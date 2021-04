Krize s Ruskem ukázala, že Fiala by byl lepší premiér než Bartoš, tvrdí šéfka TOP 09

Dění kolem Vrbětic a Ruska podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové ukazuje, že pro Česko by byl nejlepším premiérem lídr jejich koalice Spolu a zároveň šéf ODS Petr Fiala. "My máme jediní za lídra skutečného státníka. Například Ivan Bartoš je ve srovnání s ním nezkušený," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Do parlamentních voleb zbývá necelý půl rok a podle průzkumů to vypadá, že vaše koalice Spolu bude mít co dělat, aby splnila svůj oznámený cíl - tedy vyhrát.

My jsme stále přesvědčeni, že volby skutečně vyhrajeme.

Průzkumy veřejného mínění ale ukazují, že vaše koalice je s odstupem za ANO a ještě s větším odstupem za koalicí Pirátů se Starosty a nezávislými.

Průzkumy jsou jedna věc, volby druhá. K průzkumům je potřeba přece přistupovat s určitou rezervou v tom smyslu, že měří atmosféru na nějakém vzorku stovek lidí. Navíc do voleb ještě zbývá několik měsíců.

Nevěříte tedy průzkumům? Necítíte rezervy v tom, jak oslovujete jako koalice Spolu veřejnost?

Osobně moc na průzkumy nedám, dělám to, co cítím, že je správné. Nepovažuji za správné, aby politik říkal výhradně to, co chce třeba slyšet většina lidí. Do voleb se toho ještě může mnoho udát, zejména když je dnešní doba tak dynamická.

Myslíte dramatické dění kolem Vrbětic a česko-ruských vztahů? Může to podle vás výrazně ovlivnit mínění veřejnosti o politických stranách?

Myslím, že nám události ohledně Vrbětic ukázaly, že nyní bojujeme o orientaci našeho státu. Bezpečnost je základ, od ní se odvíjí všechno, pokud nebudeme žít v bezpečné zemi, tak nebudeme žít v prosperující zemi. Pro naši koalici je to velmi důležité téma. Bohužel ruské vedení podrývá tento náš životní styl.

Jaký životní styl?

Většina lidí v naší zemi se jednoznačně shodne, že si chceme zachovat náš styl života, na který jsme zvyklí a který předpokládá fungující právní stát, fungující ekonomiku, školství, služby a další věci. Když se podíváme na Rusko, tak jeho občanům se tam nežije úplně nejlépe, pokud to nejsou nějací oligarchové. Rusko nemá občanům moc co nabídnout. Neznám nikoho, kdo by toužil po ruském autu, mobilním telefonu ruské výroby, pokud tam vůbec nějaký vyrábějí, málokdo posílá studovat své děti na tamní vysoké školy, pokud vyloženě nestudují ruštinu.

Jste přesvědčena, že téma obav z Ruska osloví u nás hodně voličů?

Myslím, že voliče osloví naše koalice Spolu kombinací více věcí. Jedna linie je bezpečnost, druhá náš propracovaný program, kterým postavíme Česko na nohy. Musíme ukázat, že jednoznačně patříme k Západu.

Takže na toto téma budete v předvolební kampani hodně sázet? Všiml jsem si, že na billboardech vaší koalice je napsáno: Patříme na Západ.

Upřímně řečeno, já cítím, že téma směřování země je zásadní, a považuji za správné to zdůraznit. Je to jeden z důvodů, proč jsem v politice. Proč chci tady nadále žít, proč se nechci za naši zemi stydět.

Ale nejde o to samé i některým dalším stranám? Například koalici Pirátů a STAN, která také voličům slibuje prozápadní směřování?

Po zásadním oznámení premiéra minulou sobotu o akci ruských agentů a vyhoštění 18 ruských agentů bych očekávala od někoho, kdo chce být premiér, že se k tomuto razantně vyjádří.

Ivan Bartoš, na kterého patrně narážíte, napsal po zmiňované sobotě hned druhý den na Facebook stanovisko k situaci.

Když je v naší zemi odhalen státní terorismus ze strany Ruska, tak bych očekávala, že zaujme jasné stanovisko. Někdo, kdo chce být premiérem, by měl mít tento základní politický instinkt. Vezměte si, že my jsme minulou neděli dopoledne svolali tiskovou konferenci a všichni, včetně pana Fialy, jsme prezentovali jednoznačná stanoviska a upozorňovali na to, že je nutné nekompromisně jednat.

Nemyslíte si, že předseda Pirátů vnímá závažnost ruského chování stejně či podobně jako váš lídr?

Nemyslím si to. Dění kolem Ruska přesně ukazuje rozdíl mezi naší koalicí a koalicí Pirátů a STAN. My jediní máme za lídra skutečného státníka, osobnost, kandidáta na premiéra. Člověka, který ví, jak se v této situaci zachovat. Už v neděli jasně formuloval, jaká je naše pozice a co požadujeme po vládě. Budoucí český premiér musí mít jasno, kam patříme.

Ale nekritizoval Bartoš také ostře chování Ruska?

Myslím, že Ivan Bartoš je v tomto směru oproti Petru Fialovi méně zkušený. Člověk, který je určitě dobrý ve sportu, přeji mu, aby udělal ještě víc kliků a výmyků, ale nynější krize ukázala, že Petr Fiala by byl lepší premiér. Pro naši zemi nejlepší.

Což jsou od vás očekávatelná slova.

Chceme-li patřit na Západ, být důstojným členem EU i NATO, pak musíme mít lídra, který v těchto chvílích okamžitě upřednostní zájmy republiky před volnočasovou aktivitou v parku. Petr Fiala jasně obstál a ukázal všem, jak jedná a reaguje skutečný státník. Znovu upozorňuji, že jsme hned na nedělní ráno po tiskové konferenci premiéra a ministra zahraničí okamžitě svolali tiskovou konferenci, na které Petr Fiala jednoznačně řekl, jak má Česká republika postupovat, a vyzval k razantním krokům. Ideální premiér je pro mne člověk vzdělaný, inteligentní, zkušený, ale také schopný mluvit s rozvahou. No a Petr Fiala všechny tyto požadavky splňuje.

Prohlášení pirátského poslance Jana Lipavského jsou hodně rázná a obsahově obdobná jako slova koalice Spolu. Nebo ne?

Prohlášení a slova jsou jedna věc, mě ale zajímají činy. Nezapomínejte na to, že to byli právě Piráti, společně třeba s komunisty a SPD, kteří v Evropském parlamentu hlasovali proti zajištění dvou procent HDP na obranu. To bylo v rozporu nejenom s našimi dlouhodobými závazky vůči NATO, ale především s bezpečností naší země a jejích občanů. Teroristický akt ve Vrběticích je zřetelnou připomínkou toho, jak důležité je tyto závazky dodržovat. Můžu vám slíbit, že v tom koalice Spolu neuhne ani o milimetr.

Já do ODS? Vyloučeno. Stejně jako konec TOP 09

Je asi logické, že ve vaší koalici je přece jen nejvíce vidět lídr Fiala a jeho ODS. Nemůže se stát, že občanští demokraté postupně TOP 09 zastíní a vaše strana časem ztratí voliče?

Vy si myslíte, že se topka v koalici Spolu ztrácí?

Jen se ptám, jestli nemáte obavu a zda se nemůže stát, že lidé nebudou vědět, proč vaši stranu volit.

Nemám takovou obavu. Samozřejmě že v koalici musela každá strana trochu ustoupit, ale nemyslím si, že bychom se jako TOP 09 ztráceli.

Nenastane tedy doba, že byste se stala členkou ODS?

To je stejné, jako byste se zeptal slávisty, jestli si dovede představit, že by byl někdy ve Spartě.

Občas se to stane.

No tak kdyby zanikla Slavie, tak si asi dovedu představit, že někdo z ní půjde hrát do Sparty. Bavme se raději o něčem jiném, co má reálný dopad na lidi.

Ale toto má dopad - zajímá mě, jestli proevropští voliči středopravého zaměření tady budou mít TOP 09 za dva, čtyři roky.

Nepochybně ano.

Už dříve jste jako koalice Spolu slíbili, že po letošních podzimních volbách budete nadále spolupracovat, nicméně ODS, KDU-ČSL i TOP 09 chtějí mít své vlastní poslanecké kluby. Kolik odhadujete, že byste mohli mít jako TOP 09 poslanců?

Bude záležet ještě na konečném znění volebního zákona a samozřejmě na výsledcích voleb, ale myslím, že se bavíme tak o 13 poslancích TOP 09. Věřím, že oproti současnému nás bude téměř dvojnásobek.

Předpokládám, že řeknete, jak výborně vaši členové berou tuto koalici, aniž by existovaly mráčky, zklamání či pochybnosti.

To byste se možná divil. Opravdu je to bez mráčků. Sama se divím tomu, jak je to přijetí stoprocentní a vřelé.

Pro vaši stranu je koalice možná otázkou politické záchrany.

Věřím, že bychom uspěli i samostatně. Ale všichni vidíme, jaká je v zemi situace, jaké velké výzvy nás v budoucnosti čekají a že jedinou možností je postupovat spolu. Když jsem před rokem a půl kandidovala na předsedkyni, tak jsem avizovala, že mým hlavním cílem je vznik nějaké koalice před volbami. Mnozí tehdy přitom vzniku koalice nevěřili, včetně mnoha komentátorů. Pamatuji si dost škodolibých komentářů, že se to nepodaří. Mám pocit, že dnes se na toto zapomíná.

Pokud byste byli ve vládě, je možné, že byste se v ní stala ministryní?

Věnuji se řadu let sociální politice, ať už posledních osm let ve sněmovně, tak předtím jako radní Prahy 8. V této oblasti mám nejvíce zkušeností a erudice. V budoucnosti nás čeká v tomto mnoho práce, bude třeba postavit na nohy ekonomiku, s čímž velmi souvisí pracovní trh, přijde větší nezaměstnanost, živnostníci přicházejí o živnosti, čeká nás důchodová reforma.

Takže možná se stanete ministryní práce a sociálních věcí?

Myslíte, že by předsedové stran měli být ministry?

Bývají ministry. Proč ne?

Především bychom neměli porcovat medvěda, když ještě běhá po lese. Ale chci aspirovat na takový resort, kde můžu své zkušenosti nabídnout. Nebudu se tvářit, že detailně rozumím například zemědělství nebo obraně.

Vystupujete někdy hodně rázně a například na sociálních sítích si neberete vůči členům vlády žádné servítky…

Tak asi všichni vidíme, co se tady děje. A já si myslím, že tady pálí ostrýma hlavně někdo jiný. Chování tohoto premiéra a této vlády je bezprecedentní a vyžaduje to od opozice razantní přístup. A já jsem člověk, který je hodně přímý, takže příspěvky, které na sociální sítě píši, ze mě takové vycházejí. To, co píši, tak skutečně cítím.

Myslíte i na to, jestli právě touto razancí oslovíte voliče?

Věřím, že se mi je daří oslovit i těmito příspěvky. Stojím si za nimi, jinak bych je nepsala, neříkala, netweetovala. Nejsem ten typ člověka, který něco večer napíše a ráno to smaže.

Někteří členové ODS v Praze nebyli nadšení z toho, že kandidátku v hlavním městě nepovede zástupce jejich strany, ale vy za TOP 09. Jak moc budete s ODS spolupracovat na kampani a jak ji toto ovlivnilo?

Nijak. Kampaň budeme dělat společně, ať už s dvojkou kandidátky Janou Černochovou, tak s dalšími členy ODS i KDU-ČSL. Například už 1. května budeme společně na Petříně, kde se ODS tradičně schází. Kandidujeme za Spolu a budeme dělat kampaň spolu. A rozhodně se nebudeme pohybovat jen v centru, půjdeme do jednotlivých městských částí, budeme také na sídlištích, chceme oslovit co nejvíce Pražanů.

"Vůbec mi nevadí, že Markéta je jedničkou," prohlásila dvojka kandidátky SPOLU v Praze Jana Černochová, když jsem ji náhodou potkal při odchodu z rozhovoru s šéfkou TOP 09. Jak známo, v minulosti nebyla ODS v Praze úplně nadšená, že první místo obsadí TOP 09. Zajímavá dvojice...

Vyrazíme na turné po celé zemi

Dala byste ruku do ohně za to, že ODS nebude chtít jít po volbách do vlády s hnutím ANO?

Naše koalice říká zcela jasně: s ANO ne! A říkáme to všichni tři předsedové koalice. Tedy my, kteří na to máme největší vliv. S někým, kdo tuto zemi přivedl do marasmu, ji z něj nebudeme vyvádět. To by bylo nelogické. Když někdo zapálí barák, tak bychom ho určitě nežádali, aby šel s námi hasit.

Nepřijde vám, že Petr Fiala nemá otázky ohledně možného vládnutí s ANO rád? Například když jste tento měsíc podepisovali koaliční smlouvu, odpovědi na otázku jednoho z novinářů na tuto věc se vyhnul. A "přehodil" otázku na vás a předsedu lidovců Jurečku.

On takto zareagoval proto, že už odpovídal předtím na jiné otázky a nechtěl odpovídat na všechno jen on sám. Pokud jde o vládní koalici s ANO, tak on už tuto možnost vyloučil tolikrát, že nemá smysl se ho na to ptát každý týden. Je to na nervy, když pořád tuto otázku dostává.

Vedle těch, kterým se Fiala líbí, je celá řada lidí, kteří ho z různých důvodů nepodporují. Co mu podle vás chybí k tomu, aby měl větší podporu?

Tak jak jsem ho poznala, tak je pro mě do určité míry vzorem správného západního politika. Jsem alergická na věty typu, že někdo volil prezidentem Miloše Zemana s odůvodněním, že je s ním alespoň sranda. Probůh, já chci politika, který nás bude dobře reprezentovat, bude skutečně nějakým vzorem. Inspiraci hledám na západ od našich hranic.

Přesto slýchávám od jeho kritiků například výtku, že na ně působí příliš odtažitě a že si těžko dovedou představit navázat s ním osobnější vztah. Vám se to podařilo?

Myslím, že ano. Potykali jsme si loni před krajskými volbami na jedné debatě s občany v Plzeňském kraji, kde jsme s ODS kandidovali společně. Asi i díky tykání se nám daří mluvit ještě víc přátelsky, důvěrněji. Velmi na něm oceňuji, že než něco řekne, tak o tom dvakrát popřemýšlí. V dnešní době je toto nesmírně důležité. Další věc je to, že za něj se fakt nebudeme muset stydět, až nás pojede reprezentovat do zahraničí. Líbí se mi také to, že je pravdomluvný, byť něco takového se přestává v české politice nosit.

A co třetí z vašeho tria, Marian Jurečka?

Jsem s ním také ráda, je to chlap, s kterým se dá zajít na pivo. Navíc má neuvěřitelný tah na branku. Je to přirozený politický talent, má velké rétorické schopnosti, umí spatra vystřihnout projev, za což ho obdivuji. V tomto se já snažím zlepšovat.

Na mnoha místech jsou už vidět billboardy, na kterých jste všichni tři. Kdy vás budou mít lidé možnost potkat naživo?

Rozhodně chceme oslovit s našimi návrhy, řešeními a tématy voliče napřímo, půjdeme jim vstříc, budeme s nimi mluvit. Tato doba je hodně zkratkovitá, přeinformovaná, zdrojů informací je obrovité množství, lidé jsou informacemi přehlceni, a já měla vždy nejraději osobní kontakt.

Kdy vyrazíte?

Nejdříve chceme příští čtvrtek představit náš program, na kterém pracovaly stovky našich odborníků. Mnohé kapitoly jsme konzultovali i s odborníky mimo naši koalici. Jsme přesvědčeni, že máme recepty, jak tuto zemi skutečně postavit na nohy. Až program představíme, tak s ním vyrazíme za voliči, chystáme od května roadshow, které se účastníme všichni tři předsedové.

Jak bude tato roadshow vypadat?

Máme v plánu, že vyrazíme do všech krajů, a to tak, že každý navštíví samostatně nějaké místo, bude mít vlastní program a následně večer oslovíme voliče společně. Rozdělíme své síly, abychom navštívili co nejvíce míst. Určitě se všude budeme bavit s podnikateli a živnostníky, budeme se bavit s neziskovým sektorem, sociálními službami, prostě se všemi možnými lidmi, kteří v tom daném místě žijí.