Šmírují vás doma, u bazénu i v práci. Na soukromé kamery se dá připojit za pár tisíc

Záběry z bezpečnostních kamer z mnoha sportovišť, šaten, domů nebo dokonce z ložnic a dětských pokojů jsou veřejně dostupné. Stačí k tomu jen chyba majitele, který u kamery nezměnil původní heslo nebo ho nenastavil vůbec. "Šmíráci" tak mohou přes internet sledovat každodenní život nicnetušících lidí. Nemusí být přitom ani hackery, stačí jim k tomu běžně dostupné aplikace.

Je páteční odpoledne a u bazénu před rodinným domem na malé vesnici ve Středočeském kraji sedí žena. Z lehátka na zastřešené verandě se dívá do zahrady. Ve stejné chvíli ze svého domu na vesnici poblíž Pardubic vychází na dvůr postarší muž, nasedá do jednoho z aut na svém pozemku a branou vyjíždí na ulici.

Oba je sleduje kamera a vše živě přenáší na internet. Záběry od Pardubic dokonce zachycují i ulici a dům včetně jeho čísla. V zorném poli kamery je místo, kde parkují auta i dveře domu. Člověk, který přenos sleduje, tak může snadno sledovat, zda jsou obyvatelé právě doma.

Další z více než sta kamer v Česku, k nimž má server přístup a nepřetržitě obraz z nich přenáší na internet, zabírá například lezeckou stěnu Šutr nedaleko Liberce. Nebo koupaliště v jihomoravských Velkých Opatovicích, kam během letního odpoledne vyrazily desítky lidí.

"Dlouho jsme nevěděli, že k něčemu takovému dochází. Živé vysílání na stránkách běží bez našeho souhlasu," sdělil redakci jeden ze zaměstnanců sportoviště na severu Čech.

Web funguje z Ruska

Online přenosy je možné sledovat na veřejně dostupné ruské internetové stránce Insecam. Využívá toho, že si někteří vlastníci kamer připojených na internet u svých zařízení nezměnili přednastavené heslo. Ke kameře se tak lze snadno připojit.

Návštěvníci stránky mohou nahlížet do kamer téměř z celého světa. Nejvíce přenosů je z Ameriky, v nabídce je jich přes tisíc. Z části jde o pouliční kamery, další jsou z nejrůznějších provozoven, některé ale míří právě na soukromé domy a zahrady. Na webu bylo možné nalézt dokonce i záběry z dětských chůviček.

Web je provozován z Ruska, stojí za ním pravděpodobně muž z Moldavska. Stránka je s přestávkami aktivní už deset let. V minulosti se jí v Česku zabýval Úřad pro ochranu osobních údajů. K jeho vypnutí dříve Rusko vyzývaly například britské úřady.

Provozovatel v reakci na to změnil doménu a některá videa smazal, funguje ale dál. Tvrdí, že svou činností chce pouze upozornit na problém nezabezpečených kamer, a pokud mu její majitel napíše, přenos ukončí.

"Manžel a sexy manželka"

Zranitelnosti bezpečnostních kamer zneužívají ilegální prodejci. Ti na sociální síti Telegram inzerují záběry z veřejných šaten, bazénů, saun, posiloven, nemocnic nebo přímo z domovů nicnetušících rodin. Zájemci mohou za několik tisíc korun sledovat archivy i živá vysílání zachycující lidi v choulostivých situacích, včetně převlékání, sprchování či při sexu.

"Za 290 dolarů dostaneš doživotní přístup k přibližně dvaceti tisícům takových videí napříč všemi kategoriemi. Majitelé kamer většinou nic netuší, když si teda nezkontrolují heslo," tvrdí redaktorům jeden z inzerujících.

Některé záznamy, na které Aktuálně.cz narazilo, mají české popisky. Mezi nimi například přenos z firemního skladu, který zaměstnankyně využívají jako šatnu.

Prodejci se nezaměřují pouze na intimní situace. Záběry, které nabízejí, zachycují i běžný rodinný život. "Ortodoxní Židé, manžel a sexy manželka," hlásá popisek u několika ukázek.

Na snímcích pár leží na gauči a společně se dívá na počítač či tu nad knihami diskutuje skupina mužů. Záběry podle údajů na videu pochází z letošního roku. Další z fotografií ve skupině zachycuje například obývák, kde si před manželským párem usazeným na gauči hrají jejich děti.

Nabourat kameru je snadné, varuje expert

K tomu, aby se útočník dostal k záznamu z kamery, nemusí být zkušeným programátorem. Postačí mu veřejně dostupné aplikace, které dokážou během několika hodin či dnů systematicky projít všechny dostupné IP adresy na internetu a rozpoznat, jestli k nim nejsou připojené kamery.

"Ačkoli tyto aplikace často využívají výzkumníci, kdokoli je může zneužít k nelegální činnosti. Fungují jako sken, který na internetu najde cokoli. Pokud zadáte do aplikace pokyn, aby na IP adresách hledala určité charakteristiky, podle kterých se dá poznat kamera, uloží vám její informace do databáze, kde je možné je následně vyhledat a prohlédnout," popisuje proces bezpečnostní expert Michal Špaček.

Nezabezpečené kamery jsou tak pro internetové šmíráky zlatým dolem. K dispozici jich mají tisíce. Výrobci totiž často nechávají jejich zabezpečení na uživatelích a během instalace nevyžadují povinné nastavení hesla. Mnoho lidí tento krok přeskočí, protože ho považují za zbytečný, nebo jednoduše nevěří, že by jejich kamera mohla být cílem zájmu někoho cizího.

Obrovským rizikem jsou také slabá hesla. "Útočníci zkoumají, kde kamery jsou a pak zkouší slova typu 'heslo' nebo zadají e-mailovou adresu vlastníka. Často jim to projde," varuje odborník.

Nebezpečí představují i kamery, které se spoléhají na staré bezpečnostní systémy. "U nich hrozí, že budou mít chyby, které mohou hackeři zneužít. Třeba jim dovolí se na kameru podívat bez zadání hesla," doplňuje Špaček s tím, že aktualizovat všechna elektronická zařízení je zásadní.

Vývojář a školitel se tématu bezpečnosti i internetovým skenerům věnuje i ve svých přednáškách, kterých vedl už více než 150. "Jednou jsem publiku ukazoval, jak snadné je se do takové kamery nabourat. Jedna z těch, které jsme prohlédli, mířila na dětské hřiště. Brzy se o ni začala zajímat média a zjistilo se, že ji provozuje přímo městská policie," vypráví.

Policie podle mluvčího Jakuba Vinčálka o pravidelném zneužívání kamerových systémů neví. "Pokud by šlo o neoprávněný přístup k počítačové síti, jde o trestný čin. V jeho řešení by se posuzovalo, zda šlo o veřejně přístupný záznam a jaké kroky majitel kamery udělal pro to, aby volně dostupný nebyl," sdělil.

Policie by podle něj hodnotila i jednání člověka, který se k síti neoprávněně připojil. "Obecně, když by v internetovém prostoru vstoupil někam, kam přístup správně nemá mít, naplňuje to paragraf trestního zákoníku o neoprávněném přístupu k počítačovému systému a nosiči informací," dodává.

Skryté kamery v hotelech i Airbnb

Kromě toho, že se útočníci nabourávají do cizích kamer, mohou také využívat vlastní skrytá nahrávací zařízení. "Průkopníkem" tohoto trendu je Jižní Korea, kde se pro špehovací kamery i záběry z nich vžil termín "molka".

Na korejských veřejných toaletách, v převlékárnách, hotelech a dalších ubytovacích zařízeních jsou podle odhadů umístěny tisíce miniaturních kamer. Díky rozvoji technologií lze nahrávací zařízení ukrýt prakticky kamkoliv, například do sprchové hlavice či hodin. V zemi proto fungují týmy techniků, jejichž úkolem je tyto kamery v nejrůznějších prostorách hledat a ničit.

Nahrávání nicnetušících obětí v intimních okamžicích je formou sexuálního násilí. Útočníci častěji cílí na ženy, záběry následně vysílají živě nebo prodávají jako pornografii. Poškozené v minulosti v důsledku zneužití často čelily psychickým problémům a v některých případech dokonce spáchaly sebevraždu.

Skryté kamery nahrávající lidi bez jejich vědomí jsou ale celosvětovým fenoménem. Podle investigativních novinářek americké CNN má se skrytými nahrávacími zařízeními problém například ubytovací služba Airbnb.

