další věci, je hodně spojeno s EU," stěžoval si.

stěžoval si. Varoval i před užšími vazbami ve Visegrádské čtyřce, tedy mezi Českem, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. "Je zde spousta velmi rozdílných zájmů. Maďarsko má mnohem vstřícnější vztah k Rusku než Polsko, které naopak Rusko považuje za nepřítele," upozorňoval.

Ochráním vás před ruským nebezpečím

Když jste v dubnu jednal s prezidentem USA Joem Bidenem, řekl jste, že nechcete opět vidět ruské tanky v Praze. Myslíte, že tato obava voliče v Česku přesvědčí? Podle posledního průzkumu chce většina Čechů "mír" i za cenu ústupků Rusku.

V tomto ale přece není důležité, co si myslí většina veřejnosti. Kdybych se podle toho řídil, tak bych jako politik selhal. Mým úkolem, s mými znalostmi a informacemi od zpravodajských služeb, je říkat lidem: Pozor, ruské nebezpečí tady je a já dělám kroky, kterými vás před tímto nebezpečím ochráním. Úvaha, že mám vyjadřovat názory každého člověka v zemi, je naprosto chybná. Já mám nabízet program a řešení a pro ty získávat lidi.

Ale vaším "úkolem" je také přesvědčit lidi, že ruské nebezpečí je reálné a politika Babiše, Orbána a dalších k míru nevede. A zdá se, že toto se vám až tak nedaří.

Vím, že část veřejnosti si to myslí, a já se je snažím každý den přesvědčit, že to je jinak. Obava z Ruska je reálná a cesta k míru vede jinudy, než je jednání Orbána s Putinem. Jestli to dělám dobře, nebo špatně, to posoudí voliči. Já dělám, co umím, a dělám to s maximálním přesvědčením a maximální silou. Pokud to dělám špatně, bude to dělat někdo jiný.

A řekl byste lidem, že se v Česku jednou opět mohou objevit ruské tanky a bude ohrožena naše svoboda a bezpečí?

Myslím, že není ani potřeba, abych o tomto někoho přesvědčoval. Stačí, aby si každý přečetl, co říkali ruští politici v minulých letech a co říkají teď. A to je odpověď pro každého. Víc není potřeba dodávat. Jen ten, kdo to nechce vidět, to nevidí.

Chystáte v souvislosti s posledním chováním Andreje Babiše nějakou další kampaň ve stylu "Rusko, pro tebe všecko"?

"Rusko, pro tebe všecko" nebyla kampaň. Byla to jedna věc, která poukazovala na proruské postoje Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. A ukázalo se, že jsme v ní měli pravdu.

Ale je to skutečně pravda? Odborníci upozorňovali, že Babiše a ANO nelze považovat za proruské, protože podporují řadu návrhů proti Rusku.

Šlo o určitou nadsázku, což jsme také jasně říkali. Ale teď se přece jasně ukázala pravá tvář ANO a Babiše v zahraniční politice. Ve frakci Patrioti pro Evropu se spojil se silami, které jsou v evropském kontextu velmi proruské.

Občané by se měli dívat velmi dobře na to, kdo jsou noví spojenci hnutí ANO a co říkají. Jsou to například strany, které bojují proti tomu, abychom mohli v České republice rozvíjet jadernou energetiku, strany, které chtějí zrušit Benešovy dekrety a chtějí dělat řadu dalších věcí proti zájmům naší země. Populismus, který Andrej Babiš už léta praktikuje, ho nyní dovedl do kalných vod nacionalismu a do něčeho, co opravdu není v zájmu České republiky.

Myslíte si, že tento názor sdílí většina voličů? Postavíte na chování Babiše svou další kampaň?

Teď záleží hlavně na voličích ANO, jestli jim taková politika Babiše

bude, nebo nebude vadit. My budeme vždycky poukazovat na to, jak se on a jeho ANO chovají. Nejde o nic nového, já jsem už v minulosti mnohokrát poukazoval na to, že Babiš jako tehdejší premiér nehájil v Evropě zájmy České republiky, ale Viktora Orbána.

Mimochodem, jak na vás působil při osobním jednání prezident Biden?

Měl jsem s ním rozhovor, který trval více než hodinu. Byl velmi intenzivní, mluvili jsme jen my dva. A já měl z pana prezidenta výborný pocit. Byl velmi dobře informován o střední Evropě i naší zemi. Měl jasnou představu o roli Spojených států ve světě, o tom, jakou mají odpovědnost, jak je potřeba čelit ruské agresi.

Takže by měl podle vás obhajovat prezidentský úřad?

To je věc amerických občanů.

Volby byly vzkaz, ale truchlit nebudu

Když jsem vás viděl naposledy těsně před evropskými volbami, velmi jste si pochvaloval atmosféru. Mimo jiné jste řekl: "Mám dobrý pocit z toho, kolik všude přišlo lidí, jak pozitivně na nás reagovali, jak vyjadřovali podporu." Jak si potom vysvětlujete výsledek voleb?

Myslím, že jsme dosáhli výsledku, který ukazuje, že velká část voličů naši vládu podporuje. Potřebujeme ale, aby jich bylo ještě více, není jich dost. Někteří voliči nepřišli, další například hodili protestní hlas, protože tak to v případě evropských voleb chodí. Beru tyto volby jako určitý vzkaz od voličů. To ale neznamená, že budu truchlit. Dělám všechno pro to, abychom parlamentní volby v příštím roce vyhráli.

Čtete výsledek evropských voleb realisticky? Prohlásil jste například, že opozice neposílila. Ale vyhrálo ANO a uspěly některé mimoparlamentní síly, se kterými by Babiš mohl za rok a půl vládnout, pokud uspějí znovu.

Nezpochybňuji, že opoziční politické síly se v těchto volbách ukázaly jako silnější než vládní. Taky jsem nikdy nemluvil o tom, že jsme tyto volby vyhráli. Na druhé straně, pokud chceme volby skutečně analyzovat a vzít si z nich poučení, musíme vidět fakta. A ta říkají, že vládní tábor zastoupený v Poslanecké sněmovně získal v těchto volbách více mandátů než opoziční.

Nesnažíte se hledat na všem špatném pro vládu něco dobrého, čímž potom nevidíte realitu?

Jsem si vědom, jaká je reálná situace, a velmi dobře vím, že právě nyní bojujeme o charakter naší země. Bojujeme o to, jestli zvítězí populisté, kterým je všechno jedno a kteří jedou jenom na sebe kvůli své moci a svému majetku. Anebo jestli tu dál bude fungovat standardní demokratický systém. Nemám žádný důvod skládat ruce do klína. Naším úkolem je dát lidem naději, že politiku, kterou jsme dělali, jsme dělali dobře, a vyhrát příští volby.

Mimo Prahu potkávám jen málo lidí, kteří by říkali, že vás a vaši vládu podporují. Ukazují to i průzkumy. Cítíte, že nemáte moc velkou podporu?

Neviděl bych to tak dramaticky. Jsem každý týden mezi lidmi, kteří mě oslovují s různými starostmi, ale také pocity, že jsou na naši vládu hrdí.

Občas u těchto setkání jsem a zdá se mi, že se kolem vás pohybují hlavně vaši příznivci. Jen občas přijde i nějaký kritik, kterému se snažíte odpovědět. Ale myslíte, že toto je obrázek nálad ve společnosti?

Snažím se pohybovat mezi lidmi opravdu hodně, dělám diskuse, chodím na festivaly. Jsem k lidem otevřený, každý za mnou může přijít a říct mi, co si myslí. Slyším skutečně často podporu. Ale zároveň vidím, že se nálada ve společnosti radikalizovala, vidíme všude spoustu nenávistných projevů. A to mě jako občana trápí.

Takže vnímáte rozpoložení společnosti.

Určitě ano. Uvědomuji si i to, že jsme dělali jako vláda spoustu opatření, která byla nepopulární, ale nutná. Populisté nikdy nedělají politiku pro budoucí generace. My děláme důchodovou reformu, ozdravení veřejných financí a spoustu dalších věcí, za které nelze čekat potlesk. Ale věřím, že to bude oceňovat stále více lidí.

Je to tak, jak jsem lidem slíbil

Byl jste v poslední době v restauraci?

Byl jsem v restauraci.

A co říkáte cenám? Část lidí tvrdí, že zdražování dosáhlo úrovně, kdy si některé věci už nemohou dovolit. Třeba právě jídlo v restauraci.

Udělal jsem hodně pro to, aby ceny potravin klesly. A byli jsme jedna z mála zemí, kde skutečně klesaly. Nový údaj z dneška: ceny potravin šly opět o čtyři procenta dolů.

Jenže předtím ceny prudce rostly a mnozí dnes zvažují, jestli si například zajdou na oběd. A nadávají na vládu, protože jsou přesvědčeni, že za to můžete.

Bojuji za to, aby lidé měli kvalitní potraviny za přijatelné ceny. I to je úkol vlády.

Vnímáte roztrpčení lidí, když se dívají do jídelního lístku? Co byste jim řekl?

Děláme všechno pro to, aby naše země prosperovala, aby lidé měli například vyšší mzdy. Mimochodem, léta jsme prosazovali, aby se lidem zvýšily mzdy tím, že se sníží daně. A toho jsme dosáhli. Zrušením superhrubé mzdy jsme každému přinesli navýšení čisté mzdy o sedm procent. Mnoha lidem to v minulých kritických letech velmi pomohlo. Teď jsme udělali hodně při práci s dvěma sazbami DPH, což pomohlo zvlášť těm chudším.

Lidem, kteří se dostávají do problémů, jsme rozšířili možnost získávání příspěvků na bydlení, abychom jim pomohli pokrýt existenční potřeby. Jsem přesvědčený, že naše vláda je velmi, velmi sociálně citlivá. Do toho se snažíme o konsolidaci veřejných financí, snížili jsme například zadlužení země.

Exministr financí Miroslav Kalousek z vládní TOP 09 vám nedávno veřejně napsal: "Proboha, Petře, neztrapňuj nás zbytečně před opozicí. Zadlužení nesnižujeme, zadlužení roste."

Na něco takového je nejlepší říkat fakta. Na konci Babišovy vlády byl deficit veřejných financí k HDP 5,9 procenta. Naše vláda třetí rok konsoliduje veřejné finance, máme dluh 2,3 procenta a plníme maastrichtská kritéria (čtyři kritéria nutná pro vstup do evropské měnové unie a možné zavedení eura - pozn. red.).

Mohli bychom probírat další ekonomické věci a reformy, které se nedaří tak, jak vláda slibovala.

Dnes máme nové údaje o inflaci, meziročně zpomalila na dvě procenta. Je to tak, jak jsem lidem slíbil. Bylo to bolestivé, museli jsme udělat opatření a teď fungují. To, že situace ve státě, kde nikdo neměl odvahu udělat důchodovou reformu, kde bylo nejdynamičtější zadlužování v Evropě, kde se nemodernizovalo, není jednoduchá, je pravda.

My máme odvahu dělat změny, které tady léta nikdo nedělal. Pouštíme se do modernizace dopravní infrastruktury, do které se nikdo jiný nepustil. Samozřejmě, že se pořád zadlužujeme, ale jinak nejdou všechny požadavky ufinancovat. Tempo zadlužování však významně snižujeme i za cenu velmi bolestivých rozhodnutí. Ale tyto peníze neprojídáme. Investujeme je do bezpečnosti, dopravní infrastruktury, školství.