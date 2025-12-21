Krádež kabelů omezila v Praze provoz desítek vlakových spojů

Krádež se stala v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až 20 minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků.
Krádež kabelů omezila v neděli ráno provoz desítek vlakových spojů v centru Prahy. Krádež se stala v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až 20 minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků. Vyplývá to z informací na webu dopravce České dráhy. Oprava bude podle Správy železnic trvat až do 15:00. Pachatele zadrželi.
Omezení provozu kvůli krádeži kabelů začalo podle drah v 05:20. Místo zpožděných spojů mohou lidé v Praze případně využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak. Jde o metro B v úseku Florenc - Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc - Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží - Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice - I.P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice - I.P Pavlova.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Auuu! Liverpool přišel o nejdražšího hráče Premier League
Alexander Isak po gólu opustil hřiště s bolestmi a čeká ho dlouhá pauza. Fotbalovému Liverpoolu se výrazně ztenčil kádr právě ve chvíli, kdy se tým začíná konsolidovat.
I zázrak se může opakovat. Manželé vyhráli v loterii hned dvakrát. Mají speciální trik?
Manželé Richard Davies a Faye Stevenson-Daviesová z Walesu dokázali něco, co se podle statistik blíží zázraku. V národní loterii vyhráli milion liber. A o sedm let později… znovu. Může za to karma?
Zacha si po parádní spolupráci s ruským bekem vychutnal brankáře Vancouveru
Pavel Zacha se v NHL prosadil i ve druhém utkání po sobě a pomohl Bostonu získat bod za porážku 4:5 po nájezdech s Vancouverem. Na straně vítězů zaznamenal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka se třetím gólem v sezoně podílel na výhře Calgary 6:3 nad Vegas, za poražený tým přihrál na jeden gól Tomáš Hertl.
ŽIVĚZastavte čistky Motoristů v Černínském paláci, vyzvali Starostové Babiše
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.