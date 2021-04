Favoritem voleb je koalice Pirátů a STAN, ukazuje i třetí průzkum. ANO je těsně za ní

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu podle aktuálního volebního modelu agentury Ipsos vyhrála koalice Pirátů a hnutí STAN se ziskem 26,9 procenta hlasů. Hnutí ANO, které si v průzkumech této společnosti až dosud udržovalo vedoucí postavení, by skončilo druhé s podporou 25,3 procenta voličů. Volební vítězství přisoudil koalici Pirátů a STAN také model agentury Kantar a Median.

Na třetím místě by se podle Ipsos umístila koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s výsledkem 20,9 procenta. Právě pro toto opoziční spojenectví agentura průzkum provedla. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, které by nyní volilo 9,5 procent lidí.

Sociální demokracie a KSČM si v porovnání s únorem pohoršily a v březnu by dosáhly shodného zisku čtyři procenta hlasů, uvedli autoři průzkumu. Koalice Pirátů a STAN si oproti předchozímu modelu o dva procentní body polepšila, zatímco podpora ANO se nezměnila.

Koalice Pirátů a STAN má také momentálně největší volební potenciál. Pokud by ji volili všichni voliči, kteří ji alespoň zvažují, získala by 44,9 procenta hlasů. Koalice Spolu má nyní potenciál 35,9 procenta. Třetí by skončilo v březnu s volebním potenciálem 31,6 procenta ANO, u kterého se tento ukazatel postupně snižuje už od letošního ledna.

Voleb by se nyní zúčastnilo 65 procent oprávněných voličů. Sněmovní volby se konají 8. a 9. října.

Výzkum agentura Ipsos provedla na vzorku 1036 respondentů od 12. do 16. března.