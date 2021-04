Požádejte o důvěru, vyzvala Babiše koalice Spolu. Jinak chce hlasování o nedůvěře

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry jeho vládě. Pokud to do týdne neučiní, začne koalice sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře. Předsedové stran to řekli na čtvrteční tiskové konferenci ve sněmovně.

Jako první promluvil na mimořádné tiskové konferenci před třetí hodinou odpoledne lídr koalice SPOLU a předseda ODS Petr Fiala.

"Vláda Andreje Babiše samozřejmě neměla nikdy důvěru stran naší koalice SPOLU, ale opírala se od počátku o podporu KSČM. Jak jsme se dozvěděli v posledních dnech, tak podporu komunistů už kabinet Andreje Babiše nemá. Za této situace je podle nás nezbytné, aby vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru, nebo, aby se hlasovalo o vyslovení nedůvěry kabinetu," začala Fiala, podle kterého je potřeba vědět, jestli kabinet má podporu sněmovny.

"To je naprosto běžný postup v každé demokratické zemi. Když komunisté řekli, že vládu nepodporují, tak je potřeba, aby se každý poslanec postavil a jmenovitě řekl, zda vládu podporuje, zda má vláda jeho důvěru, nebo ji nemá. A proto naše koalice SPOLU vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše, aby požádal sněmovnu o vyslovení důvěry jeho vládě. Pokud to do jednoho týdne neudělá, tak začneme sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze, na které bychom vyslovovali nedůvěru vládě Andreje Babiše," avizoval Fiala.

Premiér Andrej Babiš už dal najevo, že žádost koalice nevyslyší. "Naše vláda dostala důvěru v červnu 2018 a já nevidím důvod, proč bychom měli žádat znova. Pokud má opozice pocit, že by nám chtěla vyslovit důvěru, tak může začít sbírat hlasy, nikdo jim v tom nebrání. Já nevidím důvod destabilizovat politickou situaci. Nemyslím si, že by byl dobrý nápad teď nějak paralyzovat činnost vlády," řekl premiér.

Koalice ale trvá na svém. Po Fialovi přistoupil k mikrofonu předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který tvrdil, že koalice takto ukazuje jasný a konkrétní plán, jak v této situaci postupovat.

"V normální zemi by takový krok udělal sám a o své vůli premiér, pokud by mu koaliční partner dal takto najevo, že už nechce podporovat jeho vládu, v souladu s Ústavou by se měl premiér rozhodnout tento krok udělat. Jelikož pan premiér toto neudělal, tak my ho tímto vyzýváme," uvedl Jurečka, s tím, že kroky koalice SPOLU jsou opřeny o Ústavu.

"Zároveň to vytváří prostor pro jednání. Přistupujeme k tomu konstruktivně, nechceme, aby tyto věci nebyly promyšlené, nabízíme, že chceme o těch věcech jednat, včetně toho, že chceme jednat s prezidentem republiky," podotkl Jurečka.

Poslední z trojice předsedů vystoupila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Všichni vidíme, že současná vláda se potácí v agónii. Že tato vláda už nemůže efektivně řídit Českou republiku, nemůže vládnout, je nutné konat. Nelze se vymlouvat na to, že je možné, že tady dovládne tento kabinet bez důvěry. My máme jasný záměr, jasný plán," sdělila. Pokud vláda důvěru nezíská, považovala by za nejférovější předčasné volby.

Vyslovovat nedůvěru je nebezpečné, tvrdil předseda lidovců

Aktuálně.cz v tomto týdnu popisovalo situaci na politické scéně, která ze všeho nejvíce připomíná pat. Babišova vláda sice nemá důvěru, ale k předčasným volbám je potřeba hlas 120 poslanců, kteří by rozpustili Poslaneckou sněmovnu. Jenže hnutí ANO, které má 78 poslanců, je zatím proti takovému postupu. A pro předčasné volby nejsou zatím ani zástupci KSČM, SPD a ČSSD.

Druhá možnost, vyjádření nedůvěry vládě Andreje Babiše, by znamenala, že hlavním hráčem by se stal prezident republiky Miloš Zeman. Ten přitom v minulosti už mnohokrát avizoval, že stojí pevně za Andrejem Babišem jako předsedou stále nejsilnějšího hnutí ANO.

Toho všeho si jsou opoziční politici vědomi, když se Aktuálně.cz zeptalo ve středu na názor šéfa lidovců, tak odpověděl. "Jsem v této otázce velmi opatrný. Vyslovovat nedůvěru vládě v situaci, kdy může prezident dát naši zemi do rukou úřednické vládě, která nebude mít žádnou politickou zodpovědnost, je velmi nebezpečné. Taková vláda zde může vládnout klidně i rok a udělat zásadní a těžko zvratitelná rozhodnutí. Bylo by lepší sněmovnu rozpustit a jít k předčasným volbám," řekl Jurečka.