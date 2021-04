Nikulin, pomník Koněva i tendr Dukovan. Vrbětice nejsou prvním sporem Česka a Ruska

Česko kvůli podezření o zapojení Moskvy do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 vyhostí 18 ruských diplomatů. Oba státy se v posledních letech dostaly do sporu několikrát - vztahy komplikoval například případ vydání hackera Nikulina nebo stržení sochy maršála Koněva. Aktuálně.cz připomíná ty nejzásadnější spory Česka a Ruska posledních let.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Znak BIS. | Foto: Jakub Plíhal Údajná špionáž Zprávy civilní Bezpečnostní informační služby (BIS) i Vojenského zpravodajství (VZ) téměř každý rok varují před ruskou zpravodajskou činností v Česku. Podle výroční zprávy BIS za rok 2019 operovaly v České republice všechny ruské tajné služby. BIS také zmínila, že dlouhodobým bezpečnostním problémem je naddimenzovaná velikost ruské ambasády v Praze. Uvedla, že nejzávažnější hrozbu pro ústavnost Česku představovalo šíření dezinformací proruskými aktivisty. Kontrarozvědka připomněla rozbití sítě, kterou v tuzemsku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat