Krádež kabelů omezila v Praze provoz desítek vlakových spojů

ČTK

Krádež se stala v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až 20 minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímekFoto: Aktuálně.cz
Krádež kabelů omezila v neděli ráno provoz desítek vlakových spojů v centru Prahy. Krádež se stala v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až 20 minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků. Vyplývá to z informací na webu dopravce České dráhy. Oprava bude podle Správy železnic trvat až do 15:00. Pachatele zadrželi.

Omezení provozu kvůli krádeži kabelů začalo podle drah v 05:20. Místo zpožděných spojů mohou lidé v Praze případně využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak. Jde o metro B v úseku Florenc - Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc - Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží - Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice - I.P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice - I.P Pavlova.

