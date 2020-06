Česko vyhostilo dva ruské diplomaty kvůli smyšlené kauze ricin. Rusko je rozčarované

Česko vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Kauza byla podle premiéra Andreje Babiše (ANO) smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, kdy jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Ruské velvyslanectví považuje vyhoštění diplomatů za nepřátelský krok.

"Z informací a předložených důkazů, které jsem obdržel od Bezpečnostní informační služby (BIS) jednoznačně vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně naší Bezpečnostní informační službě smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům. Způsobil tak kromě zbytečného vytížení našich bezpečnostních složek další komplikaci v česko-ruských vztazích a poškození dobrého jména Ruské federace v České republice," vysvětlil okolnosti kauzy premiér Babiš.

Ruské velvyslanectví s postupem Česka nesouhlasí. Vyhoštění diplomatů považuje za nepřátelský krok založený na nepodloženém obviňování. "Jedná se o vykonstruovanou provokaci. Tento nepřátelský krok, jenž od počátku byl založen na nepodloženém obviňování v médiích, svědčí o nezájmu Prahy normalizovat rusko-české vztahy, které poslední dobou degradovaly, a to ne naší vinou," uvedla ambasáda na svém Facebooku.

"Jsme hluboce rozčarováni z takového přístupu českých partnerů, jenž nechává čím dál menší prostor pro konstruktivní dialog," dodala ambasáda.

Česko jako svrchovaný stát ale podle premiéra nemůže tolerovat podobné akce na svém území. Proto přistoupilo k vypovězení dvou ruských diplomatů. Poděkoval také BIS za výbornou práci, když dokázala případ rychle rozkrýt.

Rusko na rozhodnutí Česka o vyhoštění dvou ruských diplomatů odpoví, řekl to v první ruské reakci podle agentury Ria Novosti poslanec Vladimi Džabarov.

Podle informací Deníku N vyhostilo Česko šéfa ruského kulturního centra Andreje Končakova, o němž se předpokládalo, že je mužem, který ricin v polovině března do Prahy přivezl. Druhým je Končakovův podřízený Igor Rybakov, který je podle serveru do tohoto případu také zapojený. Oba pracují pro ruské tajné služby.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se diplomacie snažila záležitost vyřešit diskrétně a od počátku komunikovala s ruskou stranou. "Diplomatické řešení nebylo nakonec možné. Přístup Ruské federace nám nedává jinou možnost, a to i s vědomím očekávaných recipročních kroků," řekl k rozhodnutí o prohlášení diplomatů za persony non grata (osoby nežádoucí). V diplomacii je obvyklé, že na vypovězení diplomatů druhý stát reaguje stejně.

"K vyhoštění diplomatických zástupců kteréhokoli státu a jejich prohlášení za osoby nepřijatelné přistupujeme velmi zřídka, ve výjimečných situacích a po velmi zralé úvaze," doplnil ministr.

Je to adekvátní reakce, chválí opozice

Podle opozičních politiků je vyhoštění dvou ruských diplomatů adekvátní reakcí. Někteří míní, že by se měl počet lidí na ruské ambasádě dále snižovat.

Vyhoštění dvou ruských diplomatů je správný krok, který podporujeme. Jsme suverénní stát, který přiměřeně odpovídá na jednání Ruska vůči naší zemi. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 5, 2020

"Oceňuji perfektní a profesionální práci BIS. Bylo by dobré, kdyby si Rusové vyřizovali svoje vlastní věci doma, a ne na ambasádě v České republice," uvedl předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. "Současně chci ocenit i vládu, že k tomuto kroku přistoupila. Krok vlády je adekvátní reakcí a doufám, že to otevírá možnost snížit zastoupení lidí na ruské ambasádě," doplnil.

Chci vládu ocenit. Vypovězení dvou zaměstnanců ruského velvyslanectví považuji za správný krok a pevně doufám, že to je jen začátek. Vzhledem k velikosti aparátu ruské ambasády bychom měli pokračovat!



Ráda bych zároveň poděkovala @biscz. Odvádíte skvělou službu, děkuji za to. — Markéta Adamová (@market_a) June 5, 2020

Také podle pirátského poslance Jana Lipavského je česká reakce adekvátní a silná. "Můžeme možná očekávat, že z ruské strany přijde podobná reakce nazpátek, protože oni málokdy uznají chybu," prohlásil. Česko-ruské vztahy podle Lipavského prochází krizí, komunikace mezi zeměmi je špatná.

"Trochu pozdě, ale přece… . Nějakou dobu už říkám, že by to byl správný krok. Jsem rád, že se česká diplomacie k těmto razantním činům nebojí uchýlit," napsal na Twitteru šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

"Jsem rád, že vláda potvrdila, že to byla smyšlená kauza. Nemám žádný dokument o tom, ani ho znát nemohu, že by to byla hra cizích zpravodajských služeb, takže se k tomu nemohu vyjádřit," řekl novinářům předseda KSČM Vojtěch Filip. "V zahraniční politice, v diplomatických vztazích platí princip reciprocity. Uvidíme, jaká bude reakce ruské strany," dodal.

Rozhodnutí vítají i ti, kteří kvůli domnělé hrozbě ze strany ruského agenta dostali policejní ochranu. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Hřib ale dodal, že i tak je ruských diplomatů v Praze příliš mnoho.

Rozhodnutí o vyhoštění dvou ruských diplomatů považuji za správné. Z mého pohledu je jich v Praze i tak více než dost. Děkuji za profesionální práci @biscz a @PolicieCZ v posledních týdnech. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 5, 2020

"Je to dobrá zpráva, ale nikdo neznáme detaily. Řekl bych, že ale jedna vlaštovka jaro ještě nedělá, ruských diplomatů je tady víc než dost. Ve Velké Británii, která je větší než Česká republika, jich je 80, zatímco v Praze 140," řekl Kolář.

O příjezdu ruského agenta s jedem ricin napsal koncem dubna týdeník Respekt. České úřady oficiálně informaci o jedu nepotvrdily.

S velvyslancem vyřízeno za 15 minut

Ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij se podle Deníku N o vyhoštění diplomatů dozvěděl během krátkého setkání s ministrem Petříčkem v Černínském paláci. Situace byla zřejmě vyřešena velmi rychle, zdržel se pouhých patnáct minut.

BIS před časem informovala, že podala trestní oznámení kvůli úniku informací v kauze ricin, které provázelo masivní vyšetřování. "Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS," uvedl tehdy mluvčí tajné služby Ladislav Šticha. Oznámení podle něj dostalo na stůl Vrchní státní zastupitelství v Praze.