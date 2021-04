Rok od napětí kolem Koněva. Rusko o sochu nemá zájem, na Hradčany se ještě nepodívá

Americké federální úřady vyšetřují na území USA dva incidenty, které podle nich připomínají dosud nevyjasněné útoky, jimž údajně čelili američtí diplomaté na velvyslanectví v Havaně a které řadě z nich způsobily dlouhodobé zdravotní potíže. Podle zdrojů serveru CNN se záležitostí zabývá Pentagon a několik dalších federálních agentur, jeden z incidentů se totiž zřejmě stal loni v listopadu přímo v zahradách Bílého domu.

Činitelé ministerstva obrany informovali tento měsíc o záhadných událostech členy výborů pro ozbrojené složky Senátu a Sněmovny reprezentantů. Panuje totiž podezření, že by se mohlo jednat o útoky s využitím určité formy cíleně vysílané energie. V listopadu postihly záhadné symptomy představitele Národní bezpečnostní rady (NSC) v zahradách prezidentské rezidence, podobnou zkušenost popsal v roce 2019 jiný činitel Bílého domu při procházce se psem na předměstí Washingtonu.

Zdravotní potíže, které postihly desítky pracovníků ambasády USA v Havaně, Rusku nebo Číně, se projevují ztrátou sluchu, hučením v uších, poruchami rovnováhy, bolestmi hlavy a zvýšenou únavou. USA v důsledku nevyjasněného onemocnění před několika lety stáhly z Havany 60 procent svých diplomatů. Americká média v minulosti spekulovala, že symptomy by mohly být důsledkem útoků organizovaných kubánskými tajnými službami. Někteří činitelé Pentagonu podezřívají Rusko, jiní Čínu, nemají nicméně důkazy, jež by to jednoznačně prokázaly.

USA se snaží porozumět podobným incidentům od roku 2016. Ministerstvo zahraničí USA v jedné ze svých studií uvedlo, že jde zřejmě o útoky s využitím energie mikrovln. Americká národní akademie věd vydala v březnu zprávu, v níž opatrně a se značnou dávkou nejistoty uvedla, že by se mohlo jednat o mířené impulsy radiofrekvenční energie.

Americké úřady však stále tápou ohledně toho, zda se jedná skutečně o možné útoky, nebo o reakce na nějaký přirozený fenomén. Symptomy z jednotlivých incidentů jsou totiž značně různorodé a americkým úřadům také stále není jasné, jakým způsobem by mohl nějaký nepřítel takové útoky provádět.