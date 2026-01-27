Pokračování „čistek“ v ČT: Z týmu OVM byla odvolána pravá ruka Václava Moravce

Tlak, kterému je dlouhodobě vystaven moderátor Václav Moravec, postoupil do dalšího kola. Z týmu diskusního pořadu Otázky Václava Moravce byla totiž v úterý podle našich informací odvolána jeho dlouholetá hlavní dramaturgyně Hana Andělová. Moravec se tak ocitá v obležení těch, kteří ho kritizují.
„Ano, ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena mi dnes oznámil, že od příštího týdne nebudu dramaturgem OVM. Důvody jsou zřejmé. Pořad Fokus mi zůstává.“ Tak zní strohá reakce Hany Andělové na náš dotaz. V týmu Otázek Václava Moravce pracovala okolo patnácti let. Z logiky své pozice byla jeho klíčovou členkou a něco na způsob „pravé ruky“ Václava Moravce.
Podle našich informací se Andělová příští týden v pondělí od vedení zpravodajství dozví, jaké bude její další pracovní zařazení. „Hana Andělová nebude dále dramaturgyní nedělní diskuse Otázky Václava Moravce, bude pracovat jako dramaturgyně jiných pořadů v rámci redakce zpravodajství a publicistiky,“ uvedl v reakci na náš dotaz tiskový mluvčí ČT Michal Pleskot.
A pokud jde o důvod, kvůli kterým Andělovou ČT odvolala, uvedl, že je to její přístup ke zvaní hostů do nedělní politické debaty. „Na poradách opakovaně vystupovala v rozporu s principem rovného přístupu,“ vysvětlil mluvčí ČT a dodal, že pokud jde o její osobní postoj, je v rozporu s názorem vedení redakce i se závěry Editoriálního panelu ČT.
Podle Pleskota přístup Andělové navíc odporuje novinářským zásadám, „A může nepřípustně ovlivňovat vysílání. To je v rozporu s Kodexem ČT a vedení redakce vnímá jako svou povinnost takovému jednání zamezit,“ dodal s tím, že dramaturgii pořadu Otázky Václava Moravce tento týden přebírá nadřízená Hany Andělové a zástupkyně šéfredaktora Martina Riebauerová.
„Haně Andělové vedení redakce poděkovalo za mnohaletou práci pro pořad Otázky Václava Moravce a vyjádřilo lítost, že neshody kolem dodržování základních novinářských principů vyústily až v toto rozhodnutí. Pořad Otázky Václava Moravce pokračuje beze změny,“ uzavřel Pleskot pro Aktuálně.cz.
Odvolání Andělové je dalším krokem v řadě, kterým se stupňuje tlak na Václava Moravce a jeho pořad OVM. A to kvůli tomu, že do „Otázek“ více než patnáct let nebyl pozván předseda SPD a od sklonku loňského roku také předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Což Moravcovi a jeho kolegům už několik let vyčítají také někteří radní České televize.
Naposledy o tom na své schůzi jednali minulý týden. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek v reakci na výroky několika radních uvedl, že se chystá náprava. „Šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal se také osobně začal účastnit veškerých porad redakce OVM – aby měl dozor a kontrolu nad tím, co se tam děje,“ dodal.
Následně uvedl termín, o kterém podle našich informací nebyla předtím informována ani redakce zpravodajství ČT. „Čas k nápravě toho, o čem se tady dlouhodobě bavíme, byl stanoven do konce února,“ slíbil. Podrobněji téma nerozebíral, z jeho slov ale vyplývá, že by měl být Okamura do „Otázek“ do konce února pozván.
„O ‚kontrole a dozoru‘ a o ‚času k nápravě do konce února‘ jsem se poprvé dozvěděla z přímého přenosu jednání Rady ČT. Domnívám se, že jde o porušení Standardů ČT ze strany managementu. Věc však budu, na rozdíl od vedení ČT, řešit nejdříve interně," uvedla tehdy pro Aktuálně.cz Andělová.
O celé věci hovořil také na sklonku minulého týdne výkonný ředitel ČT24 Michal Kubal v rozhovoru pro server Seznam zprávy. Moravce dle svých slov rozhodně nechce vyhodit. A neplánuje ani to, že by mu pořad sebral. Současně ale nevyloučil, že by nedělní debatu mohl tu a tam moderovat někdo jiný, pokud by Moravec trval na svém přesto, že by on sám na účast Okamury v OVM kývnul.
Václav Moravec se ovšem nemůže veřejně bránit, protože mu vedení ČT – jak jsme již informovali – nedovolilo poskytovat rozhovory jiným médiím. A zatímco se ČT, pokud jde o její postup, odkazuje na své interní Standardy a pravidla komunikace, on sám upozorňuje, že jim je nadřazený Kodex ČT a jemu pak Listina základních práv a svobod.
V ní se pak píše mimo jiné toto: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.“
Pokud jde o Tomia Okamuru a jeho účast v OVM, Moravec tvrdí toto: „Zprvu si Tomio Okamura soustavnou veřejnou kritikou dramaturgie OVM snažil zajistit, aby byl pravidelným hostem, což by v každé normální zemi bylo vnímáno jako politický nátlak na redakční autonomii média veřejné služby. Poté byl nespokojený s mým výkonem v Superdebatě ČT před volbami 2017 a odmítl naše pozvání.“
„Po roce 2020 se generální ředitel ČT Petr Dvořák ocitl pod tlakem nejen tehdy nově zvolených členů Rady ČT, jejichž složení si ostatně na svých sociálních sítích Okamura pochvaloval,“ připomněl Moravec. „To se projevilo mimo jiné přidáním pasáže do výroční zprávy ČT, že zastoupení SPD v politickém zpravodajství neodpovídá zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně,“ uvedl Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz loni na podzim.
V něm také upozornil, že se sice tehdejší ředitel ČT proti tomuto tlaku ohradil, ovšem následně se rozhovory s Tomiem Okamurou objevily v průběhu necelého měsíce čtyřicetkrát ve vysílání ČT24. A zdůraznil, že se redakce OVM v uplynulé dekádě držela pravidla: „Platí zákon o ČT a Kodex ČT, které chrání obsah ČT před vnějšími tlaky.“
Dlouhodobý tlak
Václav Moravec čelí tlaku dlouhodobě. A to především ze strany některých radních ČT. Podle nedávného vyjádření bývalého generálního ředitele ČT Jana Součka pro týdeník Respekt mezi ně patří především Pavel Matocha.
Souček o něm hovořil takto: „Mně došlo, že spolu Matocha a Mrzena (ředitel zpravodajství ČT – pozn. red.) čile konverzují o interních tématech, když začal Matocha letos po Novém roce intenzivně tlačit na Moravcův konec a pak mi vyčetl, že jsem to já, kdo Moravce chrání. Že ví, že už v listopadu Mrzena navrhl v rámci rozpočtových škrtů mimo jiné i konec Fokusu Václava Moravce a že jsem to tehdy smetl ze stolu. A že to ví od Mrzeny.“
Navíc sám Matocha se nikterak netají tím, jaké byly a jsou jeho cíle, pokud jde o změny v ČT. Nedávno o tom psal na své sociální sítě: „Petr Dvořák nebyl znovu zvolen, Zdeněk Šámal skončil s ním, Jan Souček přišel o 90 procent odměn a byl odvolán, Nora Fridrichová ani Marek Wollner tam už nejsou, Jakub Železný moderuje bezvýznamný pořad (ve srovnání s Událostmi), teď se řeší Václav Moravec…“
Tento výčet je výjimečný tím, že v něm radní vyjmenovává věci, které nepatří mezi zákonné kompetence člena kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Což mimo jiné potvrdily dva nezávislé právní posudky, které si Rada ČT nechala vypracovat kvůli Otázkám Václava Moravce – aniž by o nich veřejně informovala.
Redakce Aktuálně.cz je má ovšem k dispozici. A v jednom z nich se například píše, že Rada ČT ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů a nesmějí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie.
A také, že se podle článku 6.2 Kodexu ČT vyváženost zastoupení jednotlivých politických stran a hnutí posuzuje v celku jejího vysílání. „To znamená, že vyvážené zastoupení je nutné posuzovat napříč všemi diskusními pořady České televize a u všech reprezentantů politické strany či hnutí,“ uvádí materiál, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici.
Loni na podzim pak ČT zveřejnila obsáhlé tiskové prohlášení, ve kterém se vymezuje vůči rozhovoru Václava Moravce pro Deník N. To lze interpretovat i jako otevřenou válku vedení ČT s jednou ze svých respektovaných novinářských osobností.
