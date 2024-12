Dálniční boom pokračuje. Podívejte se, kde se v roce 2025 projedete po nových úsecích

Nejvíce zrychlí cesta z východních Čech na střední Moravu. Na dálnici D35 by se v příštím roce měly otevírat hned čtyři úseky. Nejdelší z nich je úsek Janov - Opatovec u Svitav. Zprovozní se také první úsek D35 mezi Hradcem Králové a Jičínem, z Hořic do Sadové. A na kraji Olomouce zmizí letitý "zub" u Řepčína.

0:42 Video: Michal Janko, Datavize Aktuálně.cz

Některé z těch úseků by mělo Ředitelství silnic a dálnic zprovoznit dříve, než původně plánovalo. V současné době jedná se zhotovitelem také o urychlení výstavby dálnice D1 u Přerova, takže i tento kriticky potřebný desetikilometrový úsek by se měl otevřít už v roce 2025.

Po letech půstu, kdy se roční přírůstky počítaly spíš na jednotky než na desítky kilometrů, by se tak česká dálniční síť měla o notný kus přiblížit finálnímu stavu. Pokud půjde vše podle plánu, měla by být většina dálnic dokončena v roce 2031, stavět se bude už jen pokračování D49 v podobě tříproudé komunikace od Vizovic k hranicím se Slovenskem a čtyřproudá silnice I/73 z Brna do Svitav.

Poutací obrázek: Shutterstock / Aktuálně.cz