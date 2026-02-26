"Největší zbabělec Moravec." Rajchl spustil koordinovaný útok na moderátora ČT

Několik desítek stížností od příznivců SPD na Otázky Václava Moravce bude na svém nejbližším jednání řešit Rada ČT. Část z nich se již tradičně týká nezvání Tomia Okamury, okolo dvaceti stížností ale nově přibylo na neúčast Jindřicha Rajchla (za SPD). A velká část z nich má téměř totožné znění – působí to tedy dojmem koordinované akce.
„Přestože jsem místopředsedou výboru pro obranu, tedy z hlediska parlamentní hierarchie společně s Pavlem Růžičkou (ANO) a Karlem Beranem (Motoristé) nejvýše postaveným poslancem koalice v tomto resortu, tak se Václav Moravec zachoval jakožto největší zbabělec a mou účast on osobně v OVM zakázal.“
Tak zní reakce poslance a předsedy hnutí Pro Jindřicha Rajchla na to, že nebyl předminulý víkend pozván do Otázek Václava Moravce. Jejich dramaturgie původně zvala do debaty o armádě ministra obrany a vicepremiéra Jaromíra Zůnu, ten ale odmítl. Následně tým Václava Moravce nepochodil ani s pozvánkou jeho náměstka Radovana Vícha, který je také z SPD.
Moravec to pak minulou neděli v OVM glosoval takto: „V uplynulých týdnech jsme se opakovaně snažili zajistit účast do této diskuse vicepremiéra a ministra obrany Jaromíra Zůny z SPD, kterou tiskový odbor ministerstva sliboval. Nakonec odmítl i nabídku vyslání náměstka ministra Radovana Vícha z SPD. Tiskový odbor hnutí SPD nabídl Otázkám náhradu, a to v osobě poslance Jindřicha Rajchla. Tu jsme s díky odmítli a trvali na zástupci vedení ministerstva obrany.“
Rajchl, který je předsedou strany PRO, ale v Poslanecké sněmovně je za SPD, obratem reagoval v úvodu citovaným výrokem. Dodal, že mu tým Moravce vložil do ruky další argument, aby koalice České televizi přistřihla křídla. „Neboť znovu porušila svou zákonnou povinnost,“ zdůraznil Rajchl. A své příznivce požádal, aby Radě ČT adresovali na OVM stížnosti. A přesně to se nyní děje.
Dorazily desítky stížností
„Podávám stížnost Radě ČT a prosím o odpověď, proč nemohl v pořadu OVM dne 15. 2. 2026 vystoupit dr. Rajchl, když je místopředsedou Výboru pro obranu a ČT nebo p. Moravec pozvali do vysílání jiné řečníky, kteří nemají s obranou nic společného. ČT nemůže přece nominovat do jejich pořadu lidi, kteří nemají pro danou problematiku dostatečnou kvalifikaci,“ píše se v jedné z nich.
O něco dále se její autorka táže, proč v OVM nemůže vystoupit například Okamura a další politici „se zdravým selským rozumem ze stran, které byly v řádných volbách zvoleny“. A v závěru autorka textu zdůrazňuje, že žádá o odpověď na své otázky a prosí Radu ČT o případné zrušení tohoto neobjektivního pořadu.
Podobných stížností na adresu kontrolního orgánu veřejnoprávní televize dorazilo v posledních dnech několik desítek. Velká část z nich navíc podle našich informací přišla v jeden den v průběhu několika málo minut – všechny měly totožnou hlavičku a až na drobnosti také identický obsah.
Nepochopení situace, nebo koordinovaná akce?
Celé to může působit jako koordinovaná akce, jejímž cílem by bylo Radu ČT zahltit a paralyzovat. Podle předsedy Rady ČT Karla Nováka nicméně v danou chvíli tyto parametry stížnosti zatím nemají. Platí přitom, že pokud se Rada ČT dopracuje k tomu, že stížnosti mají šikanózní povahu, tak se jimi podle svých pravidel radní nezabývají.
Novák redakci Aktuálně.cz navíc řekl, že obsah stížností není zcela totožný. „Nejedná se o identický dopis rozesílaný z více adres,“ uvedl předseda Rady ČT v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
„Dle mého - velice zdůrazňuji - osobního názoru, se jedná o nepochopení celé situace, kterou znám v tuto chvíli pouze z různých mediálních vyjádření. Na rozdíl například od klasické předvolební debaty, kam se zvou zástupci politických stran, se jednalo o odbornou debatu, kam dramaturgie zvala zástupce exekutivy,“ uvedl předseda Rady ČT.
A dodal: „V takovém případě - dle mého osobního názoru - požadavek na akceptování jakéhokoliv stranického představitele, byť opět podle informací v mediálním prostoru televize zvala ministra i jeho náměstka, oba jsou nominanty SPD, nemá v demokratické zemi absolutně žádné oprávnění a posouvá nás směrem k nějakým autoritářsko-totalitním státům typu Ruska.“
Moravec připomíná kodex
Moravec krátce poté, co ho Rajchl kritizoval, připomněl Kodex ČT, podle kterého si politici nesmějí diktovat, kdo a kdy bude pozván do jejích diskuzních pořadů. „Právě tomuto nátlaku se OVM brání celé roky. Politické strany/hnutí si rozhodují o tom, kdo bude ministrem obrany či jeho náměstkem, ne kdo za ně bude chodit do OVM. Děkuji za pochopení, že nejsme samoobsluhou politiků,“ dodal Moravec.
A dramaturgie OVM se zastalo také vedení ČT: „Principy fungování média veřejné služby, obzvlášť ve zpravodajství, jsou zcela zásadní. Proto považujeme ovlivňování složení hostů pořadů ČT za nepřípustné. Kdo z politiků a kdy bude zván, je výhradně věcí dramaturgie pořadů. ČT respektuje právo hosta pozvání odmítnout a opačně má redakce právo hosta odmítnout, pokud se sám zve.“
Podobně to vidí předseda Rady ČT Karel Novák. Kolektivní rozhodnutí Rady ČT o těchto stížnostech sice v rozhovoru pro Aktuálně.cz nechtěl nijak předjímat, avšak za sebe dodal, že podle informací, které má v danou chvíli k dispozici, pro nějaké porušení Kodexu ČT či jiných zákonných norem v žádném případě v této věci hlasovat nebude.
Dlouhodobý tlak
Václav Moravec čelí tlaku dlouhodobě. A to především ze strany některých radních ČT. Důvodem je, že do „Otázek“ více než deset let nebyl pozván předseda SPD a od sklonku loňského roku také předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
V lednu přitom v reakci na jednání radních generální ředitel ČT Hynek Chudárek uvedl, že se chystá náprava. „Šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal se také osobně začal účastnit veškerých porad redakce OVM – aby měl dozor a kontrolu nad tím, co se tam děje,“ dodal.
Následně uvedl termín, o kterém podle našich informací nebyla předtím informována ani redakce zpravodajství ČT. „Čas k nápravě toho, o čem se tady dlouhodobě bavíme, byl stanoven do konce února,“ slíbil. Podrobněji téma nerozebíral, z jeho slov ale vyplývá, že by měl být Okamura do „Otázek“ do konce února pozván. To se ale zatím nestalo.
Pokud jde o účast Okamury v OVM, Moravec loni na podzim pro Aktuálně.cz řekl toto: „Zprvu si Tomio Okamura soustavnou veřejnou kritikou dramaturgie OVM snažil zajistit, aby byl pravidelným hostem, což by v každé normální zemi bylo vnímáno jako politický nátlak na redakční autonomii média veřejné služby. Poté byl nespokojený s mým výkonem v Superdebatě ČT před volbami 2017 a odmítl naše pozvání.“
Připomněl také, že se počínaje rokem 2020 ocitl tehdejší generální ředitel ČT Petr Dvořák pod tlakem tehdy nově zvolených členů Rady ČT. „Jejichž složení si ostatně na svých sociálních sítích Okamura pochvaloval. To se projevilo mimo jiné přidáním pasáže do výroční zprávy ČT, že zastoupení SPD v politickém zpravodajství neodpovídá zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně,“ dodal v našem rozhovoru.
A upozornil v něm také, že se sice tehdejší ředitel ČT proti tomuto tlaku ohradil, ovšem následně se rozhovory s Tomiem Okamurou objevily v průběhu necelého měsíce čtyřicetkrát ve vysílání ČT24. A zdůraznil, že se redakce OVM v uplynulé dekádě držela pravidla: „Platí zákon o ČT a Kodex ČT, které chrání obsah ČT před vnějšími tlaky.“
Rada ČT si ostatně kvůli Otázkám Václava Moravce nechala loni na podzim vypracovat dva nezávislé právní posudky. A to aniž by o nich veřejně informovala. Redakce Aktuálně.cz je má ovšem k dispozici. A v jednom z nich se píše, že Rada ČT ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů a nesmějí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie.
A také, že se podle článku 6.2 Kodexu ČT vyváženost zastoupení jednotlivých politických stran a hnutí posuzuje v celku jejího vysílání. „To znamená, že vyvážené zastoupení je nutné posuzovat napříč všemi diskusními pořady České televize a u všech reprezentantů politické strany či hnutí,“ uvádí materiál, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici.
(Autor textu byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.)
Lidé v průzkumu hodnotili prezidenta. Kde si vede nejlépe a zač ho nejvíc kritizovali?
Lidé u prezidenta Petra Pavla nejvíc oceňují, jak reprezentuje republiku v zahraničí a jakým způsobem dbá o důstojnost a vážnost svého úřadu. Kritičtější jsou k jeho vlivu na vnitropolitický život. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve všech zkoumaných oblastech se nadpoloviční většina respondentů domnívá, že si v nich prezident vede dobře.
Lyon kolem zranění Šulce dál mlží, šéf klubu už si ale vyhlédl další plzeňskou oporu
V horší dobu to snad nemohlo přijít. Fotbalový Lyon se vypořádává se ztrátou hlavní hvězdy týmu Pavla Šulce, který se zranil v nedělním utkání proti Štrasburku. Olympique teď ale čeká náročný program a nejužitečnější hráč kádru nejspíš bude chybět minimálně v klíčovém duelu proti Marseille.
ŽIVĚRusové v noci masivně útočili na Ukrajinu, polské stíhačky zase musely do vzduchu
Nejméně 16 zraněných, včetně dvou dětí, si v noci na čtvrtek vyžádal ruský útok na Charkov, oznámili záchranáři. Ve městě Kryvyj Rih byli zraněni dva lidé, 89letý muž a 82letá žena. Výbuchy byly během noci slyšet také v Kyjevě či Záporoží. Polsko kvůli rozsáhlému ruskému útoku na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky a letoun včasné výstrahy, oznámilo velitelství ozbrojených sil.
Auto skoro za polovinu. Čínská automobilka agresivně zlevnila, potřebuje zvýšit prodeje
Nové auto téměř za polovinu ceníkové ceny? V Německu ještě několik týdnů realita. Čínský BYD vsadil na velmi agresivní slevovou akci, která v kombinaci s vládním bonusem na elektromobily a plug-in hybridy srazila ceny všech modelů na sumy dlouho nevídané. Třeba nejmenší elektromobil Dolphin Surf tak stojí v přepočtu 300 tisíc.
Ničení raket povoleno. V Austinu udělali tenistkám destrukční místnost
Tenisový turnaj WTA v Austinu nabízí hráčkám místnost, v níž si mohou vybít vztek bez dohledu kamer.