Hon na Moravce v České televizi pokračuje. Existují už tři posudky kvůli Okamurovi

Někteří radní České televize se opakovaně dožadují odpovědi na otázku týkající se zvaní a nezvaní předsedy SPD Tomia Okamury do Otázek Václava Moravce.
Téma měla Rada ČT projednat naposledy na svém říjnovém zasedání. Nakonec tak ale neučinila s tím, že si nejprve nechá vypracovat dva na sobě nezávislé posudky. A generální ředitel ČT Hynek Chudárek se kvůli tomu samému obrátil na Etický panel ČT. Všechny tři dokumenty máme k dispozici.
Václav Moravec v mezičase v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl toto: "My, jako konkrétní pořady České televize v čele s OVM, čelíme od roku 2020 bezprecedentnímu tlaku a účelové dezinterpretaci zákona a kodexu ze strany části členů rady."
"Ani v zákoně, ani v kodexu se sousloví 'předseda politické strany či hnutí' vůbec nevyskytuje. Píše se tam o názorových a politických proudech ve společnosti a článek 6.2 zcela jasně hovoří o vyváženosti vysílání jako celku," vysvětluje Moravec.
Článek 6.2. Kodexu České televize pak zní takto: "Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie."
"Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný," uvádí se dále v článku.
Dva posudky
Právě o výklad zmíněného článku se vede spor. Proto si radní pro svou interní potřebu nechali vypracovat dva na sobě nezávislé posudky a téma přesunuli na listopad.
První dokument zpravovala advokátní kancelář ROWAN LEGAL, autorem toho druhého je advokátní kancelář HVH LEGAL. Oba dokumenty hledají odpověď na tři totožné otázky.
1. Je Rada České televize v rámci výkonu své působnosti oprávněna posuzovat naplňování zásad Kodexu ČT ohledně vyváženosti časového prostoru, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím ve vysílání, zejm. v diskusních pořadech?
2. Je v této souvislosti Rada České televize oprávněna posuzovat i otázku nezbytnosti účasti předsedů či jiných představitelů politických stran a hnutí, Poslanecké sněmovny PČR nebo Senátu PČR v diskusních pořadech?
3. Je Rada České televize v rámci své působnosti oprávněna posuzovat naplňování výše uvedených zásad ve vztahu ke konkrétnímu pořadu či ke konkrétní osobě?
První posudek
Zástupci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se dopracovali na základě několika klíčových dokumentů, mezi něž patří mimo jiné také Kodex ČT, k několika závěrům.
V tom prvním se například uvádí, že je Rada ČT oprávněna posuzovat naplňování zásady vyváženosti politického prostoru ve vysílání České televize.
"Toto oprávnění se však vztahuje pouze na následné hodnocení z hlediska naplnění veřejnoprávní funkce a etických standardů vysílání České televize, nikoli na přímé zasahování do konkrétní programové činnosti," píše se vcelku jasně v materiálu vypracovaném na zadání Rady ČT.
Současně ale právníci zmíněné advokátní kanceláře upozorňují, že zákon o ČT, Statut ČT ani Kodex ČT nespecifikují jmenovitě, které politiky smí, či nesmí či musí být zvány do vysílání.
"Radě ČT náleží možnost posuzovat účast předsedů či jiných představitelů politických stran a hnutí a dalších osob, a to v situaci, kdy jejich neúčast, nebo naopak častá účast má vliv na plnění povinností dle Kodexu ČT, zejména stran vyváženosti celkového prostoru poskytnutého jednotlivým politickým stranám," píše se dál v posudku.
Jinak řečeno: podle advokátní kanceláře ROWAN LEGAL by Rada ČT měla hodnotit účast konkrétní osoby pouze v kontextu celkového prostoru poskytnutého danému názorovému proudu, nikoli v zájmu jeho konkrétního představitele.
"Rada ČT v souvislosti s tím může například doporučit, aby ČT dbala na zapojení všech relevantních stran do diskusí, případně upozornit na to, že určitá politická strana či hnutí nedostává dostatečný prostor, ale nemůže ukládat povinnost pozvat do diskusních pořadů konkrétní osobu," píše se v dokumentu.
V samotném jeho závěru se pak uvádí, že Rada ČT ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů, a nesmějí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie.
"Proto Rada ČT ani nemá pravomoc uložit povinnost pozvat do konkrétního pořadu konkrétní osobu," zní jasné stanovisko právníku advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.
Druhý posudek
K obdobnému stanovisku došli také právníci z advokátní kanceláře HVH LEGAL. Na první otázku, tedy zda je Rada ČT oprávněna posuzovat celkovou vyváženost vysílání veřejnoprávní televize, odpovídají také kladně.
Složitější je to ale podle jejich názoru s tím, zda radní mohou posuzovat také otázku nezbytnosti účasti předsedů či jiných představitelů politických stran a hnutí.
"Obecně lze říct, že Rada k tomuto oprávněna není. (…) Volba konkrétních hostů v diskusním pořadu je volbou dramaturgickou a není regulována Kodexem. Zasahovat do dramaturgie konkrétních pořadů má Rada v Zákoně o ČT výslovně zakázáno," uvádí posudek.
Ve vztahu k účasti Tomia Okamury v OVM je ale zcela klíčová odpověď na třetí otázku, tedy zda je Rada ČT oprávněna posuzovat naplňování zásady vyváženosti ve vztahu ke konkrétnímu pořadu či ke konkrétní osobě.
"Ani na tuto otázku nelze kategoricky odpovědět ano či ne. Konkrétní odpověď bude záležet na kontextu, ve kterém bude Rada otázku posuzovat," mají za to právníci HVH LEGAL.
Obecně lze ale také podle nich říct, že Rada ČT k tomu oprávnění nemá. "Dle čl. 6.2 Kodexu se vyváženost zastoupení politických stran a hnutí posuzuje ve svém celku. To znamená, že vyvážené zastoupení je nutné posuzovat napříč všemi diskusními pořady České televize a u všech reprezentantů politické strany či hnutí."
I tady se navíc zdůrazňuje, že podle Zákona o ČT členové Rady ČT nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů.
"Požadavek na zvaní konkrétního politika do konkrétního pořadu je právě takovým zásahem. Složení hostů je dramaturgickým rozhodnutím a přísluší vždy pouze České televizi. Rada proto nemůže vydat stanovisko či doporučení týkající se účasti konkrétní osoby v konkrétním pořadu," mají jasno experti citované advokátní kanceláře.
Zároveň podle nich nelze vyloučit, že může nastat ve vztahu ke konkrétnímu pořadu situace, která již bude představovat porušení čl. 6.2 Kodexu.
"Jednalo by se o situaci soustavného bojkotu politické strany či hnutí ve vysílání České televize významném diskusním pořadu. Ve vztahu ke konkrétnímu politikovi je takový zásah v podstatě vyloučen, protože politický subjekt musí být vždy reprezentován ve svém celku, nikoli pouze konkrétní osobou."
Závěr je podle citované advokátní kanceláře prostý: "Pokud by Rada ČT vydala stanovisko či doporučení o porušení Kodexu v tom smyslu, že do konkrétního diskusního pořadu není zván konkrétní politik, překročila by své pravomoci stanovené Zákonem o ČT a jednala by tak v rozporu s ním."
Etický panel ČT
Také Etický panel ČT hledal odpověď na podobně formulovanou otázku, tu si u něj objednal generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Přesně zněla takto: "Je, s ohledem na výše uvedené, v souladu s Kodexem ČT a právními předpisy skutečnost, že od roku 2015 nebyl účastníkem politického diskusního pořadu Otázky Václava Moravce předseda SPD Tomio Okamura, i když ochotu k účasti sám deklaruje?"
Odpověď na otázku ale není na rozdíl od dvou výše citovaných právních posouzení zase tak jednoznačná.
"Etický panel ČT nemůže jednoznačně zodpovědět položenou otázku, tedy zda skutečnost, že od roku 2015 nebyl účastníkem politického diskusního pořadu Otázky Václava Moravce předseda SPD Tomio Okamura, je v rozporu s Kodexem ČT a právními předpisy. Zodpovězení této otázky závisí na posouzení skutečností, které Etický panel ČT neměl k dispozici."
Ve zdůvodnění se pak mimo jiné píše, že při posuzování vyváženosti vysílání ČT hraje roli jako jedno z relevantních kritérií pro výběr diskutujících také postavení diskutujících v hierarchii politických stran.
Podle Etického panelu ČT lze proto očekávat, že předsedové politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně nebudou z účasti v diskusních pořadech ČT dlouhodobě vyloučeni bez adekvátních důvodů. Což ale Tomio Okamura, pokud jde o celkové vysílání ČT a její diskusní pořady, vyloučen není.