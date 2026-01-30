Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Klidně dražší, hlavně ne od Tykače. Kladno řeší konec teplárny, expert líčí rizika

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská

Situace okolo dodávek tepla pro více než 40 tisíc obyvatel Kladna se komplikuje. Teplárna Kladno z impéria miliardáře Pavla Tykače hodlá kvůli ztrátovému provozu skončit, město stále odmítá zdražení tepla, které by ji udrželo v provozu, jenže slibovaný vlastní zdroj dřív než za pět let podle některých nestihne vybudovat. A do toho navíc kartami zamíchalo rozhodnutí provozovatele celé soustavy.

Pavel Tykač
Pavel Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům.Foto: Economia
Reklama

Podle některých teď hrozí, že ceny dodávek tepla kladenským domácnostem budou ještě dražší, než jaké městu nabízel Tykač.

Město Kladno má jednu z nejnižších cen tepla v Česku a podle smlouvy z roku 2020 by ji mělo mít až do roku 2030. Pro Tykačovu teplárnu ze skupiny Sev.en je ale nevýhodná. Nepočítala totiž s tak výrazným nárůstem ceny emisních povolenek za spalované uhlí.

Související

Tykač se snažil s městem dohodnout a chtěl zvýšit cenu o asi 35 procent, aby mohl provoz zachovat. Město odmítlo a padala slova o ožebračování lidí. Zvýšení ceny by přitom podle některých analytiků znamenalo, že by Kladno platilo to, co ostatní regiony.

Vedení Kladna stále trvá na dodržení smlouvy a říká, že pokud Tykač provoz ukončí a stát teplárně provoz nařídí, protože jiný zdroj v té lokalitě zatím není, případné zdražení bude město dotovat. Jenže ve finále se může stát, že teplo bude výrazně dražší, než jaké zvýšení ceny nabízel Tykač, aby nemusel teplárnu zavřít.

Reklama
Reklama

Situaci totiž zkomplikovalo rozhodnutí společnosti ČEPS, která zajišťuje na území Česka provoz elektroenergetické přenosové soustavy. Tykačova skupina Sev.en totiž rozhodla, že kvůli ztrátovému provozu zavře vedle Teplárny Kladno i dvě uhelné elektrárny ve Chvaleticích a Počeradech. Pokud by se Česko bez nich neobešlo, mohl ČEPS jejich provoz nařídit. A dotovat.

Jenže ČEPS řekl, že teplárnu na Kladně nepotřebuje. Na základě jeho analýzy prý Česko bude potřebovat jen dva bloky ve Chvaleticích.

Související

I tak ovšem může kladenské teplárně nařídit provoz, jiný zdroj tepla v místě totiž není. Jak se ale bude podporovat teplo z kladenské teplárny, to má říct Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Zatím nevíme, jak to ERÚ udělá, Teplárna Kladno nemůže vyrábět teplo bez toho, že by vyráběla elektřinu, a ČEPS řekl, že tu elektřinu nepotřebuje,“ konstatuje energetický analytik Jan Vondráš, jednatel společnosti Invicta Bohemica.

Reklama
Reklama

Podle něj by pro město Kladno bylo výhodnější přijmout určité zdražení tepla a zachovat si současného dodavatele. „Nový dodavatel totiž ceny tepla pravděpodobně zvedne ještě víc, napomáhá tomu růst cen emisních povolenek a nejistota o ceně uhlí, které již nemusí být z dolů skupiny Sev.en,“ tvrdí Vondráš.

A pokud by Tykač poslal teplárnu do insolvence, pak by nastoupil dodavatel poslední instance. A pak není jasné, zda by platily například smlouvy na uhlí, ze kterého teplárna teplo vyrábí. Zdražení by tak mohlo být ještě dramatičtější.

Související

Město slibuje lidem, že teplo nezdraží a že případné navýšení bude dotovat městská společnost Tepo, která funguje jako distributor tepla z Tykačovy kladenské teplárny. „Město to zvládne na přechodnou dobu pro ty koncové odběratele kompenzovat. Rozhodně by nedošlo k nějakému razantnímu nárůstu cen pro koncové odběratele,“ řekl deníku Aktuálně.cz mluvčí Magistrátu města Kladna Vít Heral.

Lidé sice zdražení neuvidí na složenkách, jenže to zaplatí městská společnost. Jinými slovy, lidé to uhradí zprostředkovaně coby daňoví poplatníci. „Městská společnost Tepo má dost prostředků jednak na to, aby ufinancovala nový zdroj tepla, a jednak na to, aby dokázala ty ceny na přechodné období udržet,“ ujišťuje Vít Heral.

Reklama
Reklama

Celou situací už se zabývá Energetický regulační úřad (ERÚ). „Budeme muset řešit situaci v Kladně z pohledu zajištění dodávek tepla. ERÚ se tamní situací zabývá již dlouhodobě,“ konstatoval šéf ERÚ Jan Šefránek poté, co tento týden ČEPS zveřejnil rozhodnutí, že kladenskou teplárnu nepotřebuje.

Úřad přitom stále nevylučuje, že by mohlo k dohodě mezi Tykačem a městem dojít. „Pokud nedojde k dohodě smluvních stran, může ERÚ řešit situaci uvalením opatření nad rámec licence na jiný subjekt,“ napsal Šefránek na síť LinkedIn. „Chceme minimalizovat dodatečné náklady, které by měli hradit odběratelé,“ dodal.

Související

Vedení města Kladna trvá na tom, že do dvou maximálně do 2,5 roku vybuduje vlastní zdroj, jak potvrdil deníku Aktuálně.cz mluvčí magistrátu Heral. A už prý také ví, na kterých pozemcích nový zdroj vybuduje. „Hrubý odhad ceny nového zdroje je 150 milionů korun,“ uvedl Heral. Půjde o peníze z vlastních zdrojů, úvěr podle mluvčího nebude potřeba.

Podle informací deníku Aktuálně.cz jsou ale čekací lhůty na dodání některých turbín, bez nichž se Kladno při budování nového zdroje tepla neobejde, i pět let. A další riziko vidí někteří v tom, že i když Kladno vybuduje úplně nový zdroj, ten bude vyrábět teplo opět z uhlí, jehož spotřeba je drasticky zdaněna emisními povolenkami. To se nepochybně do ceny tepla okamžitě promítne.

Reklama
Reklama

Skupina Sev.en Pavla Tykače aktuálně analyzuje rozhodnutí ČEPS. Než si vyhodnotí dopady, nechce se k situaci okolo Teplárny Kladno vyjadřovat. „Zatím to nebudeme komentovat,“ řekla mluvčí skupiny Sev.en Eva Maříková na dotaz deníku Aktuálně.cz.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Melania Trump Movie
Melania Trump Movie
Melania Trump Movie

ŽIVĚVenezuelská ropa se otevírá světu, USA zmírňují sankce

Venezuela schválila reformu ropného sektoru, která umožňuje větší zapojení soukromých a zahraničních společností. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to uvolnila velkou část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu, informovaly agentury Reuters a AP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama