Poslanci chtějí po vládě, aby vypověděla další ruské diplomaty

Hektické dění ohledně informací o dvou ruských agentech, kteří způsobili v roce 2014 výbuch muničních skladů ve Vrběticích, se přesouvá do Poslanecké sněmovny. Už v pondělí večer a v úterý dopoledne jednaly některé výbory. Je zřejmé, že přinejmenším část sněmovny bude požadovat po vládě, aby vyhostila další ruské diplomaty z České republiky.

Dopolední výbor pro obranu a bezpečnost ještě ani nezačal a už bylo zřejmé, že jedním z hlavních bodů programu bude vyhoštění dalších ruských diplomatů.

"Myslím si, že by Česká republika měla přitvrdit z hlediska vyhošťování ruských diplomatů," prohlásila při příchodu předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS). A vzápětí přiznala, že podporuje návrh, o kterém se v kuloárech sněmovny hodně mluví a který by znamenal srovnání počtu českých a ruských diplomatů. "Osobně se mi líbí myšlenka, že bychom měli stejný počet diplomatů v Rusku jako Rusko zde," uvedla těsně před jednáním.

Že bude snižování počtu ruských diplomatů ve hře, bylo zřejmé už v pondělí před půlnocí, kdy končilo jednání bezpečnostního výboru, na kterém byl ministr zahraničí a vnitra Jan Hamáček i ředitel BIS Michal Koudelka. Výbor totiž přijal usnesení o pěti bodech, ten poslední se týká zmiňovaných diplomatů. "Výbor pro bezpečnost vyzývá vládu, aby adekvátně reagovala na kroky Ruské federace, nově nastavila vztahy s Ruskou federací a následně omezila početní zastoupení Ruské federace podle principů reciprocity," zní přesně pátý bod.

Zejména poslanci koalice SPOLU, tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vystupují k chování Ruska velmi kriticky a také na jednání bezpečnostního výboru žádali o tvrdý postup.

"Na útok válečného charakteru, který napáchal obrovské škody, a hlavně při něm zemřeli dva čeští občané, by bylo adekvátní reagovat vyhoštěním dalších ruských diplomatů. Pokud nebudeme tvrdě reagovat jako svrchovaný stát, tak naznačujeme Rusům, že můžou podobnou akci v budoucnosti zopakovat," míní člen výboru za ODS Pavel Žáček. Navrhuje přitom, že by Česko mělo co nejdříve vyhodnotit, jakým způsobem Rusko narušilo chod české ambasády v Moskvě. "Měli bychom přijmout stejně silná opatření, aby se totéž stalo s ruskou ambasádou v Moskvě," podotkl.

Nic jsme neprovedli, jsme obětí ruských operací, uvedl Hamáček

Jak vláda zareaguje není zatím jasné, s podrobnějším stanoviskem by mohl vystoupit premiér Andrej Babiš po druhé hodině odpoledne, kdy bude jednat plénum Poslanecké sněmovny. Už teď je přitom jasné, že původní program dozná změn a nově se na něm jako první bod objeví právě kauza Vrbětice a česko - ruské vztahy.

Ministr zahraničí Jan Hamáček v úterý dopoledne naznačil, že Česko sice bude patrně reagovat na vypovězení 20 zaměstnanců české ambasády v Rusku, ale konkrétnější být nechtěl. Stejně jako v pondělí avizoval, že chce vše nejdříve probrat s premiérem Babišem.

"Zvažujeme všechny možnosti, které máme. I možnost nastavit vztahy znovu v uvozovkách na principu reciprocity," řekl Hamáček. Upozorňoval zároveň, že jde o historický problém, protože už mnoho let má Ruská federace v České republice přibližně dvojnásobně diplomatů a personálu velvyslanectví, než je zastoupení Česka v Rusku.

Hamáček už v pondělí také přiznal své překvapení nad tím, jak moc českých diplomatů muselo Rusko opustit během jediného dne. "Reakce je silnější, než jsme očekávali. Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků. Takhle to v diplomacii chodí. Současně ale Česká republika nic neprovedla a my se stali obětí ruských operací. Rusové možná i tou razancí reakce dávají najevo, jak moc jim vadí, že české bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU," uvedl. SVR je zkratka hlavní zpravodajské služby Ruské federace, GRU je hlavní správa rozvědky Ruské federace.